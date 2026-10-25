Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят след първия тур на президентските избори и отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.
Това показват exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA. Данните са отчетени към 19:00 часа и не представляват окончателни изборни резултати.
Разликата между първите две двойки
Според „Тренд“ Йотова и Вълчев получават 36,5% от гласовете на избирателите, участвали във вота. За Гюров и Кандев са гласували 32,4%. Разликата между двете двойки е 4,1 процентни пункта.
Изчисленията на „Мяра“ дават 35,2% на Йотова и Вълчев и 32,2% на Гюров и Кандев. При този exit poll разликата е 3 процентни пункта.
Костадинов и Волгин са трети
На трето място и според двата exit poll-а се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин. „Тренд“ отчита за тях 14,0% от гласовете, а „Мяра“ – 13,4%.
Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов – с 3,4% според „Тренд“ и 3,9% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петото място с резултат от 3,0% и 3,3% съответно.
Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд“ те получават 1,7%, а според „Мяра“ – 1,6%.
Ниска активност на първия тур
Избирателната активност е 21,3% по данни на „Тренд“ и 21,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,6% от гласувалите според „Тренд“, а по данни на „Мяра“ делът е 4,8%.
Окончателното разпределение на гласовете и официалните резултати ще бъдат обявени след обработката на изборните протоколи.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Драма
дори костите на царя все още не помагат
Коментиран от #56
19:40 25.10.2026
3 Гробар
Коментиран от #17
19:40 25.10.2026
4 пффф
19:40 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ПБ са измамници!!
Колко ли са "кихнали" Регресивните за тази измама???
Коментиран от #28
19:41 25.10.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #51
19:41 25.10.2026
9 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #35
19:41 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 обективен
Коментиран от #20, #25
19:41 25.10.2026
12 Фройд
19:42 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шамар
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Шамар за Чубака!
19:42 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пффф
Коментиран от #44
19:42 25.10.2026
17 Две натовски подлоги на балотаж
До коментар #3 от "Гробар":А ние обедняхме с 200 в клуба на богатите..:(
19:43 25.10.2026
18 Варненец
До коментар #10 от "Две натовски подлоги":Йотова ли е натовска подлога бе? Тя си е копейка, коленичи да целува ръка на агент на КГБ.
Коментиран от #26
19:43 25.10.2026
19 Ирония
Никой не го знае в провинцията.
А Чубака не става на президентка.
19:44 25.10.2026
20 Без мене
До коментар #11 от "обективен":Избирайте си сами любимия евроатлантик.
19:44 25.10.2026
21 Тъй,тъй
19:44 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фен
19:45 25.10.2026
24 георги стоянов
19:45 25.10.2026
25 да бе, да
До коментар #11 от "обективен":И на балотажа ще е почти същата активността. Хората си имат достатъчно грижи за оцеляването си, че да им губят времето с мераците на двама индивиди да се правят на президенти. До урните и на балотажа ще отидат само кандидатите, членовете на семействата им, приятелският им кръг, инициативните комитети и крайно изперкалите. Всеки нормален човек в неделния ден гледа да се погрижи за дома и семейството си.
19:45 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не се напъвайте излишно
19:45 25.10.2026
28 Хвани ПБ и удари ППДБ
До коментар #7 от "ПБ са измамници!!":Една и съща натоФска стока са.
19:46 25.10.2026
29 Благой от СОФстрой
19:46 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ирония
Коментиран от #50
19:46 25.10.2026
32 Еднакво ги мразят хората
19:46 25.10.2026
33 ха ха ха
Коментиран от #68
19:47 25.10.2026
34 Само за пет месеца Прогресистите
Коментиран от #74
19:47 25.10.2026
35 Хвани ПБ и удари ППДБ
До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":Бегай в окраината да им донесеш свободата.
Коментиран от #57
19:48 25.10.2026
36 Рундю излъга хората
19:48 25.10.2026
37 Малко
19:48 25.10.2026
38 все тая вече
19:48 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Объркани души
19:50 25.10.2026
43 Рундю излъга хората и
19:50 25.10.2026
44 А50
До коментар #16 от "пффф":Айде бе , няма да гласуваш, защо пишеш тук тогава. Първи ще гласуваш за Гюро но искате другите да не излезнат да гласуват. Това ви беше максимума
19:50 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ради
Тия карикатури стигнаха до балотаж за Президент на Република България...
