Няма организирана престъпност, която може да победи държава, решена да защитава закона и правата на гражданите си. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на публичната лекция „Срещу мафията: смелостта на избора“.

Събитието е част от програмата „Мостове на законността: България – Италия“ и е организирано от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ заедно с Фондация „Фалконе“, COSAP Italia и Посолството на Италия. В залата са присъствали представители на съдебната власт и правоохранителните институции, преподаватели, студенти и курсанти. Сред гостите са били и италиански магистрати с дългогодишен опит в борбата с мафията.

„В тази война няма неутрални“

Демерджиев е заявил, че организираната престъпност процъфтява там, където среща съучастници и безразличие. По думите му отказът от позиция позволява на мафията да влияе върху човешки съдби, държавни структури и институционални решения.

„Няма организирана престъпност, която може да победи държава, мотивирана да брани закона си и правата на гражданите си.“

Министърът е посочил, че ефективното противодействие изисква едновременно професионални правоохранителни органи, независима съдебна система, международно сътрудничество и общество, което не мълчи пред нарушенията.

Престъпните мрежи търсят достъп до институциите

Демерджиев е обърнал внимание на променящия се облик на организираната престъпност. Според него престъпните мрежи все по-често се стремят да проникват в държавните институции и да използват техните механизми за постигане на незаконни цели.

Като пример той е посочил съвместна операция, проведена в началото на ноември срещу предполагаема схема за митнически и данъчни измами. Сред задържаните при акцията са били и служители на митническата администрация. Министърът е подчертал, че разкриването на подобни мрежи трябва да върви заедно с укрепване на самите институции.

Той е заявил още, че полицейските служители трябва да са уверени, че политическото и професионалното ръководство стоят зад тях, когато изпълняват задълженията си. „Мафията не е толкова страшна, че организираната престъпност да надделее над държавата“, е казал Демерджиев.

Призив към младите хора

В края на лекцията вътрешният министър се е обърнал към студентите и курсантите с призив да не остават безразлични, да подават сигнали и да отказват участие в незаконни действия.

Той е припомнил думите на Джовани Фалконе, че хората си отиват, но идеите им остават и продължават да живеят чрез делата на следващите поколения. „В тази война няма неутрални. Всеки избира страна“, е заявил Демерджиев.

Източници: novini.bg