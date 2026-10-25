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"Маркет ЛИНКС": Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров! Костадин Костадинов е трети
  Тема: Избори

"Маркет ЛИНКС": Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров! Костадин Костадинов е трети

25 Октомври, 2026 19:54 2 807 105

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • избирателна активност-
  • алфа рисърч

Първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ показват близки резултати между двамата водещи кандидати и ниска избирателна активност

"Маркет ЛИНКС": Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров! Костадин Костадинов е трети - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, а Андрей Гюров заема второто място. Първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ показват близка разлика между двамата водещи кандидати, което означава, че окончателният победител ще бъде определен на балотаж.

Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 32,4%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място с 12,6%.

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика между първите двама кандидати. Илияна Йотова получава 32,2%, Андрей Гюров – 31,6%, а Костадин Костадинов е трети с 13,05% подкрепа.

Ниска избирателна активност

Избирателната активност също е сред основните характеристики на вота. „Алфа Рисърч“ отчита 22,3%, или около 1 470 000 гласували. Според „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, което се равнява на приблизително 1 410 000 души.

„Това е едно общо натрупване на разочароване през последните няколко месеца. Натрупване на икономически страхове. Дори събитията от последните две седмици също доведоха до допълнително разочарование“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

Според него изборите са се превърнали във вот на доверие към кабинета и към начина, по който управлява.

Анализът на социолозите

Социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова определи като „голямата новина“ факта, че голяма част от симпатизантите на „Прогресивна България“ не са излезли да гласуват.

„Основният потърпевш от критиката на обществото към начина, по който се управлява страната, е Илияна Йотова, подкрепена от управляващите“, заяви Петрова.

Предварителните резултати не осигуряват победа на нито една от водещите кандидат-президентски двойки на първия тур. Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се явят на балотаж, който ще определи следващия президент на България.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    40 23 Отговор
    Радев и ПБ с 7 процента от гласоподавателите.Крах!

    Коментиран от #33

    19:55 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    41 8 Отговор
    Колко % от народа е гласувал?

    19:57 25.10.2026

  • 5 Никой не иска

    42 13 Отговор
    Да гласува за клоуни, палячовци и други безполезни.

    19:57 25.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    65 43 Отговор
    Ами явно стадото си заслужава Гюру и Къндев!!
    Тия двамата ще бият и Плевналиев! Както решите драги "сънародници"!

    Коментиран от #38, #78, #94

    19:57 25.10.2026

  • 7 🇺🇦🇧🇬

    54 71 Отговор
    С фалита на рашия ше дойде свобода и в България!

    Коментиран от #20, #21, #46

    19:57 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БеГемот

    76 34 Отговор
    Кандев е голям ръб и нито е умен нито красив....а Гюров е едно ишлеме неолиберално гурме....

    19:59 25.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    47 6 Отговор
    40 процента от избирателите на ГЕРБ гласували за Гюров.

    Коментиран от #34, #36

    19:59 25.10.2026

  • 11 Хехе

    38 16 Отговор
    Машинното гласуване е фаталното решение,което може да изхвърли Йотова от Дондуков.Възрастните хора масово отказаха да гласуват с машините.

    Коментиран от #86

    19:59 25.10.2026

  • 12 пламен

    54 39 Отговор
    Не може да вадиш от затвора нарко бос и да искаш да си президент
    Какъв морал е това

    Коментиран от #40

    20:00 25.10.2026

  • 13 Яшар

    46 32 Отговор
    Йотова е добре да се оттегли , тя не е президент на на българите !

    20:00 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    58 22 Отговор
    На народа му писна от самозвани политици - крадци, лъжци и простаци! За това ги наказва, но с Гюро работата ще бъде ОТ ТРЪН НА ГЛОГ, ЧЕ ПО-ВИСОК !

    20:01 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А50

    48 26 Отговор
    Българите си играят със съдбата. Забравиха Кирчо, ген Гном, Тагаренко, Петроханци Терзиевци Пасита и колко хубаво беше Шиши да разпорежда

    Коментиран от #68

    20:02 25.10.2026

  • 20 Хихихи

    27 17 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬":

    Да, ама протестите във фашистката евро градина показват обратното 🤭

    20:02 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нострадамус

    23 22 Отговор
    Явно тия които са гласували за прогресистите на парламентарните избори
    им е дошъл акълът.

