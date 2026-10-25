"Маркет ЛИНКС": Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров! Костадин Костадинов е трети

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, а Андрей Гюров заема второто място. Първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ показват близка разлика между двамата водещи кандидати, което означава, че окончателният победител ще бъде определен на балотаж.
Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 32,4%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място с 12,6%.
Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика между първите двама кандидати. Илияна Йотова получава 32,2%, Андрей Гюров – 31,6%, а Костадин Костадинов е трети с 13,05% подкрепа.
Ниска избирателна активност
Избирателната активност също е сред основните характеристики на вота. „Алфа Рисърч“ отчита 22,3%, или около 1 470 000 гласували. Според „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, което се равнява на приблизително 1 410 000 души.
„Това е едно общо натрупване на разочароване през последните няколко месеца. Натрупване на икономически страхове. Дори събитията от последните две седмици също доведоха до допълнително разочарование“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.
Според него изборите са се превърнали във вот на доверие към кабинета и към начина, по който управлява.
Анализът на социолозите
Социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова определи като „голямата новина“ факта, че голяма част от симпатизантите на „Прогресивна България“ не са излезли да гласуват.
„Основният потърпевш от критиката на обществото към начина, по който се управлява страната, е Илияна Йотова, подкрепена от управляващите“, заяви Петрова.
Предварителните резултати не осигуряват победа на нито една от водещите кандидат-президентски двойки на първия тур. Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се явят на балотаж, който ще определи следващия президент на България.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
19:55 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
19:57 25.10.2026
5 Никой не иска
19:57 25.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Тия двамата ще бият и Плевналиев! Както решите драги "сънародници"!
Коментиран от #38, #78, #94
19:57 25.10.2026
7 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #20, #21, #46
19:57 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БеГемот
19:59 25.10.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #36
19:59 25.10.2026
11 Хехе
Коментиран от #86
19:59 25.10.2026
12 пламен
Какъв морал е това
Коментиран от #40
20:00 25.10.2026
13 Яшар
20:00 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
20:01 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А50
Коментиран от #68
20:02 25.10.2026
20 Хихихи
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬":Да, ама протестите във фашистката евро градина показват обратното 🤭
20:02 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нострадамус
им е дошъл акълът.
20:05 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🇺🇦🇧🇬
До коментар #21 от "Стойко":Да ме чакаш където ме пращаш,унтер!
Коментиран от #35
20:06 25.10.2026
26 ЗАЩИТАВА Ли НАРКО ДИЛЪРИ
НА БАЛОТАЖ ЛИ ЩЕ ХОДИМ.
ИЛИ ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
А РУСКИЯ СЛУГИНАЖ
ВЪРШИ ЛИ РАБОТА?
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:06 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истината
20:07 25.10.2026
29 Станчо
20:07 25.10.2026
30 Кико
20:07 25.10.2026
31 Кмета
20:08 25.10.2026
32 Аз съм възмутен!
20:08 25.10.2026
33 На втория тур
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Разликата ще е 20%
20:08 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 НАПРОТИВ
До коментар #10 от "Последния Софиянец":СЕГА НА БАЛОТАЖА
ЩЕ ВИДИШ
ЗА КОГО ШЕ ГЛАСУВАТ .
ГЕРБ СЕГА САМО ГЛЕДА СЕИРА
НА МУНЧО И ЙОТОВА.
ДРУГАТА СЕДМИЦА ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПАТА.
20:09 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ей Тъ пан
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Задръж си руските наклони за в къщи.
20:10 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ами
До коментар #12 от "пламен":И 10 такива да изкара от затвора, миралът и пак ще по голям от този на педроханците...
20:10 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Еврожендар
20:11 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хи хи
20:12 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хихихи
Коментиран от #84
20:14 25.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 И с 0.5 % от гласувалите да спечели,
До коментар #37 от "На балотаж":бОли ме 🚀-тата.
20:16 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Поричев
Коментиран от #59
20:16 25.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Желанше
Коментиран от #67, #81
20:18 25.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Симо
Коментиран от #73
20:19 25.10.2026
65 Заспал народ
20:19 25.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 От трън,та на глог
До коментар #19 от "А50":Не са ги забравили,но помнят също станишев и доган
20:20 25.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Буха ха
20:30 25.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Жалко е че
20:35 25.10.2026
77 бай Иван
20:36 25.10.2026
78 Стоянов
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ти наркодилър ли си?
20:36 25.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Извод:
Винаги са манипулирали, но този път минаха всякакви граници!
Коментиран от #93
20:37 25.10.2026
81 Атлантиците са
До коментар #61 от "Желанше":партиите на статуквото и рабатят за мафията пич. 37 години... Атлантическата нацистка мафия
20:37 25.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Майстора
Коментиран от #87
20:39 25.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ужас
Костадинов доволен ли е?
Егоцентризмът е много лошо качество?
Не издигна Волгин и Папазов по-умерените, по-диалогичните, по-умните!
20:45 25.10.2026
86 Стоянов
До коментар #11 от "Хехе":Аз съм на 80 години, жена ми - на 78 . И двамата гласувахме с машина. Дали хора, които не могат да се справят с това елементарно устройство, могат разсъждават самостоятелно?
20:45 25.10.2026
87 Балкани
До коментар #83 от "Майстора":А Гюровци са майстори на флашките казваш?
20:46 25.10.2026
88 Гост
20:47 25.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 уйко Урдьо
20:51 25.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 алис вайдел
20:53 25.10.2026
93 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #80 от "Извод:":О-х-х-х! Яко опъване на уши ще има от ген. Решетников...Очаквам Москва да отзове губернатор Митрофанова..
20:53 25.10.2026
94 Ами...
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":С такъв кандидат - толкова
20:54 25.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Комон Сенс
Защо никой не им търси сметка за нелепите прогнози? Нали това им е работата! Как я вършат?
20:57 25.10.2026
97 ставри
21:00 25.10.2026
98 МДАМ
21:00 25.10.2026
99 Българин
21:00 25.10.2026
100 Факти
ПБ: 1 445 000 - 515 000
ПП-ДБ: 409 00 - 480 000
Само за 6 месеца Крадев е загубил 2/3 от гласоподавателите си. Със сигурност няма да изкара мандата си. Не се знае дали изобщо ще изкара тази гладна Крадева зима.
21:03 25.10.2026
101 РЕАЛИСТ
21:04 25.10.2026
102 Факти 🚾
21:04 25.10.2026
103 Я ВИЖ ТИ!!!???
21:05 25.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.