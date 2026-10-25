Първи тур: Фотофиниш на президентските избори

Илияна Йотова и Андрей Гюров отиват на балотаж на президентските избори. Йотова води на първия тур с 35,3%, а Гюров получава 32,4%, показват първоначалните данни от екзитпол на „Алфа рисърч“, публикувани от Новини.бг.
Разликата между двамата кандидати е 2,9 процентни пункта. Така вотът не приключва на първия тур и ще бъде решен на втори.
Преднината на Йотова е значително по-малка
Резултатът представлява значително по-тясна разлика между първия и втория кандидат в сравнение с прогнозите по време на предизборната кампания. В публикуваната информация се посочва, че тогава социологическите проучвания са давали по-голяма преднина на Йотова.
Данните от екзитпола са предварителни и не представляват окончателен резултат от изборите. Те могат да се променят след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.
Балотажът ще определи победителя
На втория тур избирателите ще избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Първоначалните проценти показват, че двамата събират близо две трети от подадените гласове според екзитпола, докато останалите кандидати остават извън надпреварата за президентския пост.
Окончателното класиране и параметрите на балотажа ще станат ясни след приключването на броенето и официалното решение на Централната избирателна комисия.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:05 25.10.2026
2 хъхъ
Затова и другарката Йотовица едва-едва надви с малко Гюров - представителя на Петроханската секта.
Коментиран от #10
20:05 25.10.2026
3 Любопитен
20:06 25.10.2026
4 Помак
20:06 25.10.2026
5 реалистъ
Коментиран от #16
20:06 25.10.2026
6 Няма значение
20:06 25.10.2026
7 Каквото и става
20:06 25.10.2026
8 гражданин
Коментиран от #12, #30, #37
20:07 25.10.2026
9 хмммм
20:08 25.10.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #2 от "хъхъ":Радев от милион и половина падна на 300 000.
Коментиран от #28
20:08 25.10.2026
11 Споко,
Коментиран от #18
20:08 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Марк
Коментиран от #21
20:10 25.10.2026
14 Дзак
Коментиран от #46
20:11 25.10.2026
15 Копейка в шок
20:12 25.10.2026
16 малии
До коментар #5 от "реалистъ":Мунчовата зима верно ще бъде по зла от Виденовата
20:14 25.10.2026
17 Докато радевчета и костадинчета наричат
20:14 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти си
За мен избори под 51 % са нелегетимни а да се на даваш че имаш 35% от 21 % гласоподаватели е жалка картинка !
Нако наистина сме демокрация тези избори трябва да бъдат анулирани......
20:16 25.10.2026
20 ДЕА
До коментар #12 от "Ох, кеф,":Амий...ДОНАЛД дък
Колко нарко босове ликвидира
И нар котици пак има и тия те така ☝
20:16 25.10.2026
21 Имате объркани понятия
До коментар #13 от "Марк":Оправия не е едно и също с нацизъм и рашизъм, чиито идеи изповядвате.
20:16 25.10.2026
22 БАНко
20:17 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, да
Коментиран от #45
20:21 25.10.2026
28 Али Гатор
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Бе е точно така , ако статистиката е вярна то математиката показва спад на Радев до 485 хиляди а това е корпоративен , семеен и партиен вот ( ако се знае коя партия е всъщност ПБ).
20:21 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДА А ЗАЩИТНИК
До коментар #8 от "гражданин":НА НАРКО ДИЛЪРИ
КАК ТИ ЗВУЧИ
БА ГЕЙТЪР?
20:22 25.10.2026
31 Невероятно
20:22 25.10.2026
32 Хаха
20:23 25.10.2026
33 Бай Араб
20:23 25.10.2026
34 Не щеш директен дебат -
20:24 25.10.2026
35 Територията
20:25 25.10.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "Ясно":Огнян Атанасов в носил едно кило дрога в Гърция. Там го хващат. На теб , какъв ти проблема. Гърците но го връщат, щото е болен и не могат да го държат и лекуват в затвор. Ние що да го държим. Сега македонката Ива , като избяга в България, кво казахме. " Не даваме български гражданин в чужбина" Така , че децата ти могат да бъдат застрашени от дрогиран президент, а не от един несретник, който бере душа.
Коментиран от #50
20:26 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 БАНко
20:29 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Реални са
До коментар #27 от "Да, да":И това показва колко са ви процентите на Костадинов Ивелин Василев. Хората не ви искат. Така че мантрата как всички обичали Москва, тотално изпуши. Хората не ви припознават и няма да ви припознаят. Готови са да мълчат и да търпят, но и вас не ви искат, няма да ви приемат. Залагате на куци коне и после се жалвате, че били нагласени резултатите. Е, тези не са. Йотова и Гюров гледат да не дразнят много. Но на Йотова резултатът е резултат и за Радев, което показва огромен срив за ПБ. Гюров, толкова им е силата. Въпросът е към кой ще се насочат гласувалите за отпадналите на първи тур.
Коментиран от #53
20:31 25.10.2026
46 Факт
До коментар #14 от "Дзак":Ще означава нова тристранна коалиция!
20:31 25.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Георгиев
20:34 25.10.2026
49 Даа!
Коментиран от #55
20:35 25.10.2026
50 Всички
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":видяхме как помилваният наркотрафикант и разпространител се бие като кечист седмица преди помилването, докато “лежи на смъртен одър” в затворническата болница. Издънката на Йотова е безспорна. Вместо да се покае, да каже, че е подведена и е сбъркала, партийната чиновничка се заинати и дори се опита да контраатакува. За такова поведение народът казва: “Хем нас-н, хем голям”. Това е напът да й изяде главата.
20:36 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 Кое ми се ще
До коментар #53 от "Ще Ти Се":Дадох само оценка. Ти решаваш, за кой ще гласуваш. Да не мислиш, че само ти ще излезеш да гласуваш. Социолозите и този път ще има да пипат в тъмното.
20:50 25.10.2026
55 кажи за да ме успокоиш
До коментар #49 от "Даа!":Голяма част от вота за гюров е протестен вот срещу Радев, защото до тук не е направил едно едничко нещо. Кажи ти какво е направил. Аз гласувах за Радев. Виж само какъв председател на парламента и външен министър назначи. Срам ме е. Глишев ще ги свали до нова година. Един закон не са приели, само изслушват министри, всеки ден. Съжалявам че гласувах за тях. Явно трябва да се върне сглобката, за да стане още по лошо и тогава да се оправи.
20:51 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.