    20:05 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇺🇦🇧🇬

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Стойко":

    Да ме чакаш където ме пращаш,унтер!

    Коментиран от #35

    20:06 25.10.2026

  • 26 ЗАЩИТАВА Ли НАРКО ДИЛЪРИ

    22 20 Отговор
    ЙОТОВА?

    НА БАЛОТАЖ ЛИ ЩЕ ХОДИМ.
    ИЛИ ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    А РУСКИЯ СЛУГИНАЖ

    ВЪРШИ ЛИ РАБОТА?

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:06 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    14 8 Отговор
    Никой не гласува щото файда от Фигурант нема

    20:07 25.10.2026

  • 29 Станчо

    22 17 Отговор
    Днешното изказване на Мунчо, че щяло да има още убийства ще ги довърши.

    20:07 25.10.2026

  • 30 Кико

    16 14 Отговор
    Щом при цялата оакана ппдл-на кампания на петроханци едвам достигнаха Йотова, на балотажа ще бъдат бити с двойна разлика!

    20:07 25.10.2026

  • 31 Кмета

    17 11 Отговор
    Изведнъж Шиши и Бойко станаха ценни в очите на Йотова-Радев. В следващите дни ще текат усилени пазарлъци.

    20:08 25.10.2026

  • 32 Аз съм възмутен!

    13 11 Отговор
    Костадинката и съветското МПС са ощетени! Искаме реванш!

    20:08 25.10.2026

  • 33 На втория тур

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Разликата ще е 20%

    20:08 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 НАПРОТИВ

    9 12 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    СЕГА НА БАЛОТАЖА
    ЩЕ ВИДИШ
    ЗА КОГО ШЕ ГЛАСУВАТ .

    ГЕРБ СЕГА САМО ГЛЕДА СЕИРА

    НА МУНЧО И ЙОТОВА.

    ДРУГАТА СЕДМИЦА ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПАТА.

    20:09 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ей Тъ пан

    11 23 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Задръж си руските наклони за в къщи.

    20:10 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ами

    21 9 Отговор

    До коментар #12 от "пламен":

    И 10 такива да изкара от затвора, миралът и пак ще по голям от този на педроханците...

    20:10 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Еврожендар

    5 10 Отговор
    бОли ме розовият еднорог 🦄

    20:11 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хи хи

    18 8 Отговор
    Ефектът на фигуранта изветря за няма и 6 месеца..... хи хи хи

    20:12 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хихихи

    18 12 Отговор
    Гяуров само това ли измъкна след като гербаджиите и дпсрите гласуват за него 😂 по заповед на тарторите си! ХАХАХАХ

    Коментиран от #84

    20:14 25.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 И с 0.5 % от гласувалите да спечели,

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "На балотаж":

    бОли ме 🚀-тата.

    20:16 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Поричев

    20 14 Отговор
    Йотова,куклата на конци помилваща наркодилъри. Факт. Жалка карикатура без достойнство.

    Коментиран от #59

    20:16 25.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Желанше

    14 12 Отговор
    Сега на балотажа ще видите, че Костадинов е подметка на Радев, а Възраждане са партия на статуквото и рабатят за мафията

    Коментиран от #67, #81

    20:18 25.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Симо

    7 9 Отговор
    Не е лошо на Радев да му се сложи нещо подобно на него за президент, да разбере за какво става въпрос.

    Коментиран от #73

    20:19 25.10.2026

  • 65 Заспал народ

    16 0 Отговор
    За пореден път ще усетят последиците от негласуването. За 36 години не се научиха че: 1) задължително се гласува и 2) как се гласува против някой. Получава се самосбъдваща се хипотеза. Казват си "от мен нищо не зависи" и след това се вайкат че никой не ги пита за нищо в територията и от тях нищо не зависи.

    20:19 25.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 От трън,та на глог

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Не са ги забравили,но помнят също станишев и доган

    20:20 25.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Буха ха

    4 3 Отговор
    Браво на Гюро Фъфляка

    20:30 25.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Жалко е че

    2 3 Отговор
    Костадин Костадинов е едва трети. Но до някъде той си е виновен. Омекна

    20:35 25.10.2026

  • 77 бай Иван

    1 4 Отговор
    Другари, България падна! Молете се за България.

    20:36 25.10.2026

  • 78 Стоянов

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ти наркодилър ли си?