Трагедия
19:51 25.10.2026
47 Бай Араб
19:51 25.10.2026
48 Ти си
Иаботи пода 51% активност за мен са нелигитимни ... ..
19:51 25.10.2026
49 Любопитен
19:51 25.10.2026
50 да бе, да
До коментар #31 от "Ирония":Социологическите ангеции не са продажни и корумпирани, защото са частни и работят срещу заплащане. Който плати, той "печели" изборите в прогнозите. Срамно е за тези, които отиват при социолозите и са готови да платят много пари, за да манипулират съзнанието на избирателите. Изборите биха били далеч по-обективни, ако на социологическите агенции се забрани със закон да се занимават с изборите. Да си правят там другите социологически проучване, но не и с избори.
19:51 25.10.2026
51 Мда-даааааа
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Правилно, то няма за кого да се гласува.
19:51 25.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 1 милион гласа загуби Радев
Коментиран от #64, #80, #82
19:54 25.10.2026
56 Бързата ..слепи ги ражда
До коментар #2 от "Драма":Няма как "облъчването" да е винаги успешно. Така де лека полека към прогреса и започнахме да проглеждаме
19:54 25.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Милен
19:54 25.10.2026
59 Мусорчик
Румбата управляваше по-голямата част от последните 9 години със служебни правителства. А сега хората му дадоха легитимна власт и получиха още от същото, но в по-голяма степен.
Народът не разбра, че умна политика с неумни хора не се прави.
19:55 25.10.2026
60 Пълна трагедия
Коментиран от #81
19:56 25.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Альоуууу
19:56 25.10.2026
64 Ако е така
До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":защо този милион не отиде при Костадин? нещо издишаш.
Коментиран от #69
19:58 25.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Луд Скайуокър
Аз бах за гъби защото не ми се играе "тука има тука нема" на политическият терен !
На спечелите пк 100 кинта за гласа си , честито - май те ще излязат нсй-умните защото те играят играта " днеска има утре нема" !
20:02 25.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Жеро
Рунтавелке, колко ли ти струват прическите дневно? Народа вижда всичко, а вие забравихте и това! Маскари!
20:03 25.10.2026
71 Бай Араб
20:07 25.10.2026
72 Лена
Язък за момчето изгоре момата!
20:07 25.10.2026
73 Бай Араб
20:11 25.10.2026
74 Отвратиха хората я
До коментар #34 от "Само за пет месеца Прогресистите":3 милиарда за оръжие за 3 месеца теб не те ли отвращава ? А когато рундювците говорят за "агресията на Русия" и за "ситуацията в Близкият изток" не те ли дразни ? А това че още "Федерацията на ционистите" в Бъшгария не е закрита не те ли възмущава ? А това че ционизма не е осъден от рундювците не те ли погнусява? ...
Отвратиха хората я..
Коментиран от #78, #79, #84
20:12 25.10.2026
75 Йотова не е човека защото
Коментиран от #77
20:15 25.10.2026
76 Йотова ако се беше снимала
20:23 25.10.2026
77 Е те затова
До коментар #75 от "Йотова не е човека защото":Коцетата губите проценти.
Руските пазари не са необятни, муци, защото са неплатежоспособни.
Анадънму?
20:24 25.10.2026
78 Рундьовите и коцетата никога
До коментар #74 от "Отвратиха хората я":не сте приемали Русия за агресор. Вие сте лакеите и.
А Русия е агресор. Факт.
20:26 25.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Обратното
До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":Точно русофилството му го прецака.
Както Костадинов беше прецакан от рашизма си.
20:30 25.10.2026
81 Ти поначало си гласуваш за кремльовци,
До коментар #60 от "Пълна трагедия":без значение от името. За теб идеалният кандидат е путинец-нацист. Т.е. Костадинов.
Той вече е с отпаднала необходимост и се "налага" да гласуваш за путинец, който не е нацист, т.е. за Йотова. Да ти имам проблемите.
20:34 25.10.2026
82 Копеец
До коментар #55 от "1 милион гласа загуби Радев":А, ние, путинците, какво печелим от това?
Само губим проценти, докато любим Кремъл.
20:36 25.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 гого
До коментар #74 от "Отвратиха хората я":траѝ бе тавариш
21:08 25.10.2026