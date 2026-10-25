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Първи тур: Фотофиниш на президентските избори
  Тема: Избори

Първи тур: Фотофиниш на президентските избори

25 Октомври, 2026 20:02 1 574 56

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • алфа рисърч

Илияна Йотова получава 35,3% на първия тур, а Андрей Гюров – 32,4%, показват първоначалните данни от екзитпол на „Алфа рисърч“

Първи тур: Фотофиниш на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Андрей Гюров отиват на балотаж на президентските избори. Йотова води на първия тур с 35,3%, а Гюров получава 32,4%, показват първоначалните данни от екзитпол на „Алфа рисърч“, публикувани от Новини.бг.

Разликата между двамата кандидати е 2,9 процентни пункта. Така вотът не приключва на първия тур и ще бъде решен на втори.

Преднината на Йотова е значително по-малка

Резултатът представлява значително по-тясна разлика между първия и втория кандидат в сравнение с прогнозите по време на предизборната кампания. В публикуваната информация се посочва, че тогава социологическите проучвания са давали по-голяма преднина на Йотова.

Данните от екзитпола са предварителни и не представляват окончателен резултат от изборите. Те могат да се променят след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.

Балотажът ще определи победителя

На втория тур избирателите ще избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Първоначалните проценти показват, че двамата събират близо две трети от подадените гласове според екзитпола, докато останалите кандидати остават извън надпреварата за президентския пост.

Окончателното класиране и параметрите на балотажа ще станат ясни след приключването на броенето и официалното решение на Централната избирателна комисия.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Радев и Йотова с 7 процента от гласовете.

    20:05 25.10.2026

  • 2 хъхъ

    29 21 Отговор
    За шест месеца Румбата Боташа с некадърното си управление загуби 2/3-ти от избирателите си.
    Затова и другарката Йотовица едва-едва надви с малко Гюров - представителя на Петроханската секта.

    Коментиран от #10

    20:05 25.10.2026

  • 3 Любопитен

    35 23 Отговор
    Радев, оставка. Загубени са 1 милион гласа за 5 месеца.

    20:06 25.10.2026

  • 4 Помак

    11 20 Отговор
    И двете двойки са част от нашия етнос ...кандерев и Гяуров са оригинал пмк ,а Йотова работи за пмк радев-вълканов ...Ко да прая...

    20:06 25.10.2026

  • 5 реалистъ

    39 24 Отговор
    Радевата зима ще е по-страшна от Виденовата!

    Коментиран от #16

    20:06 25.10.2026

  • 6 Няма значение

    22 16 Отговор
    И двамата са марионетки на различни олигархични кръгове.

    20:06 25.10.2026

  • 7 Каквото и става

    16 11 Отговор
    Пак няма да гласувам за арлекини и марионетки

    20:06 25.10.2026

  • 8 гражданин

    34 24 Отговор
    Ако петроханец стане президент - напускам този курник , но не вярвам ,че това ще стане

    Коментиран от #12, #30, #37

    20:07 25.10.2026

  • 9 хмммм

    11 17 Отговор
    Фотофиниш: на Гюро му изчезнали капиите!

    20:08 25.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    28 9 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Радев от милион и половина падна на 300 000.

    Коментиран от #28

    20:08 25.10.2026

  • 11 Споко,

    11 11 Отговор
    избягалите емигранти зад океана са предимно наркоси и издирвани от закона. Йотова да е спокойна.

    Коментиран от #18

    20:08 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Марк

    16 15 Отговор
    Ако тези резултати са близки до истинските - значи няма да има оправия в тази държава!

    Коментиран от #21

    20:10 25.10.2026

  • 14 Дзак

    12 11 Отговор
    При какъв процент обработени данни? Ако процентите се запазят, това означава, че Пеевски играе за Гюров!

    Коментиран от #46

    20:11 25.10.2026

  • 15 Копейка в шок

    16 7 Отговор
    А какво стана с Костя??? Нали тука пишат , че сме русофили? Шокиран съм!!

