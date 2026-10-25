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Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!
  Тема: Избори

Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!

25 Октомври, 2026 19:36 1 707 84

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • exit poll

Двете кандидатпрезидентски двойки водят с разлика между 3 и 4,1 процентни пункта според exit poll-овете на „Тренд“ и „Мяра“. Вторият тур е на 1 ноември

Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика! - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят след първия тур на президентските избори и отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Това показват exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA. Данните са отчетени към 19:00 часа и не представляват окончателни изборни резултати.

Разликата между първите две двойки

Според „Тренд“ Йотова и Вълчев получават 36,5% от гласовете на избирателите, участвали във вота. За Гюров и Кандев са гласували 32,4%. Разликата между двете двойки е 4,1 процентни пункта.

Изчисленията на „Мяра“ дават 35,2% на Йотова и Вълчев и 32,2% на Гюров и Кандев. При този exit poll разликата е 3 процентни пункта.

Костадинов и Волгин са трети

На трето място и според двата exit poll-а се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин. „Тренд“ отчита за тях 14,0% от гласовете, а „Мяра“ – 13,4%.

Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов – с 3,4% според „Тренд“ и 3,9% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петото място с резултат от 3,0% и 3,3% съответно.

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд“ те получават 1,7%, а според „Мяра“ – 1,6%.

Ниска активност на първия тур

Избирателната активност е 21,3% по данни на „Тренд“ и 21,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,6% от гласувалите според „Тренд“, а по данни на „Мяра“ делът е 4,8%.

Окончателното разпределение на гласовете и официалните резултати ще бъдат обявени след обработката на изборните протоколи.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Драма

    24 2 Отговор
    избори под надслова: мѝжи да те лъжем
    дори костите на царя все още не помагат

    Коментиран от #56

    19:40 25.10.2026

  • 3 Гробар

    16 24 Отговор
    Честити ви еврашисти.

    Коментиран от #17

    19:40 25.10.2026

  • 4 пффф

    26 2 Отговор
    Срам и позор

    19:40 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПБ са измамници!!

    28 18 Отговор
    Чубака й завишиха проценгите във фалшивите уж социологически проучвания с 12% !!
    Колко ли са "кихнали" Регресивните за тази измама???

    Коментиран от #28

    19:41 25.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Голям шамар за политиците.

    Коментиран от #14, #51

    19:41 25.10.2026

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    16 27 Отговор
    Важното и хубавото е,че хората,които мр@зт свободата са под 13%...Има надежда за България!

    Коментиран от #35

    19:41 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 обективен

    39 7 Отговор
    Всеки нормален знае ,че ще има балотаж , и за това не отиде да гласува за да си губи времето . На другият тур всичко ще си дойде на мястото !!

    Коментиран от #20, #25

    19:41 25.10.2026

  • 12 Фройд

    9 5 Отговор
    Жалко за Радо, той поне ги риташе коняците.

    19:42 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шамар

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Шамар за Чубака!

    19:42 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пффф

    23 15 Отговор
    На балотаж въобще няма са дигна да гласувам за някои от тез образи , страшно нареден мач дет от месец се знаеше.

    Коментиран от #44

    19:42 25.10.2026

  • 17 Две натовски подлоги на балотаж

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    А ние обедняхме с 200 в клуба на богатите..:(

    19:43 25.10.2026

  • 18 Варненец

    13 18 Отговор

    До коментар #10 от "Две натовски подлоги":

    Йотова ли е натовска подлога бе? Тя си е копейка, коленичи да целува ръка на агент на КГБ.

    Коментиран от #26

    19:43 25.10.2026

  • 19 Ирония

    19 7 Отговор
    Кой пък е този Вълчев?
    Никой не го знае в провинцията.
    А Чубака не става на президентка.

    19:44 25.10.2026

  • 20 Без мене

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "обективен":

    Избирайте си сами любимия евроатлантик.

    19:44 25.10.2026

  • 21 Тъй,тъй

    25 8 Отговор
    33% лгтби на територията само потвърждава как стигнахме до тук.

    19:44 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фен

    10 5 Отговор
    Гюров, Кандев и аз. Явно, Гюров е Мама. 🤣

    19:45 25.10.2026

  • 24 георги стоянов

    13 2 Отговор
    А на кого му се губи времето за кукла на конци?! Че и 2 на всичкото отгоре!

    19:45 25.10.2026

  • 25 да бе, да

    17 8 Отговор

    До коментар #11 от "обективен":

    И на балотажа ще е почти същата активността. Хората си имат достатъчно грижи за оцеляването си, че да им губят времето с мераците на двама индивиди да се правят на президенти. До урните и на балотажа ще отидат само кандидатите, членовете на семействата им, приятелският им кръг, инициативните комитети и крайно изперкалите. Всеки нормален човек в неделния ден гледа да се погрижи за дома и семейството си.

