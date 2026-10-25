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Под 5% активност в Комлука към края на изборния ден
  Тема: Избори

Под 5% активност в Комлука към края на изборния ден

25 Октомври, 2026 19:17 426 9

  • избори 2026-
  • избирателна активност-
  • комлука-
  • бургас-
  • президентски избори

До 18:30 часа през секциите в ОУ „Христо Ботев“ са преминали по около 15 гласоподаватели. Част от жителите казват, че ще гласуват на балотажа

Под 5% активност в Комлука към края на изборния ден - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност в бургаския квартал Комлука се очаква да остане под 5% към края на изборния ден. До 18:30 часа през секциите в ОУ „Христо Ботев“ са преминали приблизително по 15 гласоподаватели, съобщава Флагман.бг.

Наблюденията на място показват слаб интерес към президентския вот. Изборният ден в квартала е преминал вяло, като ниска активност е имало и на предходни избори.

Жители очакват по-голям интерес на балотажа

Докато пред изборните помещения почти не е имало движение, на улица „Тамара“ жители на квартала са се събирали пред домовете си, хапвали са, слушали са музика и са прекарвали неделния следобед по обичайния си ритъм.

Част от местните жители са обяснили отсъствието си от урните с намерението да гласуват на втори тур. Те очакват тогава изборът да бъде по-ясен, тъй като ще се състезават двамата кандидати, получили най-много гласове на първия тур. „Истинският избор предстои след седмица“, са заявили жители на квартала.

Официалните данни на Централната избирателна комисия показват, че активността в Бургас е била 4,95% към 11:00 часа, когато са гласували 17 967 от 362 993 избиратели. Към 16:00 часа тя е достигнала 15,68%, или 56 913 гласували. Тези стойности са за Бургас и обхващат по-широкия избирателен район, а не само Комлука.

В квартала окончателният процент ще стане ясен след приключването на изборния ден и обработването на протоколите.

Източници: flagman.bg, bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    2 0 Отговор
    Това че е кумлук ,специално ли е ...и Комлука даже Не иска Ена прсе

    19:21 25.10.2026

  • 4 Хората не гласуват с машинки за измама

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Активност":

    Защо да не ходят за гъби, ако въобще има по това време...

    19:23 25.10.2026

  • 5 Архив

    1 0 Отговор
    Комлука с 5% !!!
    Даваха 40%, пък се оказа 20%. Всички 1.5млн. заблудени, гласували за Радев,
    като видяха какво стана отидоха за гъби.

    19:24 25.10.2026

  • 6 обективен

    0 0 Отговор
    Парите на мафията свършиха защото свършиха и кажбите от общинските поръчки , и сега братчедите няма кой да им даде по 5 евро за бутилка бира !!

    19:24 25.10.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    ПОСТАВЯМ ВЪПРОС, ЗАЩО В ТУРЦИЯ ГЛАСУВАТ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ????????? ТЕ НЕ ГОВОРЯТ БЪЛГАРСКИ ,НЕ ПИШАТ НА БЪЛГАРСКИ И СЕГА В НОВИНИТЕ ВИДЯХ ,КАК В СЕКЦИИТЕ ИМ ПОПЪЛВАТ ЛИСТОВКИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ И ТЕ СЕ ЧУДЯТ ЗА КОГО ДА ДАДАТ ВОТА СИ ПИТАЙКИ С ОЧИ.ИМАЛИ БЪЛГАРСКИ СЕКЦИИВ ТУРЦИЯ, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТУРСКИ ПРЕЗИДЕНТ? 🤥🤔🫡✊️🤦‍♂️🤦‍♂️

    Коментиран от #9

    19:25 25.10.2026

  • 8 Политическата каста

    1 0 Отговор
    Удари дъното.

    19:27 25.10.2026

  • 9 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Защо в България не гласуват за български президент е въпросът!

    19:28 25.10.2026

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