ДСБ: Във война може да ни въвлече руска атака, а не протест срещу Радев

„България може да бъде вкарана във война само от Русия - ако Русия атакува България.“ Това заяви депутатът от ДСБ, част от „Демократична България“, Калоян Иванов в предаването „Добро утро, Европа“ на Euronews Bulgaria. Той отхвърли опитите на Радев да представя протестите срещу външната политика на правителството като подкрепа за война и връщане на Борисов и Пеевски.
Според Калоян Иванов управляващите използват подобни внушения, за да избягат от въпросите за собствените си решения и отговорността си за сигурността на страната. Вместо да отговарят на критиките, те приписват на опонентите си позиции, които после да атакуват.
Депутатът от ДСБ разкритикува кабинета Радев за отказа от участие в общата антидрон защита и последвалото търсене на възможност за включване в нея. Той посочи, че правителството е имало възможност да участва в общите отбранителни системи и не може да оправдава решенията си единствено с наследеното от предишни управления.
„Това е най-важното нещо - България да бъде със своите партньори, защото нито една страна сама не може да се справи с подобни атаки“, подчерта Калоян Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #16
11:55 22.10.2026
2 Ами
Коментиран от #9, #12
11:55 22.10.2026
3 Селския шаман
11:56 22.10.2026
4 отврат са
Коментиран от #19
11:57 22.10.2026
5 Дроньо Дронев
"Нашите партньори" от НАТО хал-хабер си нямат какъв е ужасът и от двете страни!
Тази война трябва да спре на мига, въпреки заклинанията на "демократичните сили" у нас!
Коментиран от #10
11:57 22.10.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #14, #15
11:58 22.10.2026
7 Прякорът Мунчо
Коментиран от #21
11:59 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Муци, кажи го на агресора
До коментар #5 от "Дроньо Дронев":Путин и не ни хленчи повече.
Коментиран от #18
12:00 22.10.2026
11 САНДОКАН
Коментиран от #27
12:00 22.10.2026
12 Муци, тук не е Русия
До коментар #2 от "Ами":Не ни робутвай кремълските лъжи. Знаем ги наизуст.
12:01 22.10.2026
13 Мишел
Коментиран от #20, #26
12:01 22.10.2026
14 Ами
До коментар #6 от "И Киев е Руски":В Русия не питат Направо на фронта и после у чувала.
12:02 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дроньо Дронев
До коментар #10 от "Муци, кажи го на агресора":Казал го е Крум Страшний...."Като не искаш мира, на ти секира"!
Коментиран от #25
12:03 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мунчо ли е какъв е не знам
До коментар #7 от "Прякорът Мунчо":Ама откакто дойдоха прогресивните обедняхме двойно,а зимата още не е дошла .Такова чудо и при тиквата не е било.
И го избраха разни дъртаци русофили дето са най-потърпевши.
12:12 22.10.2026
22 нннн
12:17 22.10.2026
23 Жал ми е за Радев
Смеят ни се и свои, и чужди. А той предъвква и пелтечи, откак Йотова не му пише речите.
12:19 22.10.2026
24 запасняк
12:20 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не позна
До коментар #13 от "Мишел":Опитай пак.
12:20 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кое е това розово пони
12:32 22.10.2026
29 аха ясно
12:35 22.10.2026