    19:45 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не се напъвайте излишно

    7 10 Отговор
    Вашият Копейкин отпадна.

    19:45 25.10.2026

  • 28 Хвани ПБ и удари ППДБ

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "ПБ са измамници!!":

    Една и съща натоФска стока са.

    19:46 25.10.2026

  • 29 Благой от СОФстрой

    11 5 Отговор
    СвинкятаБКП води на БКПуродите!!!

    19:46 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ирония

    16 6 Отговор
    Кой завиши лъжливите проценти, с които ни лъжеха, че Чубаката имала? Кои продажни корумпирани социологически агенции?

    Коментиран от #50

    19:46 25.10.2026

  • 32 Еднакво ги мразят хората

    13 6 Отговор
    Щото са все атлантенца. Едното по рунтаво

    19:46 25.10.2026

  • 33 ха ха ха

    12 8 Отговор
    Петроханците се мобилизираха ,но следващата неделя ще са аут

    Коментиран от #68

    19:47 25.10.2026

  • 34 Само за пет месеца Прогресистите

    16 6 Отговор
    Отвратиха хората от себе си.Това си е удар за Радев и Йотова.

    Коментиран от #74

    19:47 25.10.2026

  • 35 Хвани ПБ и удари ППДБ

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":

    Бегай в окраината да им донесеш свободата.

    Коментиран от #57

    19:48 25.10.2026

  • 36 Рундю излъга хората

    17 5 Отговор
    И сега го отнесе Рундювица

    19:48 25.10.2026

  • 37 Малко

    17 4 Отговор
    Наказателен вот или никой не знае коя е Йотова? Всъщност коя е? Какво предлага. Говори ли нещо?

    19:48 25.10.2026

  • 38 все тая вече

    18 4 Отговор
    Щом никой не спечели от раз на първи тур, значи не заслужава да спечели и на втори.

    19:48 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Объркани души

    2 0 Отговор
    За всичко си има обяснение. Дано го намерят. Трудно е.

    19:50 25.10.2026

  • 43 Рундю излъга хората и

    15 6 Отговор
    Русофилите не гласуваха за Йотова. Сега да си яде атлантизма и европеизма

    19:50 25.10.2026

  • 44 А50

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "пффф":

    Айде бе , няма да гласуваш, защо пишеш тук тогава. Първи ще гласуваш за Гюро но искате другите да не излезнат да гласуват. Това ви беше максимума

    19:50 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ради

    11 2 Отговор
    Докъде стигна България...
    Тия карикатури стигнаха до балотаж за Президент на Република България...
    Трагедия

    19:51 25.10.2026

  • 47 Бай Араб

    8 3 Отговор
    За девет години Илиана Йотова освен да препълва тоалетните в президенството друго не е направила.

    19:51 25.10.2026

  • 48 Ти си

    17 0 Отговор
    Някой може ли да ми каже колко са 35% от 21 % гласоподаватели ? За мен тези избори с такава активност направо трябва да се анулират !
    Иаботи пода 51% активност за мен са нелигитимни ... ..

    19:51 25.10.2026

  • 49 Любопитен

    9 7 Отговор
    Радев да подаде оставка във вторник.

    19:51 25.10.2026

  • 50 да бе, да

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ирония":

    Социологическите ангеции не са продажни и корумпирани, защото са частни и работят срещу заплащане. Който плати, той "печели" изборите в прогнозите. Срамно е за тези, които отиват при социолозите и са готови да платят много пари, за да манипулират съзнанието на избирателите. Изборите биха били далеч по-обективни, ако на социологическите агенции се забрани със закон да се занимават с изборите. Да си правят там другите социологически проучване, но не и с избори.

    19:51 25.10.2026

  • 51 Мда-даааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Правилно, то няма за кого да се гласува.

    19:51 25.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 1 милион гласа загуби Радев

    9 4 Отговор
    от това че НЕ доказа по никакъв начин че е достоен русофил! Това е истината. Милитаризма му ще го занули кардинално с времето и ще се превърне и в мразена персона

    Коментиран от #64, #80, #82

    19:54 25.10.2026

  • 56 Бързата ..слепи ги ражда

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Драма":

    Няма как "облъчването" да е винаги успешно. Така де лека полека към прогреса и започнахме да проглеждаме

    19:54 25.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Милен

    7 1 Отговор
    Изборите за ,,президент" са с отпаднала необходимост, на никой не му пука кой ще е фигуранта с висока заплата дето ще се разхожда по банкети и ще произнесе новогодишното изявление по телевизията, дето никой не го гледа.

