Втори ден без учебен процес в 119-о СУ в София

Учениците от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София са във втори пореден неучебен ден заради ниските температури в класните стаи. Столичната регионална здравна инспекция е установила стойности под допустимите норми в сградата на училището.

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев 12 и 13 ноември са обявени за неучебни дни. Решението е взето след предписание на здравните власти, а Столична община е уведомила Регионалното управление на образованието – София-град.

„12 и 13 ноември 2026 г. са неучебни дни за 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в район „Изгрев““, съобщава Столична община.

Проблемите в сградата продължават от около седмица. Освен че няма парно, в училището липсва и топла вода. Имало е и прекъсване на електрозахранването.

Към момента не е посочено кога ще бъде възобновен учебният процес след 13 ноември. Причината за прекъсването на занятията остава свързана с необходимостта да бъдат осигурени допустими температурни условия в класните стаи.

Източници: bntnews.bg