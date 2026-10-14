Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК

Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 г. Премиерът Румен Радев представи основните параметри в началото на заседанието на Министерския съвет и заяви, че финансовата рамка ще бъде внесена в установените срокове.
„На днешното заседание на Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата на бюджетен план за 2027 година съгласно установените процедури“, каза Радев.
Кабинетът поставя като основни цели ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Сред посочените мерки са оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на възнагражденията в публичния сектор и по-ниски субсидии за държавните предприятия.
По-високи доходи и подкрепа за семействата
Предвижда се заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 5%, възнагражденията на педагогическия персонал със 7,5%, а пенсиите с 8%. Планирано е и увеличение на минималната работна заплата.
Стойността на ваучерите за храна ще може да нарасне от 100 на 200 евро. Радев уточни, че ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, докато сумите над този праг ще подлежат на облагане.
В бюджета са заложени по-високи детски добавки, увеличени данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, както и нова преференция за дейности в областта на спорта, образованието, науката и изкуството. Предвиждат се още по-голяма подкрепа за майките, по-високи ученически стипендии и средства за хранене и настаняване на студентите.
Без увеличение на основните данъци
Правителството не предвижда увеличение на данъците върху доходите, печалбата и добавената стойност. Вместо това кабинетът разчита на по-добра събираемост, контрол върху разходите и мерки срещу измамите.
Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде увеличен. По думите на премиера това ще намали административната тежест за около 1000 фирми. Планирани са и данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност, както и по-голяма държавна подкрепа за инвестиции.
„Много важно за бюджета е стимулирането на икономическото развитие, така че да пълним хазната от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи“, заяви Радев.
Повече средства за здраве и сигурност
Значително увеличение на средствата е предвидено за здравеопазване, Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Кабинетът планира и засилен контрол върху разходването на средства от Националната здравноосигурителна каса.
Сред структурните мерки е реформа в ТЕЛК. Премиерът посочи, че хората с решения на ТЕЛК вече са над 880 000.
В бюджета са заложени и повече разходи за отбрана, като Радев каза, че по въпроса има съгласие между парламентарно представените партии. Предвиждат се антидрон системи, системи за противовъздушна отбрана и нови самолети за борба с пожари. Допълнителни средства ще бъдат насочени към индустриалните зони и инфраструктурата за присъединяване на предприятия към електропреносната мрежа.
Според БНТ България трябваше да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия до 15 октомври, а проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври. Окончателното приемане на финансовата рамка предстои след парламентарно обсъждане.
Източници: vesti.bg, 24plovdiv.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече свикнахме и ви видяхме
Коментиран от #18
14:28 14.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #9, #40
14:31 14.10.2026
3 хаха
Само на ДРУГИТЕ а? Хахаха! Новите Тикви и Шопари ...
Румъния.200 литра домашно приготвени алкохолни напитки на плодова основа (като țuică) на домакинство да бъдат освободени от акциз.
ЕС разрешил до 50 литра без акциз, България поискала изключение
Брюксел даде възможност държавите сами да освобождават домашния алкохол от акциз, но страната ни остана със стария режим – до 30 литра ракия с наполовина по-ниска ставка
Да се видите каква сте паплач. До скоро байганьовците квичаха колко "зле" били Румънците.
ХАХАХА
14:31 14.10.2026
4 честен ционист
14:34 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво на Радев!
Коментиран от #13, #16, #26, #39
14:35 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ушат глухар
Долен лизгач излезе шапкаря
14:37 14.10.2026
9 И в допълнение
До коментар #2 от "Овчар":Само когато видим, че Борисов и Пеевски са в килия в затвор, само тогава можем да кажем, че това правителство работи.
Коментиран от #25
14:37 14.10.2026
10 отлично
14:38 14.10.2026
11 Рундьо се изхвърля по навик,
14:38 14.10.2026
12 Какви са тия 5%, 7,5%
14:39 14.10.2026
13 Да де
До коментар #6 от "Браво на Радев!":Но си пропуснал сглобкаджиите от ДБ и ПП с герберските крадци и ПееФ! И Борисов и Пеевски бяха изпрани от Христо Иванов и Кирил Петков. Сглобката с крадци и бандити доразсипа България.
Коментиран от #38
14:40 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #6 от "Браво на Радев!":Според мен И според много други хора червения петруханец льотчика въобще не се справя и това го виждаме всеки ден..... За тиквата и за шишко си прав....
14:46 14.10.2026
17 Пак бързате с бравото!
Всъщност как ще изпращат в европейската бюджетна комисия неграсуван бюджет, чернова?
14:48 14.10.2026
18 това е инерцията от ГЕРБ
До коментар #1 от "Вече свикнахме и ви видяхме":Малко над пет милиарда евро държавен дълг през 2009г. кога застъпи Боко и сега вече след 18
години 70 милиарда. През 2009г, БВП е бил 34 милиарда евро сега е речи 116 милиарда или ако вземем средно аритметично за тези години е имало по 75 милиарда евро БВП. За да се натрупат борчове от над 65 милиарда ( което е 90% от средногодишния БВП) за 18 години ще рече че средногодишния бюджетен дефицит от 2009г. досега е бил в рамките на 5%, а такъв дефицит не е отчитан никога и не само ами даже ГЕРБ обявяваха излишък. Ето къде е измамата и грандиозната кражба.
