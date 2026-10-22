ДСБ: Във война може да ни въвлече руска атака, а не протест срещу Радев

„България може да бъде вкарана във война само от Русия - ако Русия атакува България.“ Това заяви депутатът от ДСБ, част от „Демократична България“, Калоян Иванов в предаването „Добро утро, Европа“ на Euronews Bulgaria. Той отхвърли опитите на Радев да представя протестите срещу външната политика на правителството като подкрепа за война и връщане на Борисов и Пеевски.

Според Калоян Иванов управляващите използват подобни внушения, за да избягат от въпросите за собствените си решения и отговорността си за сигурността на страната. Вместо да отговарят на критиките, те приписват на опонентите си позиции, които после да атакуват.

Депутатът от ДСБ разкритикува кабинета Радев за отказа от участие в общата антидрон защита и последвалото търсене на възможност за включване в нея. Той посочи, че правителството е имало възможност да участва в общите отбранителни системи и не може да оправдава решенията си единствено с наследеното от предишни управления.

„Това е най-важното нещо - България да бъде със своите партньори, защото нито една страна сама не може да се справи с подобни атаки“, подчерта Калоян Иванов.