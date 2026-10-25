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В София гласуват по-активно, селата изостават
  Тема: Избори

В София гласуват по-активно, селата изостават

25 Октомври, 2026 19:09 499 11

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • софия-
  • алфа рисърч-
  • ваня георгиева

Към 12:00 часа активността в страната е 8,6%, сочат данните от екзитпола на „Алфа Рисърч“. Социологът Ваня Георгиева отчита по-слаб интерес в малките градове и селата

В София гласуват по-активно, селата изостават - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателите в София са по-активни от средното за страната, докато в малките градове и селата се отчита по-слабо участие във вота. Това коментира пред Българското национално радио социологът Ваня Георгиева от агенция „Алфа Рисърч“.

Към 12:00 часа регистрираната от агенцията активност е 8,6% от имащите право на глас. По думите на Георгиева това е по-ниско ниво в сравнение с измереното в същия час на предишни президентски избори на първи тур.

„Не бих казала, че към момента имаме проблем с начина, по който хората реагират на молбите на нашите анкетьори да се включат в проучването тип екзитпол. Проблемът е по-скоро в сравнително ниската активност“, посочи Ваня Георгиева.

„Алфа Рисърч“ призова да се изчакат официалните данни

Социологът уточни, че анкетьорите не срещат съществен проблем при поканата към гражданите да участват в екзитпола. Според нея по-важният въпрос е ниската активност на избирателите, а не отношението им към самото проучване.

Георгиева призова да не се обръща внимание на класациите, които се публикуват на различни места, преди да бъдат обявени официалните резултати. „Да гласуваме по съвест“, апелира социологът.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мара

    6 0 Отговор
    то вече по големо село няма бе

    19:11 25.10.2026

  • 2 Нормално

    15 4 Отговор
    Софиянци са по-зомбирани отколкото хората извън София.

    Коментиран от #4

    19:12 25.10.2026

  • 3 Същата работа

    9 1 Отговор
    Какво сравняват мегаполиса с провинцията.
    Половината бг жители живеят в София и пак е мижав интерес.

    19:13 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ако парламентарните избори бяха днес,

    9 5 Отговор
    Радев нямаше шанс.

    Коментиран от #9

    19:14 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 С машинките на дявола

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ако парламентарните избори бяха днес,":

    все ще е така...

    19:25 25.10.2026

  • 10 Избирател

    1 2 Отговор
    Активност 8.6%. Всички 1.5млн. заблудени, гласували за Радев,
    като видяха какво стана отидоха за гъби.

    19:27 25.10.2026

  • 11 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОЛКОВА НЕГРАМОТНИ В ПРОВИНЦИЯТА ,ТА СРАМ ДА НИ ХВАНЕ.МАШИНИ РАЗВАЛЕНИ В ЕДНО СОФИЙСКО УЧИЛИЩЕ И ТО СЪС СТАРТА НА ИЗБОРНИЯТ ДЕН ЕДИН СЕ НАПИЛ ,ДРУГ СЕ НАПИКАЛ ? ОТВРАТИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА НИ.😠👎🤔🫡✊️🤦‍♂️🇧🇬

    19:29 25.10.2026

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