    20:36 25.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Извод:

    5 1 Отговор
    Социолозите се оляха както с прогнозите за гласуването, така и с прогнозите за изборната активност!

    Винаги са манипулирали, но този път минаха всякакви граници!

    Коментиран от #93

    20:37 25.10.2026

  • 81 Атлантиците са

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Желанше":

    партиите на статуквото и рабатят за мафията пич. 37 години... Атлантическата нацистка мафия

    20:37 25.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Майстора

    2 0 Отговор
    Прогресивна България си вкара голям автогол със задължителното електронно гласуване.Една част, и то немалка, е от възрастни хора, които се притесняват да гласуват по този начин.

    Коментиран от #87

    20:39 25.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ужас

    1 0 Отговор
    Двама Соросоида!
    Костадинов доволен ли е?
    Егоцентризмът е много лошо качество?
    Не издигна Волгин и Папазов по-умерените, по-диалогичните, по-умните!

    20:45 25.10.2026

  • 86 Стоянов

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хехе":

    Аз съм на 80 години, жена ми - на 78 . И двамата гласувахме с машина. Дали хора, които не могат да се справят с това елементарно устройство, могат разсъждават самостоятелно?

    20:45 25.10.2026

  • 87 Балкани

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Майстора":

    А Гюровци са майстори на флашките казваш?

    20:46 25.10.2026

  • 88 Гост

    0 1 Отговор
    1% е като 1 сантиметър, на точното място цепи басмата!

    20:47 25.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 уйко Урдьо

    2 1 Отговор
    Резултата е такъв защото изборите през април решаваха дилемата Борисов, Пеевски или Радев а сега дилемата е Евразия или Европа.

    20:51 25.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 алис вайдел

    1 1 Отговор
    време е за вгаzpaждани !

    20:53 25.10.2026

  • 93 ИНТЕРЕСНО?

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Извод:":

    О-х-х-х! Яко опъване на уши ще има от ген. Решетников...Очаквам Москва да отзове губернатор Митрофанова..

    20:53 25.10.2026

  • 94 Ами...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    С такъв кандидат - толкова

    20:54 25.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Комон Сенс

    3 0 Отговор
    Не че се учудвам, но за пореден път познах резултатите с до 5% претеглена грешка. Докато цоциолозите масово се издъниха с двуцифрени резултати.
    Защо никой не им търси сметка за нелепите прогнози? Нали това им е работата! Как я вършат?

    20:57 25.10.2026

  • 97 ставри

    4 0 Отговор
    Факти долни подлоги, да ви изгори офиса и всички сървъри

    21:00 25.10.2026

  • 98 МДАМ

    1 0 Отговор
    Социологията в България пак се оказа сляпа за истината, а свръхсензитивна към поръчките...

    21:00 25.10.2026

  • 99 Българин

    0 4 Отговор
    На втори тур Пеевски и Бойко ще пратят народа да гласува за Йотова и тя ще бие гюро с двоен резултат!

    21:00 25.10.2026

  • 100 Факти

    3 0 Отговор
    Пълна катастрофа за Крадев. Разлика на гласовете през април и днес:
    ПБ: 1 445 000 - 515 000
    ПП-ДБ: 409 00 - 480 000
    Само за 6 месеца Крадев е загубил 2/3 от гласоподавателите си. Със сигурност няма да изкара мандата си. Не се знае дали изобщо ще изкара тази гладна Крадева зима.

    21:03 25.10.2026

  • 101 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Разбивката на АЛФА РИСЪРЧ е че 39% от избирателите на ДПС са гласували за Йотова. Останалите не са гласували. Водещата Добрина Чешмеджиева попита не е ли странно управляващите да наричат лидера им олигарх а те да гласуват за тях! Прави чест че преди малко лидера на МЕЧ Радостин Василев който получи около 4.5% призова на балотажа всеки от тях който излезе на балотажа в никакъв случай да не гласуват за наркоЙотова. Същото призова и Иван Христанов с неговите 2.2%.

    21:04 25.10.2026

  • 102 Факти 🚾

    1 0 Отговор
    Сайт за балъци

    21:04 25.10.2026

  • 103 Я ВИЖ ТИ!!!???

    2 0 Отговор
    Социолъзите май трябва със зкон д бъдат збрнени в Бългрия по изборите…не е ли така!!!

    21:05 25.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

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