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Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК
  Тема: Икономика

Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК

14 Октомври, 2026 14:26 1 160 42

  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • европейска комисия-
  • пенсии-
  • данъци

Планирани са по-високи пенсии и заплати, повече средства за семейства, здравеопазване и отбрана. Основните данъци няма да се увеличават, заяви премиерът

Радев представи Бюджет 2027, изпращат го на ЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 г. Премиерът Румен Радев представи основните параметри в началото на заседанието на Министерския съвет и заяви, че финансовата рамка ще бъде внесена в установените срокове.

„На днешното заседание на Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата на бюджетен план за 2027 година съгласно установените процедури“, каза Радев.

Кабинетът поставя като основни цели ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Сред посочените мерки са оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на възнагражденията в публичния сектор и по-ниски субсидии за държавните предприятия.

По-високи доходи и подкрепа за семействата

Предвижда се заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 5%, възнагражденията на педагогическия персонал със 7,5%, а пенсиите с 8%. Планирано е и увеличение на минималната работна заплата.

Стойността на ваучерите за храна ще може да нарасне от 100 на 200 евро. Радев уточни, че ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, докато сумите над този праг ще подлежат на облагане.

В бюджета са заложени по-високи детски добавки, увеличени данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, както и нова преференция за дейности в областта на спорта, образованието, науката и изкуството. Предвиждат се още по-голяма подкрепа за майките, по-високи ученически стипендии и средства за хранене и настаняване на студентите.

Без увеличение на основните данъци

Правителството не предвижда увеличение на данъците върху доходите, печалбата и добавената стойност. Вместо това кабинетът разчита на по-добра събираемост, контрол върху разходите и мерки срещу измамите.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде увеличен. По думите на премиера това ще намали административната тежест за около 1000 фирми. Планирани са и данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност, както и по-голяма държавна подкрепа за инвестиции.

„Много важно за бюджета е стимулирането на икономическото развитие, така че да пълним хазната от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи“, заяви Радев.

Повече средства за здраве и сигурност

Значително увеличение на средствата е предвидено за здравеопазване, Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Кабинетът планира и засилен контрол върху разходването на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Сред структурните мерки е реформа в ТЕЛК. Премиерът посочи, че хората с решения на ТЕЛК вече са над 880 000.

В бюджета са заложени и повече разходи за отбрана, като Радев каза, че по въпроса има съгласие между парламентарно представените партии. Предвиждат се антидрон системи, системи за противовъздушна отбрана и нови самолети за борба с пожари. Допълнителни средства ще бъдат насочени към индустриалните зони и инфраструктурата за присъединяване на предприятия към електропреносната мрежа.

Според БНТ България трябваше да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия до 15 октомври, а проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври. Окончателното приемане на финансовата рамка предстои след парламентарно обсъждане.

Източници: vesti.bg, 24plovdiv.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече свикнахме и ви видяхме

    19 6 Отговор
    На приказки едно, на дела точно обратното. Но Ганчо го заслужава...

    Коментиран от #18

    14:28 14.10.2026

  • 2 Овчар

    9 14 Отговор
    Унищожението на България не е от Радев а от тези преди него ..! Медиите играят опасна игра и предизвикват лоши любителски бойни дронове..! Ай търкайте но аз казвам истината..!

    Коментиран от #9, #40

    14:31 14.10.2026

  • 3 хаха

    18 2 Отговор
    "Без увеличение на основните данъци"
    Само на ДРУГИТЕ а? Хахаха! Новите Тикви и Шопари ...

    Румъния.200 литра домашно приготвени алкохолни напитки на плодова основа (като țuică) на домакинство да бъдат освободени от акциз.
    ЕС разрешил до 50 литра без акциз, България поискала изключение
    Брюксел даде възможност държавите сами да освобождават домашния алкохол от акциз, но страната ни остана със стария режим – до 30 литра ракия с наполовина по-ниска ставка

    Да се видите каква сте паплач. До скоро байганьовците квичаха колко "зле" били Румънците.
    ХАХАХА

    14:31 14.10.2026

  • 4 честен ционист

    3 2 Отговор
    Войната е икономическо и социално средство за изразходване на ресурси, което държи масите в бедност и невежество. Това е бюдбетът на Мошко.

    14:34 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво на Радев!

    4 15 Отговор
    Браво на Румен Радев, че се справя, след бруталното крадене на Пеевски и простата и крадлива герберска Тиква Борисов, подпомогнати от чалгавите на Слави и Угоен Зафиров.

    Коментиран от #13, #16, #26, #39

    14:35 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ушат глухар

    13 1 Отговор
    Бюджета ще му го пишат в ЕК, както следва: 1 за БГ- 10 за Украйна; 1- за БГ- 10 за Украйна!
    Долен лизгач излезе шапкаря

    14:37 14.10.2026

  • 9 И в допълнение

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Само когато видим, че Борисов и Пеевски са в килия в затвор, само тогава можем да кажем, че това правителство работи.

