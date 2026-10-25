"Маркет ЛИНКС": Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров! Костадин Костадинов е трети

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, а Андрей Гюров заема второто място. Първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ показват близка разлика между двамата водещи кандидати, което означава, че окончателният победител ще бъде определен на балотаж.

Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 32,4%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място с 12,6%.

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика между първите двама кандидати. Илияна Йотова получава 32,2%, Андрей Гюров – 31,6%, а Костадин Костадинов е трети с 13,05% подкрепа.

Ниска избирателна активност

Избирателната активност също е сред основните характеристики на вота. „Алфа Рисърч“ отчита 22,3%, или около 1 470 000 гласували. Според „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, което се равнява на приблизително 1 410 000 души.

„Това е едно общо натрупване на разочароване през последните няколко месеца. Натрупване на икономически страхове. Дори събитията от последните две седмици също доведоха до допълнително разочарование“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

Според него изборите са се превърнали във вот на доверие към кабинета и към начина, по който управлява.

Анализът на социолозите

Социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова определи като „голямата новина“ факта, че голяма част от симпатизантите на „Прогресивна България“ не са излезли да гласуват.

„Основният потърпевш от критиката на обществото към начина, по който се управлява страната, е Илияна Йотова, подкрепена от управляващите“, заяви Петрова.

Предварителните резултати не осигуряват победа на нито една от водещите кандидат-президентски двойки на първия тур. Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се явят на балотаж, който ще определи следващия президент на България.

Източници: btvnovinite.bg