Коментиран от #37
14:50 14.10.2026
19 Оправданиятя с предишните не свършват!
14:54 14.10.2026
20 Цвете
14:56 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 по-високи заплати
14:59 14.10.2026
23 Искате да видите някои в килия?
15:04 14.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смях!
До коментар #9 от "И в допълнение":Бойко и Пеевски са крадци от класа и ще окрадат и затворниците в съседните им килии.
Коментиран от #34
15:14 14.10.2026
26 Стенли
До коментар #6 от "Браво на Радев!":Е какво да му е правото , че оряза МРЗ , че вдигнат малко ваучарите за храна веднага ще ги обложат , че оряза празничните добавки на доста пенсионери с ниски пенсии , че вдигне на всичките еднакво със 100%данък сгради , независимо дали има пет апартамента или само жилището в което живее , и за капак тръгна и да натиска хората за домашния алкохол , не мисля всичко това е за браво 😮💨
Коментиран от #33
15:25 14.10.2026
27 Това с изпращане
15:27 14.10.2026
28 Да Да така с васала цар
Докога България ще бъде поставяна в положение на васална държава, която трябва да съобразява националния си бюджет, инвестициите и социалната си политика с решения, вземани извън страната?
Говорим за държава, която има нужда от мащабни инвестиции, достойни заплати и пенсии, реална подкрепа за семействата и децата, развитие на индустрията, енергетиката, земеделието и инфраструктурата.
Вместо ясна национална стратегия за икономическо развитие ни се представят ограничения на разходите, намаляване на субсидиите и нови механизми за бюджетен контрол.
А когато става дума за Украйна, възниква въпросът: докъде се простира европейската солидарност и къде започва защитата на българския национален интерес? Защо решенията за международни ангажименти не се съпровождат от също толкова ясни гаранции за развитието и благосъстоянието на българските граждани?
Това ли е европейското обединение — съюз на равноправни и суверенни държави, или система, в която националните приоритети остават на заден план?
България има право на собствена икономическа стратегия, на инвестиции, на развитие и на политика, която поставя българските граждани на първо място.
Това ли е чистата и свята република, за която са се борили нашите предци?
Независимостта не е само знаме, герб и химн. Тя е и способността на една държава да защитава своите интереси, да развива икономиката си и да осигурява достойно бъдеще на
15:29 14.10.2026
29 Български
15:31 14.10.2026
30 ДрайвингПлежър
Това е потресаваща глупост! Така държава не се гради!!! Така се управляват роби!
Коментиран от #35
15:32 14.10.2026
31 Да Да така с васала цар
Българският президент трябва да стои изправен, с достойнство, самочувствие и твърда позиция в защита на националните интереси!
За мен Костадин Костадинов е изборът за президент на Република България!
Очаквам от него да има смелостта да казва категорично „НЕ“ на решенията на Брюксел, когато те противоречат на интересите на България — така, както Виктор Орбан в Унгария и Роберт Фицо в Словакия отстояват своите политически позиции.
България не трябва да бъде васална държава, която безусловно изпълнява чужди решения и поставя интересите на други държави над интересите на собствените си граждани.
България трябва да бъде равноправен партньор в Европа, а не послушен изпълнител на чужда воля!
Европейското обединение трябва да означава сътрудничество между свободни, равноправни и суверенни държави, а не политическо подчинение.
Искам независима, достойна и суверенна Република България — държава, която защитава народа си и не се страхува да отстоява своето място в Европа и света!
15:35 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стенли
До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":Така е е клуба на рогатите , точно , за това предупреждаваше Костадинов (както и за това , че повечето стоки и услуги ще останат със същите цифри , с само ще се промени знака на валута от лев на евро), но всички викаха копейка и подлога на Путин 🤯😮💨, на ви ся копейка , ще слушаме и изпълняваме , това и през " лошия "соц , не го е имало да чакаме държавния бюджет да се одобрява от Москва 😮💨🤯😡👎
15:43 14.10.2026
36 Ако допреш до ТЕЛК
Коментиран от #42
15:44 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
До коментар #13 от "Да де":13 БАНДИТИ ХАХАХА СА ТЕЗИ КОИТО ПОЛЕХА ЧУПЕХА СОФИЯ А АСЕН И КИРО ГИ ВОДЕХА ИСТИНСКИ ПЛАТЕНИ БАНДИТИ СГЛОБАТА Е ШАР.АТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ А ТВОИТЕ ЛЪЖИ ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ЗАГРАБИХА ВЛАСТТА С ЛЪЖИ НЕ СТАВА ДА ЗНАЕШ13
15:47 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
До коментар #2 от "Овчар":Я ГЛЕДАЙ ТУК ЕДНИ ДЕЖУРНИ РАДЕВИ ХА АХА АМА МАЛОУМНИЦИТЕ И ТЕ СЕ СЪБУДИХА РАДЕВ 10 ГОДИНИ ЛЕЖИ В ПРЕДИДЕНСТВОТО И ОТ 2020 УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНО ХАХАХАХА
15:51 14.10.2026
41 7676
15:51 14.10.2026
42 Не става въпрос
До коментар #36 от "Ако допреш до ТЕЛК":от действителни нуждаещите са хора, а за онези с фалшивите решения на ТЕЛК. Цели махали са с ТЕЛК, но пият, пушат и си харчат парите от гурбета в чужбина.
16:01 14.10.2026