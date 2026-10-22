По повод инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, НСО заявява следното:
Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.
Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.
Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.
Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая.
НСО призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от службата лица
22 Октомври, 2026 22:12, обновена 22 Октомври, 2026 22:16 810 14
Повод бе инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева
По повод инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, НСО заявява следното:
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