    Коментиран от #25

    14:37 14.10.2026

  • 10 отлично

    9 2 Отговор
    А пари откъде?

    14:38 14.10.2026

  • 11 Рундьо се изхвърля по навик,

    13 3 Отговор
    фанфари и после туш!

    14:38 14.10.2026

  • 12 Какви са тия 5%, 7,5%

    11 3 Отговор
    на фона на тази чудовищна инфлация? Това е геноцид. Защо не си намалихте заплатите, а сте с най- големи заплати в целия ЕС? Престъпници.

    14:39 14.10.2026

  • 13 Да де

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Радев!":

    Но си пропуснал сглобкаджиите от ДБ и ПП с герберските крадци и ПееФ! И Борисов и Пеевски бяха изпрани от Христо Иванов и Кирил Петков. Сглобката с крадци и бандити доразсипа България.

    Коментиран от #38

    14:40 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Радев!":

    Според мен И според много други хора червения петруханец льотчика въобще не се справя и това го виждаме всеки ден..... За тиквата и за шишко си прав....

    14:46 14.10.2026

  • 17 Пак бързате с бравото!

    7 1 Отговор
    Омайва ви миризмата и много искате вашия да е по-, по-, по-! Предстои да видим! Селтакът си е нарцис. Каквото и да направи за него все е уау! Докато "публиката" не му обърне палец надолу.
    Всъщност как ще изпращат в европейската бюджетна комисия неграсуван бюджет, чернова?

    14:48 14.10.2026

  • 18 това е инерцията от ГЕРБ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вече свикнахме и ви видяхме":

    Малко над пет милиарда евро държавен дълг през 2009г. кога застъпи Боко и сега вече след 18
    години 70 милиарда. През 2009г, БВП е бил 34 милиарда евро сега е речи 116 милиарда или ако вземем средно аритметично за тези години е имало по 75 милиарда евро БВП. За да се натрупат борчове от над 65 милиарда ( което е 90% от средногодишния БВП) за 18 години ще рече че средногодишния бюджетен дефицит от 2009г. досега е бил в рамките на 5%, а такъв дефицит не е отчитан никога и не само ами даже ГЕРБ обявяваха излишък. Ето къде е измамата и грандиозната кражба.

    Коментиран от #37

    14:50 14.10.2026

  • 19 Оправданиятя с предишните не свършват!

    7 1 Отговор
    И радулкините зомби убедено припяват! Смешници!

    14:54 14.10.2026

  • 20 Цвете

    7 0 Отговор
    А ВИЕ ЩЕ СИ ПЛАЩАТЕ ЛИ ОТ СВОЯ ДЖОБ СУБСИДИИТЕ? КОГА ЩЕ ПРЕМАХНЕТЕ ПЛОСКАТА ГЛУПОСТ, КОЯТО НИ НАТРЕСЕ СТАНИШЕВОЙ ? И ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ " ШВЕЙЦАРСКИТЕ ГЛУПОСТИ "????????

    14:56 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 по-високи заплати

    8 0 Отговор
    за МРВ, че малко им били десет бона

    14:59 14.10.2026

  • 23 Искате да видите някои в килия?

    5 0 Отговор
    Добре би било и тия, които шмекеруваха и оскверниха президентската институция да им правят компания в килията!

    15:04 14.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смях!

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "И в допълнение":

    Бойко и Пеевски са крадци от класа и ще окрадат и затворниците в съседните им килии.

    Коментиран от #34

    15:14 14.10.2026

  • 26 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Радев!":

    Е какво да му е правото , че оряза МРЗ , че вдигнат малко ваучарите за храна веднага ще ги обложат , че оряза празничните добавки на доста пенсионери с ниски пенсии , че вдигне на всичките еднакво със 100%данък сгради , независимо дали има пет апартамента или само жилището в което живее , и за капак тръгна и да натиска хората за домашния алкохол , не мисля всичко това е за браво 😮‍💨

    Коментиран от #33

    15:25 14.10.2026

  • 27 Това с изпращане

    1 3 Отговор
    на Бойко и Пеевски в килия са инфантилни глупости и не зависи от рундьо. И няма да ни напълни загрижената кошница рундьова

    15:27 14.10.2026

  • 28 Да Да така с васала цар

    1 2 Отговор
    Това ли е независима България? Това ли е европейското обединение?

    Докога България ще бъде поставяна в положение на васална държава, която трябва да съобразява националния си бюджет, инвестициите и социалната си политика с решения, вземани извън страната?

