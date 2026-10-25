В София гласуват по-активно, селата изостават

Избирателите в София са по-активни от средното за страната, докато в малките градове и селата се отчита по-слабо участие във вота. Това коментира пред Българското национално радио социологът Ваня Георгиева от агенция „Алфа Рисърч“.

Към 12:00 часа регистрираната от агенцията активност е 8,6% от имащите право на глас. По думите на Георгиева това е по-ниско ниво в сравнение с измереното в същия час на предишни президентски избори на първи тур.

„Алфа Рисърч“ призова да се изчакат официалните данни

„Не бих казала, че към момента имаме проблем с начина, по който хората реагират на молбите на нашите анкетьори да се включат в проучването тип екзитпол. Проблемът е по-скоро в сравнително ниската активност“, посочи Ваня Георгиева.

Социологът уточни, че анкетьорите не срещат съществен проблем при поканата към гражданите да участват в екзитпола. Според нея по-важният въпрос е ниската активност на избирателите, а не отношението им към самото проучване.

Георгиева призова да не се обръща внимание на класациите, които се публикуват на различни места, преди да бъдат обявени официалните резултати. „Да гласуваме по съвест“, апелира социологът.

Източници: bnrnews.bg