Първи тур: Фотофиниш на президентските избори

Илияна Йотова и Андрей Гюров отиват на балотаж на президентските избори. Йотова води на първия тур с 35,3%, а Гюров получава 32,4%, показват първоначалните данни от екзитпол на „Алфа рисърч“, публикувани от Новини.бг.

Разликата между двамата кандидати е 2,9 процентни пункта. Така вотът не приключва на първия тур и ще бъде решен на втори.

Преднината на Йотова е значително по-малка

Резултатът представлява значително по-тясна разлика между първия и втория кандидат в сравнение с прогнозите по време на предизборната кампания. В публикуваната информация се посочва, че тогава социологическите проучвания са давали по-голяма преднина на Йотова.

Данните от екзитпола са предварителни и не представляват окончателен резултат от изборите. Те могат да се променят след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.

Балотажът ще определи победителя

На втория тур избирателите ще избират между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Първоначалните проценти показват, че двамата събират близо две трети от подадените гласове според екзитпола, докато останалите кандидати остават извън надпреварата за президентския пост.

Окончателното класиране и параметрите на балотажа ще станат ясни след приключването на броенето и официалното решение на Централната избирателна комисия.

Източници: novini.bg