    20:12 25.10.2026

  • 16 малии

    20 6 Отговор

    До коментар #5 от "реалистъ":

    Мунчовата зима верно ще бъде по зла от Виденовата

    20:14 25.10.2026

  • 17 Докато радевчета и костадинчета наричат

    17 11 Отговор
    несъгласните с тях "петроханци", толкова повече симпатии губят. Пред хората винаги ще изниква образа на баш педофила Путин за сравнение.

    20:14 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти си

    21 3 Отговор
    Това е фотошоп а не фотофинишира с тези 21% избирателна активност ! По сметки почти толкова хора са гласували общо колкото са гласували за Радев а там активноста беше друга !
    За мен избори под 51 % са нелегетимни а да се на даваш че имаш 35% от 21 % гласоподаватели е жалка картинка !
    Нако наистина сме демокрация тези избори трябва да бъдат анулирани......

    20:16 25.10.2026

  • 20 ДЕА

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ох, кеф,":

    Амий...ДОНАЛД дък
    Колко нарко босове ликвидира
    И нар котици пак има и тия те така ☝

    20:16 25.10.2026

  • 21 Имате объркани понятия

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Марк":

    Оправия не е едно и също с нацизъм и рашизъм, чиито идеи изповядвате.

    20:16 25.10.2026

  • 22 БАНко

    6 11 Отговор
    НАТООВЦИ , ДА ИЗЧАКАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ - ОЧАКВАМ РЕЗУЛТАТ ОТ ВОТА .....СОФИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ !!!

    20:17 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, да

    7 10 Отговор
    Този резултат е изкривен изначално. Това са твърдите ядра в София и сега цяла седмица ще обясняват колко са яки петроханците. А Йотова полегна на кълка и се понесе в облаците. Не става така!

    Коментиран от #45

    20:21 25.10.2026

  • 28 Али Гатор

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Бе е точно така , ако статистиката е вярна то математиката показва спад на Радев до 485 хиляди а това е корпоративен , семеен и партиен вот ( ако се знае коя партия е всъщност ПБ).

    20:21 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДА А ЗАЩИТНИК

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    НА НАРКО ДИЛЪРИ

    КАК ТИ ЗВУЧИ

    БА ГЕЙТЪР?

    20:22 25.10.2026

  • 31 Невероятно

    13 0 Отговор
    Социолозите пак не познаха.

    20:22 25.10.2026

  • 32 Хаха

    8 9 Отговор
    Покровители на нарко дилъри срещу покровители на педофилска секта. Не мерси.

    20:23 25.10.2026

  • 33 Бай Араб

    5 2 Отговор
    Ескобара -президент !

    20:23 25.10.2026

  • 34 Не щеш директен дебат -

    1 0 Отговор
    на ти сега.

    20:24 25.10.2026

  • 35 Територията

    3 0 Отговор
    Горко ни щом трябва да избираме м/у тия безличници и безродници.

    20:25 25.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ясно":

    Огнян Атанасов в носил едно кило дрога в Гърция. Там го хващат. На теб , какъв ти проблема. Гърците но го връщат, щото е болен и не могат да го държат и лекуват в затвор. Ние що да го държим. Сега македонката Ива , като избяга в България, кво казахме. " Не даваме български гражданин в чужбина" Така , че децата ти могат да бъдат застрашени от дрогиран президент, а не от един несретник, който бере душа.

    Коментиран от #50

    20:26 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 БАНко

    3 3 Отговор
    ДАЛИ ГЮРОВ СЕ Е ИЗЛЕКУВАЛ ИЛИ ЩЕ ПОВТОРИМ У-КРАЙНА НА ЗЕЛЕНСКИ ???

