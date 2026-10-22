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ДСБ: Във война може да ни въвлече руска атака, а не протест срещу Радев

ДСБ: Във война може да ни въвлече руска атака, а не протест срещу Радев

22 Октомври, 2026 11:51 572 29

  • калоян иванов-
  • румен радев-
  • протест-
  • руска атака

Депутатът от ДСБ разкритикува кабинета Радев за отказа от участие в общата антидрон защита и последвалото търсене на възможност за включване в нея

ДСБ: Във война може да ни въвлече руска атака, а не протест срещу Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България може да бъде вкарана във война само от Русия - ако Русия атакува България.“ Това заяви депутатът от ДСБ, част от „Демократична България“, Калоян Иванов в предаването „Добро утро, Европа“ на Euronews Bulgaria. Той отхвърли опитите на Радев да представя протестите срещу външната политика на правителството като подкрепа за война и връщане на Борисов и Пеевски.

Според Калоян Иванов управляващите използват подобни внушения, за да избягат от въпросите за собствените си решения и отговорността си за сигурността на страната. Вместо да отговарят на критиките, те приписват на опонентите си позиции, които после да атакуват.

Депутатът от ДСБ разкритикува кабинета Радев за отказа от участие в общата антидрон защита и последвалото търсене на възможност за включване в нея. Той посочи, че правителството е имало възможност да участва в общите отбранителни системи и не може да оправдава решенията си единствено с наследеното от предишни управления.

„Това е най-важното нещо - България да бъде със своите партньори, защото нито една страна сама не може да се справи с подобни атаки“, подчерта Калоян Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    18 5 Отговор
    Всички на хранилка при Сорос много се напъват сами да се вкараме в такава война.

    Коментиран от #16

    11:55 22.10.2026

  • 2 Ами

    17 5 Отговор
    то продажниците от дб пп отдавна ни въвлекоха във войната ... Не мога да разбера само като им е толкова мила укристан , що не се меткат на автобусите и да се бият на фронта...

    Коментиран от #9, #12

    11:55 22.10.2026

  • 3 Селския шаман

    12 4 Отговор
    Се изока.

    11:56 22.10.2026

  • 4 отврат са

    13 5 Отговор
    Добре ,че на следващити избори петроханците няма да ги има !!

    Коментиран от #19

    11:57 22.10.2026

  • 5 Дроньо Дронев

    3 5 Отговор
    Всеки ден хиляди дронове летят между Украйна и Русия. Прихващат се на 50-60%.
    "Нашите партньори" от НАТО хал-хабер си нямат какъв е ужасът и от двете страни!
    Тази война трябва да спре на мига, въпреки заклинанията на "демократичните сили" у нас!

    Коментиран от #10

    11:57 22.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Лесно му е на Калоян.Дюстабанлиите не ги МОГИЛИзират

    Коментиран от #14, #15

    11:58 22.10.2026

  • 7 Прякорът Мунчо

    4 4 Отговор
    казва всичко. Без друг коментар.

    Коментиран от #21

    11:59 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Муци, кажи го на агресора

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дроньо Дронев":

    Путин и не ни хленчи повече.

    Коментиран от #18

    12:00 22.10.2026

  • 11 САНДОКАН

    9 4 Отговор
    Във война може да ни вкара само ДСБ и ПП

    Коментиран от #27

    12:00 22.10.2026

  • 12 Муци, тук не е Русия

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Не ни робутвай кремълските лъжи. Знаем ги наизуст.

    12:01 22.10.2026

  • 13 Мишел

    6 4 Отговор
    Във война може да ни въвлече само НатО.

    Коментиран от #20, #26

    12:01 22.10.2026

  • 14 Ами

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    В Русия не питат Направо на фронта и после у чувала.

    12:02 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дроньо Дронев

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Муци, кажи го на агресора":

    Казал го е Крум Страшний...."Като не искаш мира, на ти секира"!

    Коментиран от #25

    12:03 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мунчо ли е какъв е не знам

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Прякорът Мунчо":

    Ама откакто дойдоха прогресивните обедняхме двойно,а зимата още не е дошла .Такова чудо и при тиквата не е било.
    И го избраха разни дъртаци русофили дето са най-потърпевши.

    12:12 22.10.2026

  • 22 нннн

    1 2 Отговор
    Спокойно бе, еничари. Турция ще ни пази от Русия. 500 години ни е пазила; и сега ще го направи.

    12:17 22.10.2026

  • 23 Жал ми е за Радев

    3 1 Отговор
    Президентът с най-ниско IQ в историята на всички президентства в света.
    Смеят ни се и свои, и чужди. А той предъвква и пелтечи, откак Йотова не му пише речите.

    12:19 22.10.2026

  • 24 запасняк

    2 1 Отговор
    този лигльо със сигурност не е ходил в армията

    12:20 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Опитай пак.

    12:20 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кое е това розово пони

    1 0 Отговор
    и кой го язди?

    12:32 22.10.2026

  • 29 аха ясно

    0 0 Отговор
    казваш ако атаката е украинска няма да ни въвлече във война

    12:35 22.10.2026

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