Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят след първия тур на президентските избори и отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Това показват exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA. Данните са отчетени към 19:00 часа и не представляват окончателни изборни резултати.

Разликата между първите две двойки

Според „Тренд“ Йотова и Вълчев получават 36,5% от гласовете на избирателите, участвали във вота. За Гюров и Кандев са гласували 32,4%. Разликата между двете двойки е 4,1 процентни пункта.

Изчисленията на „Мяра“ дават 35,2% на Йотова и Вълчев и 32,2% на Гюров и Кандев. При този exit poll разликата е 3 процентни пункта.

Костадинов и Волгин са трети

На трето място и според двата exit poll-а се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин. „Тренд“ отчита за тях 14,0% от гласовете, а „Мяра“ – 13,4%.

Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов – с 3,4% според „Тренд“ и 3,9% според „Мяра“. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева заемат петото място с резултат от 3,0% и 3,3% съответно.

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд“ те получават 1,7%, а според „Мяра“ – 1,6%.

Ниска активност на първия тур

Избирателната активност е 21,3% по данни на „Тренд“ и 21,2% според „Мяра“. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,6% от гласувалите според „Тренд“, а по данни на „Мяра“ делът е 4,8%.

Окончателното разпределение на гласовете и официалните резултати ще бъдат обявени след обработката на изборните протоколи.

Източници: nova.bg