    20:29 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Реални са

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да, да":

    И това показва колко са ви процентите на Костадинов Ивелин Василев. Хората не ви искат. Така че мантрата как всички обичали Москва, тотално изпуши. Хората не ви припознават и няма да ви припознаят. Готови са да мълчат и да търпят, но и вас не ви искат, няма да ви приемат. Залагате на куци коне и после се жалвате, че били нагласени резултатите. Е, тези не са. Йотова и Гюров гледат да не дразнят много. Но на Йотова резултатът е резултат и за Радев, което показва огромен срив за ПБ. Гюров, толкова им е силата. Въпросът е към кой ще се насочат гласувалите за отпадналите на първи тур.

    Коментиран от #53

    20:31 25.10.2026

  • 46 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Ще означава нова тристранна коалиция!

    20:31 25.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Георгиев

    3 1 Отговор
    Пет месеца Радев си бие сам шамари. 1. Много слаб министерски съвет, Вижте само външния министър. Няма нито един министър от класа. 2. Много слаб председател на парламента във всяко едно отношение-външен вид, начин на изразяване, обличане, водене на заседанията. 3. Огромната изцепка на волейболиста още на третия ден че ще намалят майченските. 4. Гаф на финансовия министър за домашната ракия. 5. Пет месеца не могат да сменят главния прокурор . 6. Вътрешния министър се занимава само с репресия срещу Пеевски и ДПС и нищо друго. 7. Шишков се занимава само с Борисов и как се е крало от магистрала хемус. 8. Проданов премахна по 2,38 евро от пенсиите . 10. Дацова се крие в колата от култуклиева вместо да се спре и да я обори. До тук поставям на ПП среден 3. Все още има шанс за спасение, но трябва да се вземат спешни мерки и ми се струва бърз ремонт на кабинета. Наложително е. Иначе до нова година сглобката се връща.

    20:34 25.10.2026

  • 49 Даа!

    1 4 Отговор
    Ако на балотаж,народа за пореден път гласува първосигнално,напук и даде предимство на Гюро, значи си заслужава блатото.Защо: Защото ще е забравил кой бил един от яростните радетели на еврозоната.Не че Йотова може да промени с нещо в тази посока.По опасното е,че с поведението си на ястреб,може да вкара в геополитически капан, правителство и народ.Започва веднага да подкрепя исканията на акушерката ,за финансова и материална помощ на Незалежная.Абсолютно сигурно е,че Гюро ще раздава гражданство на пришълците от Незалежная с хиляди бройки.В това отношение, Правителството е безпомощно.Ще продължи ( като добра марионетка),да подкрепя санции, вредни за страната решения на Брюксел Запомнете: Тук ще нахлуят още толкова колкото са днес, с искане за удължен срок за " помощи" и през 2028 г.- Ще набъбнат до 150 хиляди души.

    Коментиран от #55

    20:35 25.10.2026

  • 50 Всички

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    видяхме как помилваният наркотрафикант и разпространител се бие като кечист седмица преди помилването, докато “лежи на смъртен одър” в затворническата болница. Издънката на Йотова е безспорна. Вместо да се покае, да каже, че е подведена и е сбъркала, партийната чиновничка се заинати и дори се опита да контраатакува. За такова поведение народът казва: “Хем нас-н, хем голям”. Това е напът да й изяде главата.

    20:36 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кое ми се ще

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ще Ти Се":

    Дадох само оценка. Ти решаваш, за кой ще гласуваш. Да не мислиш, че само ти ще излезеш да гласуваш. Социолозите и този път ще има да пипат в тъмното.

    20:50 25.10.2026

  • 55 кажи за да ме успокоиш

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Даа!":

    Голяма част от вота за гюров е протестен вот срещу Радев, защото до тук не е направил едно едничко нещо. Кажи ти какво е направил. Аз гласувах за Радев. Виж само какъв председател на парламента и външен министър назначи. Срам ме е. Глишев ще ги свали до нова година. Един закон не са приели, само изслушват министри, всеки ден. Съжалявам че гласувах за тях. Явно трябва да се върне сглобката, за да стане още по лошо и тогава да се оправи.

    20:51 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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