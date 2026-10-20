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От МВР: Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове, но превантивните действия продължават

От МВР: Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове, но превантивните действия продължават

20 Октомври, 2026 11:48 433 8

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  • проверки

В периода до 19 октомври 2026 г. в структурите на МВР са получени 64 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От тях 59 са за купуване на гласове, 1 за неправомерна агитация и 4 за други нарушения, свързани с изборния процес. 

От МВР: Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове, но превантивните действия продължават - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове. Въпреки това продължават превантивните действия, за да се обезпечи максимално правото на българските граждани да гласуват честно и свободно. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи на страницата си в интернет. От ведомството допълват още следното:

Работи се по линия обезпечаване на познатия контингент, за когото на предишни избори има данни да се е занимавал с престъпления срещу политическите права на гражданите.

Успоредно с това специализираните полицейски операции се провеждат и по линия противодействие на битовата престъпност, както и намаляване на пътния травматизъм. До момента са проведени 151 специализирани полицейски операции.

На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес [email protected] в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Всеки сигнал се насочва към компетентната структура за проверка.

В периода до 19 октомври 2026 г. в структурите на МВР са получени 64 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От тях 59 са за купуване на гласове, 1 за неправомерна агитация и 4 за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 5 наказателни производства, като 3 от тях са по чл. 167-169 г от НК.

От 28 септември по утвърден план СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски действия срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, нарушаване на изборното законодателство, установяване предотвратяване и разкриване на подготвяна или извършвана престъпна дейност по чл. 167 – 169 г от НК. В тях са включени и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Към 19 октомври са проведени 151 операции и са съставени 625 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР.

В МВР действа оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на министерството за изборите за президент и вицепрезидент. Основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

Работата се извършва по конкретен план и в постоянна координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции. В главните и областните дирекции на МВР са сформирани информационни групи за обобщаване на данните, свързани с изборния процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като раздават парата за купуване на вот

    3 0 Отговор
    Викат МВР да ги наблюдава.

    11:53 20.10.2026

  • 2 Купуване и продаване

    1 0 Отговор
    Спестяват за местните избори.

    11:55 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак нацизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак нацизъм":

    Мария Хилфер щрасе! Полицаи избиват бездомни!

    12:13 20.10.2026

  • 5 Прро

    1 0 Отговор
    Това не са местни избори за да има значение всеки глас, в малък район! Кой е луд да плаща за гласове и избор, който става в национален мащаб. Освен това няма интерес, тиквата каза, че няма да участват със свой кандидат, защото в тази институция /президентството/, “няма каса”!

    12:28 20.10.2026

  • 6 Дед

    0 0 Отговор
    E как да ги купят с мишини?!? Ако все още има купуване, то е там където няма да има машинно гласуване.

    12:30 20.10.2026

  • 7 А как

    0 0 Отговор
    изглежда несериозната активност ? Кротко и подмолно под чадъра .

    12:34 20.10.2026

  • 8 Дааааа,

    0 0 Отговор
    няма интерес към продукта

    12:35 20.10.2026

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