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НСО призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от службата лица

НСО призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от службата лица

22 Октомври, 2026 22:12, обновена 22 Октомври, 2026 22:16 810 14

  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • инцидент

Повод бе инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева

НСО призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от службата лица - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По повод инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, НСО заявява следното:

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая.


България
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  • 5 Радо

    3 4 Отговор
    Убийци.

    22:22 22.10.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    8 5 Отговор
    НСО е некомпетентна, некадърна и посредствена служба, съставена от престъпни елементи и ченгета от времето на Соца. Наследник на УБО-комунделски слугинаж. Трябва да се разформирова, да се изчисти от тези ченгесарски боклуци и да се изгради наново по изцяло професионален начин.

    22:23 22.10.2026

  • 7 Ужас безкрай

    7 3 Отговор
    Придворните биячи на властта. Блъскат журналисти, бият, избутват коли от пътя, блъскат коли по пътищата с последствие смъртни случай. Няма такава държава.

    22:29 22.10.2026

  • 8 кольо албанеца

    3 2 Отговор
    убийци! с по две мозъчни клетки..

    22:32 22.10.2026

  • 9 НСО и с призиви ли се занимава?

    3 1 Отговор
    Фамозно!

    22:33 22.10.2026

  • 10 да..да

    2 2 Отговор
    крайно време е за разпускане на държавната такси компания, как па един не отиде да види падналата на земята жена, или и те са били много стресирани като Йотова, Деса нсо.то и нея ли блъскат така?

    22:38 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НСО

    3 1 Отговор
    Журналистката няма право да отваря вратата на автомобила!Това е неправомерно навлизане в личното пространство на охраняваната личност!Логично е охранителят да изпълни задълженията си!

    22:45 22.10.2026

  • 14 Пловдив

    3 1 Отговор
    Значи,някаква си Соня,фамилиарничи,с третият по власт в България,и тръгва,да отваря вратата на лимузината,навсякъде другаде,щеше да бъде застреляна.Борисовски номера.И,с какво е известна Колтуклиева,предизборни тъпотии.Никой не ви вярва вече,жалка сган.Отрепки.

    22:46 22.10.2026

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