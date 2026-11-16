Надписът „Фишът за глоба не подлежи на обжалване“ върху част от бланките обърква шофьорите, тъй като различните видове фишове дават различни възможности за защита. При санкция, съставена на място и подписана от водача, документът не може да бъде оспорен самостоятелно пред съда. Ако водачът не е съгласен с нарушението, той трябва да поиска съставяне на акт.

Това обясниха пред bTV представители на Асоциацията за квалификация на автомобилистите и Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Впоследствие въз основа на акта се издава наказателно постановление, което може да бъде обжалвано пред районния съд. Срокът е 14 дни от връчването на съответния акт или постановление, а делата понякога продължават повече от година.

Плащането с отстъпка има правни последици

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев твърди, че възможността за обжалване не зависи от размера на глобата. Той припомня, че Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата, която не допускаше обжалване на глоби до 50 лева.

„Българинът бърза да го плати, без да знае, че с плащането този фиш вече влиза в сила“, казва Красимир Георгиев.

По думите му водачите често се съгласяват да платят глобата с 30% отстъпка, без да отчитат, че след плащането губят възможността да оспорят санкцията.

От МВР заявяват, че поставянето на надписа върху бланките не нарушава Конституцията или действащото законодателство. Според ведомството той обозначава единствено липсата на самостоятелно съдебно обжалване на конкретния вид фиш.

Електронните фишове могат да се обжалват

Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи посочва, че решаващ е видът на документа, а не сумата. Електронните фишове, издавани например за превишена скорост, както и фишовете за неправилно паркиране, подлежат на обжалване.

Различен е случаят, когато полицейски служител спре водача и установи нарушение на място. Ако шофьорът приеме констатацията и подпише фиша, той не може да го обжалва. При несъгласие се съставя акт, а последващото наказателно постановление може да бъде атакувано по съдебен ред.

Наложените санкции надхвърлят 144 милиона евро

По данни на МВР от 1 януари до 5 ноември 2026 г. наложените глоби от фишове и наказателни постановления за пътни нарушения са за 144,617 милиона евро. Платени са 107,945 милиона евро, а неплатените задължения възлизат на 36,672 милиона евро.

За цялата 2025 г. санкциите са били за 128,338 милиона евро. От тях са събрани 111,943 милиона евро, а 16,395 милиона евро са останали неплатени.

Красимир Георгиев настоява да бъде оповестено колко обезщетения са изплатени на граждани, спечелили дела срещу неправомерно съставени актове и фишове.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg