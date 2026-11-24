Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев призова правителството да изтегли трите проектобюджета за 2027 г. от парламентарната програма и да ги преработи. По думите му оценката на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси е „звучен шамар от Брюксел“ към кабинета.

Василев заяви, че Европейската комисия е потвърдила опасенията му за бюджетната рамка. „Това, което обяснявахме още с бюджета за 2026 г., това, което казахме за бюджет 2027, че е пълна катастрофа, току-що беше потвърдено от Европейската комисия“, каза той.

Според лидера на „Продължаваме Промяната“ България може да бъде глобена с 25 млн. евро заради прекомерния дефицит. Той свърза евентуалната санкция с действията на правителството и финансовия му екип и посочи, че същата сума не е била осигурена за увеличаване на възнагражденията на лекарите.

Размерът на глобата все още не е окончателно определен. Европейската комисия е предложила следваща стъпка по процедурата, но решението за санкция се взема от Съвета на ЕС. Според публикуваната информация санкцията може да достигне 0,02% от брутния вътрешен продукт, което според различни разчети би означавало около 25–26 млн. евро.

Призив за нов бюджет

Василев поиска Министерството на финансите и Министерският съвет да оттеглят трите бюджетни закона от дневния ред на Народното събрание за 25 ноември и да ги внесат отново след основна преработка.

„Да ги изтеглят от програмата на парламента утре, да ги преработят и да внесат компетентен бюджет, който не ощетява българските граждани и не води икономиката към крах“, апелира Асен Василев.

Той подчерта, че проектите все още не са приети на първо четене и според него могат да бъдат отстранени от парламентарната програма. По думите му бюджетът трябва да бъде променен из основи, защото в противен случай страната рискува да навлезе в рецесия.

България е в процедура за прекомерен дефицит

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Причината е очакваният дефицит над референтната граница от 3% от БВП. Европейските институции определиха срокове за предприемане на мерки и за ограничаване на ръста на нетните разходи.

Европейската комисия посочи, че предприетите действия не са достатъчни за изпълнение на препоръките. Паралелно с предложението за финансова санкция се обсъждат и последващи мерки по процедурата, включително възможно ограничаване на европейски плащания. Това решение също не е окончателно и предстои да бъде разгледано от европейските институции.

Източници: novini.bg, nova.bg, 24chasa.bg