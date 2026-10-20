От МВР: Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове, но превантивните действия продължават

Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове. Въпреки това продължават превантивните действия, за да се обезпечи максимално правото на българските граждани да гласуват честно и свободно. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи на страницата си в интернет. От ведомството допълват още следното:

Работи се по линия обезпечаване на познатия контингент, за когото на предишни избори има данни да се е занимавал с престъпления срещу политическите права на гражданите.

Успоредно с това специализираните полицейски операции се провеждат и по линия противодействие на битовата престъпност, както и намаляване на пътния травматизъм. До момента са проведени 151 специализирани полицейски операции.

На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес [email protected] в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Всеки сигнал се насочва към компетентната структура за проверка.

В периода до 19 октомври 2026 г. в структурите на МВР са получени 64 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От тях 59 са за купуване на гласове, 1 за неправомерна агитация и 4 за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 5 наказателни производства, като 3 от тях са по чл. 167-169 г от НК.

От 28 септември по утвърден план СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски действия срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, нарушаване на изборното законодателство, установяване предотвратяване и разкриване на подготвяна или извършвана престъпна дейност по чл. 167 – 169 г от НК. В тях са включени и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Към 19 октомври са проведени 151 операции и са съставени 625 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР.

В МВР действа оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на министерството за изборите за президент и вицепрезидент. Основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

Работата се извършва по конкретен план и в постоянна координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции. В главните и областните дирекции на МВР са сформирани информационни групи за обобщаване на данните, свързани с изборния процес.