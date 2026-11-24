Парламентарната комисия по бюджет и финанси разглежда на второ четене данъчните промени, заложени в проекта за бюджета за 2027 г. Сред основните предложения са 33% данък върху свръхпечалбата, акциз за автомобилите с мощност над 340 конски сили и 30% увеличение на данъчните оценки на имотите.

Еднократният налог върху свръхпечалбата е предвиден за банки, телекоми, търговски вериги и други компании от определени сектори. Мярката е сред най-обсъжданите елементи от данъчния пакет за следващата година. Тя все още е част от законодателния процес, тъй като промените се разглеждат от комисията преди окончателното им гласуване в пленарната зала.

Акциз за мощните автомобили

Нов акциз се предлага за автомобилите с мощност над 340 конски сили. Електромобилите няма да попадат в обхвата на това облагане. Така размерът на данъчното задължение ще зависи не само от вида и стойността на автомобила, но и от неговата мощност.

Промяна е предвидена и при ваучерите за храна. Със 7% ще се облагат сумите над 102,26 евро. Увеличават се и данъчните оценки на недвижимите имоти с 30%, което може да се отрази върху размера на местните данъци и такси, изчислявани на тяхна база.

По-високи облекчения за семейства

В пакета са включени и по-големи данъчни облекчения за отглеждане на деца и за деца с увреждания. Предложението е част от мерките, които трябва да бъдат финансирани чрез заложените промени в приходната част на бюджета.

Паралелно с обсъждането в Народното събрание Европейската комисия подготвя оценката си за проектобюджета на България за 2027 г. Документът ще бъде публикуван в рамките на есенния пакет на европейския семестър, който включва и оценки по процедурите за прекомерен дефицит.

България вече е в такава процедура от юли. Очаква се Брюксел да оцени риска от макроикономически дисбаланс, състоянието на фискалната дисциплина и равнището на публичния дълг. Документът ще бъде представен в Европейския парламент в Страсбург.

Източници: btvnovinite.bg