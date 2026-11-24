Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния бюджетен дефицит. Решението е част от следващия етап на процедурата, открита срещу страната през юли.

„България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г.“ Това е записано в предложението на Европейската комисия, публикувано на 24 ноември.

Разходите се отклоняват от договорената траектория

Според изчисленията на Комисията нетните разходи на България ще нараснат с 10,7% през 2026 г., при препоръчан максимален ръст от 4,2%. Това означава отклонение от 2,3% от брутния вътрешен продукт.

На 10 юли Съветът на ЕС откри процедурата по прекомерен дефицит за България, след като прогнозата за бюджетния дефицит през 2026 г. достигна 4,1% от БВП. Правилата на ЕС поставят референтна граница от 3%.

България трябваше до 15 октомври да представи мерки за ограничаване на дефицита. Страната изпрати своя проектобюджетен план за 2027 г., но Европейската комисия прецени, че предприетото не е достатъчно.

Дефицитът може да достигне 5% от БВП

В есенната си икономическа прогноза Комисията очаква бюджетният дефицит на България да достигне 5% от БВП през 2026 г., а през 2027 г. да намалее временно до 4%. Сред посочените причини са по-високите разходи за заплати в публичния сектор, социалните плащания, отбраната, общинските инвестиции, субсидиите и междинното потребление.

Според прогнозата публичният дълг ще нарасне от 29,9% от БВП в края на 2025 г. до 33% в края на 2026 г. Комисията отбелязва, че това остава под европейската референтна граница от 60%, но посочва средносрочни рискове за устойчивостта на дълга.

Какво следва

Първо Съветът на ЕС трябва да приеме решение по предложението на Европейската комисия. Ако установи, че България не е предприела ефективни действия, Комисията трябва в срок до 20 дни да препоръча налагане на глоба.

В публикувания документ не е посочен окончателен размер на санкцията. По-рано News.bg съобщи, че според източници от Брюксел глобата може да достигне 0,02% от БВП, или около 25 млн. евро при икономика от приблизително 125 млрд. евро. Тази сума все още не представлява окончателно наложена санкция.

Възможността за ограничаване на европейски плащания също не е окончателно решение. Предстои да се изясни какви последващи мерки могат да бъдат приложени и при какви условия.

Източници: news.bg