НСО призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от службата лица

Цветанов: Акциите с кметовете на ДПС не са свързани с изборите. Подготовката на подобни операции отнема месеци

ГДБОП и ДАНС проведоха специализирани акции в общините Сунгурларе и Белица, при които бяха задържани кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански. ...