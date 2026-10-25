Хофенхайм нанесе тежък удар на Леверкузен

Хофенхайм победи Байер Леверкузен с 3:0 в мач от седмия кръг на Бундеслигата. Домакините решиха срещата в заключителната част, когато реализираха и трите си попадения.

Андрей Крамарич даде аванс на Хофенхайм в 79-ата минута, след като изпълни точно отсъдената дузпа. Хърватският нападател имаше ключова роля и при втория гол.

Прас вкара и беше изгонен

След добра контраатака Крамарич подаде към Александер Прас, който покачи на 2:0 в края на редовното време. Попадението предизвика бурни протести от треньора на Байер Леверкузен Карлес Мартинес.

Причината беше сблъсъкът между Макс Мьоерщет от Хофенхайм и защитника на гостите Лоик Баде. Двамата удариха главите си, но играта не беше спряна и атаката продължи до гола.

Прас отпразнува попадението, като съблече фланелката си. Той вече имаше жълт картон и получи второ предупреждение, което доведе до изгонването му.

Мьоерщет оформи крайния резултат

Хофенхайм стигна и до трети гол чрез Мьоерщет, който изпрати топката в мрежата и оформи крайното 3:0. Така домакините записаха убедителен успех в двубой, който дълго време не предложи попадения.

След изиграните мачове от кръга Борусия Дортмунд е начело в класирането със 17 точки. Байерн Мюнхен е втори с 14 точки и мач по-малко, а Фрайбург и Байер Леверкузен имат по 13. РБ Лайпциг и Вердер Бремен са с по 12 точки.

Източници: bundesliga.com, sportschau.de