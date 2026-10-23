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Станислав Стоянов: Време е дрънкането на оръжия да отстъпи място на дипломацията

Станислав Стоянов: Време е дрънкането на оръжия да отстъпи място на дипломацията

23 Октомври, 2026 09:42, обновена 23 Октомври, 2026 09:44 1 263

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Позиция на евродепутатите от „Възраждане“ относно резолюцията на Европейския парламент за Черно море

Станислав Стоянов: Време е дрънкането на оръжия да отстъпи място на дипломацията - 1
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Европейският парламент прие резолюция за ескалация на военните действия в Черно море. Евродепутатите от „Възраждане“ - Станислав Стоянов и Рада Лайкова, бяха единствените български евродепутати, които гласуваха против приетата резолюция, защото тя поставя акцента върху военното противопоставяне, вместо върху дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Евродепутатът Станислав Стоянов внесе алтернативна резолюция, която настоява за сдържаност от всички страни, безпристрастно отношение към нападенията в Черно море независимо от извършителя, защита на гражданското корабоплаване и активни дипломатически инициативи за постигане на траен мир в Украйна. С нея призовава за защита на сигурността на гражданите и дипломатическото разрешаване на конфликта.

Приетата от Европейския парламент резолюция призовава да се обмисли провеждането на военноморска операция на ЕС в Черно море. Мнозинството в Европейския парламент не включи нито една от предложените от Стоянов формулировки в окончателната резолюция.

Приетият текст съдържа преки критики към действията на българското правителство. Не приемаме подобни оценки да се превръщат в инструмент на вътрешнополитическо противопоставяне, независимо кое правителство управлява България.

Нашата позиция е последователна: необходим е мир, а не нова ескалация на войната. Време е дрънкането на оръжия да отстъпи място на дипломацията.

Според нас подобни предложения крият риск от задълбочаване на военното противопоставяне в непосредствена близост до българските брегове.

Усилията трябва да бъдат насочени към предотвратяване на нови инциденти, намаляване на напрежението и създаване на условия за дипломатическо уреждане на конфликта в Украйна.

Националната сигурност на България не бива да се използва като основание за действия, които могат да увеличат риска от по-широк военен конфликт. Черно море трябва да остане пространство за мир, търговия и сътрудничество, а не да се превръща в нов фронт на войната.


България
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