    19:54 25.10.2026

  • 59 Мусорчик

    7 1 Отговор
    Винаги е лоша идея цялата власт да е в един човек или партия. Спомнете си за Боко и Росен - нищо добро не се случи.
    Румбата управляваше по-голямата част от последните 9 години със служебни правителства. А сега хората му дадоха легитимна власт и получиха още от същото, но в по-голяма степен.
    Народът не разбра, че умна политика с неумни хора не се прави.

    19:55 25.10.2026

  • 60 Пълна трагедия

    6 4 Отговор
    Самовлюбения и умеещ само да прави добро впечатление и говори празни приказки Гюров заедно с простичкия Кандев ще са президентска двойка за чудо и приказ!Ще се наложи да се гласува за Йотова, която никак не харесвам, но двамцата са дъното!!!

    Коментиран от #81

    19:56 25.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Альоуууу

    4 3 Отговор
    Ко стана с регресистите БЕЕЕЕЕЕЕЕ??????? Нещо май издухаха супицата а?А?На втори тур съвсем ще се опуйчите.А януари и февруари ще сте вече история.

    19:56 25.10.2026

  • 64 Ако е така

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":

    защо този милион не отиде при Костадин? нещо издишаш.

    Коментиран от #69

    19:58 25.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Луд Скайуокър

    5 2 Отговор
    Тзи 21% са партийни, корпоративни , купени и роднински гласове!
    Аз бах за гъби защото не ми се играе "тука има тука нема" на политическият терен !
    На спечелите пк 100 кинта за гласа си , честито - май те ще излязат нсй-умните защото те играят играта " днеска има утре нема" !

    20:02 25.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Жеро

    6 1 Отговор
    Йотова с цялата държавна машина, за милион евро дневно, се оказа без преднина пред Гюров!
    Рунтавелке, колко ли ти струват прическите дневно? Народа вижда всичко, а вие забравихте и това! Маскари!

    20:03 25.10.2026

  • 71 Бай Араб

    10 1 Отговор
    За девет години Илиана Йотова освен да препълва тоалетните в президенството друго не е направила .

    20:07 25.10.2026

  • 72 Лена

    0 1 Отговор
    Смятате, че на балотажа, следващата неделя, мача е свирен днес!
    Язък за момчето изгоре момата!

    20:07 25.10.2026

  • 73 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Даже и руските машини за гласуване не можаха да променят резултата в полза на националния предател Румен Радев. ПБ-ОПГ

    20:11 25.10.2026

  • 74 Отвратиха хората я

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Само за пет месеца Прогресистите":

    3 милиарда за оръжие за 3 месеца теб не те ли отвращава ? А когато рундювците говорят за "агресията на Русия" и за "ситуацията в Близкият изток" не те ли дразни ? А това че още "Федерацията на ционистите" в Бъшгария не е закрита не те ли възмущава ? А това че ционизма не е осъден от рундювците не те ли погнусява? ...
    Отвратиха хората я..

    Коментиран от #78, #79, #84

    20:12 25.10.2026

  • 75 Йотова не е човека защото

    4 1 Отговор
    Нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне....

    Коментиран от #77

    20:15 25.10.2026

  • 76 Йотова ако се беше снимала

    3 0 Отговор
    С Митрофанова и ако беше посетила Москва сега щеше вече да е победител още на първи тур ! Тя обаче предпочете да ходи на Перперикон и духове на азербайджански шамани да слуша, пари на псевдокултурници да обещава и сега сама вижда до къде го докара

    20:23 25.10.2026

  • 77 Е те затова

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Йотова не е човека защото":

    Коцетата губите проценти.
    Руските пазари не са необятни, муци, защото са неплатежоспособни.
    Анадънму?

    20:24 25.10.2026

  • 78 Рундьовите и коцетата никога

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Отвратиха хората я":

    не сте приемали Русия за агресор. Вие сте лакеите и.
    А Русия е агресор. Факт.

    20:26 25.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Обратното

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":

    Точно русофилството му го прецака.
    Както Костадинов беше прецакан от рашизма си.

    20:30 25.10.2026

  • 81 Ти поначало си гласуваш за кремльовци,

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Пълна трагедия":

    без значение от името. За теб идеалният кандидат е путинец-нацист. Т.е. Костадинов.
    Той вече е с отпаднала необходимост и се "налага" да гласуваш за путинец, който не е нацист, т.е. за Йотова. Да ти имам проблемите.

    20:34 25.10.2026

  • 82 Копеец

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":

    А, ние, путинците, какво печелим от това?
    Само губим проценти, докато любим Кремъл.

    20:36 25.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Отвратиха хората я":

    траѝ бе тавариш

    21:08 25.10.2026

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