Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК

Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 г. Премиерът Румен Радев представи основните параметри в началото на заседанието на Министерския съвет и заяви, че финансовата рамка ще бъде внесена в установените срокове.

„На днешното заседание на Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата на бюджетен план за 2027 година съгласно установените процедури“, каза Радев.

Кабинетът поставя като основни цели ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Сред посочените мерки са оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на възнагражденията в публичния сектор и по-ниски субсидии за държавните предприятия.

По-високи доходи и подкрепа за семействата

Предвижда се заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 5%, възнагражденията на педагогическия персонал със 7,5%, а пенсиите с 8%. Планирано е и увеличение на минималната работна заплата.

Стойността на ваучерите за храна ще може да нарасне от 100 на 200 евро. Радев уточни, че ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, докато сумите над този праг ще подлежат на облагане.

В бюджета са заложени по-високи детски добавки, увеличени данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, както и нова преференция за дейности в областта на спорта, образованието, науката и изкуството. Предвиждат се още по-голяма подкрепа за майките, по-високи ученически стипендии и средства за хранене и настаняване на студентите.

Без увеличение на основните данъци

Правителството не предвижда увеличение на данъците върху доходите, печалбата и добавената стойност. Вместо това кабинетът разчита на по-добра събираемост, контрол върху разходите и мерки срещу измамите.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде увеличен. По думите на премиера това ще намали административната тежест за около 1000 фирми. Планирани са и данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност, както и по-голяма държавна подкрепа за инвестиции.

„Много важно за бюджета е стимулирането на икономическото развитие, така че да пълним хазната от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи“, заяви Радев.

Повече средства за здраве и сигурност

Значително увеличение на средствата е предвидено за здравеопазване, Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Кабинетът планира и засилен контрол върху разходването на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Сред структурните мерки е реформа в ТЕЛК. Премиерът посочи, че хората с решения на ТЕЛК вече са над 880 000.

В бюджета са заложени и повече разходи за отбрана, като Радев каза, че по въпроса има съгласие между парламентарно представените партии. Предвиждат се антидрон системи, системи за противовъздушна отбрана и нови самолети за борба с пожари. Допълнителни средства ще бъдат насочени към индустриалните зони и инфраструктурата за присъединяване на предприятия към електропреносната мрежа.

Според БНТ България трябваше да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия до 15 октомври, а проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври. Окончателното приемане на финансовата рамка предстои след парламентарно обсъждане.

Източници: vesti.bg, 24plovdiv.bg, bntnews.bg