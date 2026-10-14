Йоанна и Марио влизат при Вулканите в „Игри на волята“

Йоанна и Марио вече са част от Вулканите в „Игри на волята“. Двамата спечелиха битката между изгнаниците от Блатото, която определи две места във Войната на племената.
Йоанна завърши първа и получи награда от 50 златни гроша. Втори финишира Марио, наричан в предаването „острието“. Така двамата напуснаха Блатото и се присъединиха към бедстващия отбор на Вулканите.
Добромира Иванова напусна надпреварата
Битката за надмощие между капитаните се промени след отпадането на Добромира Иванова. Рекордьорката по плуване напусна състезанието заради контузия.
На Арената се изправиха Юлия от Канарите и танцьорът Боян от Ураганите. Победата спечели Боян, който получи и награда от 50 златни гроша.
Какво предстои в „Игри на волята“
Добромира Иванова ще бъде следващият гост в официалния подкаст „След Игрите“. В разговора с водещата Симона Ръждавичка тя обсъжда участието си в приключенското предаване, професионалния спорт и фаворита си за голямата победа. Епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.„На 14 октомври от 20:00 ч. по NOVA битките в „Игри на волята“ продължават с първото съревнование за неприкосновеност тази седмица“, съобщи NOVA.
В следващия епизод един от Вулканите ще стане част от племето на Обречените.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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