    Говорим за държава, която има нужда от мащабни инвестиции, достойни заплати и пенсии, реална подкрепа за семействата и децата, развитие на индустрията, енергетиката, земеделието и инфраструктурата.

    Вместо ясна национална стратегия за икономическо развитие ни се представят ограничения на разходите, намаляване на субсидиите и нови механизми за бюджетен контрол.

    А когато става дума за Украйна, възниква въпросът: докъде се простира европейската солидарност и къде започва защитата на българския национален интерес? Защо решенията за международни ангажименти не се съпровождат от също толкова ясни гаранции за развитието и благосъстоянието на българските граждани?

    Това ли е европейското обединение — съюз на равноправни и суверенни държави, или система, в която националните приоритети остават на заден план?

    България има право на собствена икономическа стратегия, на инвестиции, на развитие и на политика, която поставя българските граждани на първо място.

    Това ли е чистата и свята република, за която са се борили нашите предци?

    Независимостта не е само знаме, герб и химн. Тя е и способността на една държава да защитава своите интереси, да развива икономиката си и да осигурява достойно бъдеще на

    15:29 14.10.2026

  • 29 Български

    2 1 Отговор
    Типичен комунистически бюджет. По планова икономика!

    15:31 14.10.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Изпратил го бил на ЕК.... Все едно да искам от общото събрание на блока разрешение как да си харча парите?!!!
    Това е потресаваща глупост! Така държава не се гради!!! Така се управляват роби!

    Коментиран от #35

    15:32 14.10.2026

  • 31 Да Да така с васала цар

    1 2 Отговор
    Новият президент на България не трябва да стои пред Европа приведен на буквата „Г“, в кучешка поза на подчинение!

    Българският президент трябва да стои изправен, с достойнство, самочувствие и твърда позиция в защита на националните интереси!

    За мен Костадин Костадинов е изборът за президент на Република България!

    Очаквам от него да има смелостта да казва категорично „НЕ“ на решенията на Брюксел, когато те противоречат на интересите на България — така, както Виктор Орбан в Унгария и Роберт Фицо в Словакия отстояват своите политически позиции.

    България не трябва да бъде васална държава, която безусловно изпълнява чужди решения и поставя интересите на други държави над интересите на собствените си граждани.

    България трябва да бъде равноправен партньор в Европа, а не послушен изпълнител на чужда воля!

    Европейското обединение трябва да означава сътрудничество между свободни, равноправни и суверенни държави, а не политическо подчинение.

    Искам независима, достойна и суверенна Република България — държава, която защитава народа си и не се страхува да отстоява своето място в Европа и света!

    15:35 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":

    Така е е клуба на рогатите , точно , за това предупреждаваше Костадинов (както и за това , че повечето стоки и услуги ще останат със същите цифри , с само ще се промени знака на валута от лев на евро), но всички викаха копейка и подлога на Путин 🤯😮‍💨, на ви ся копейка , ще слушаме и изпълняваме , това и през " лошия "соц , не го е имало да чакаме държавния бюджет да се одобрява от Москва 😮‍💨🤯😡👎

    15:43 14.10.2026

  • 36 Ако допреш до ТЕЛК

    2 0 Отговор
    друга песен ще запееш. Само идиот мисли, че ще цъфне и върже с доход от ТЕЛК

    Коментиран от #42

    15:44 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да де":

    13 БАНДИТИ ХАХАХА СА ТЕЗИ КОИТО ПОЛЕХА ЧУПЕХА СОФИЯ А АСЕН И КИРО ГИ ВОДЕХА ИСТИНСКИ ПЛАТЕНИ БАНДИТИ СГЛОБАТА Е ШАР.АТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ А ТВОИТЕ ЛЪЖИ ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ЗАГРАБИХА ВЛАСТТА С ЛЪЖИ НЕ СТАВА ДА ЗНАЕШ13

    15:47 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Я ГЛЕДАЙ ТУК ЕДНИ ДЕЖУРНИ РАДЕВИ ХА АХА АМА МАЛОУМНИЦИТЕ И ТЕ СЕ СЪБУДИХА РАДЕВ 10 ГОДИНИ ЛЕЖИ В ПРЕДИДЕНСТВОТО И ОТ 2020 УПРАВЛЯВА СЛУЖЕБНО ХАХАХАХА

    15:51 14.10.2026

  • 41 7676

    3 1 Отговор
    Да видим какво са сътворили във финансовия гълъбарник на Радев и дали пак ще изчезнат няколко милиарда към бащицата направил го някога президент.

    15:51 14.10.2026

  • 42 Не става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ако допреш до ТЕЛК":

    от действителни нуждаещите са хора, а за онези с фалшивите решения на ТЕЛК. Цели махали са с ТЕЛК, но пият, пушат и си харчат парите от гурбета в чужбина.

    16:01 14.10.2026

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