Под 5% активност в Комлука към края на изборния ден

Избирателната активност в бургаския квартал Комлука се очаква да остане под 5% към края на изборния ден. До 18:30 часа през секциите в ОУ „Христо Ботев“ са преминали приблизително по 15 гласоподаватели, съобщава Флагман.бг.
Наблюденията на място показват слаб интерес към президентския вот. Изборният ден в квартала е преминал вяло, като ниска активност е имало и на предходни избори.
Жители очакват по-голям интерес на балотажа
Докато пред изборните помещения почти не е имало движение, на улица „Тамара“ жители на квартала са се събирали пред домовете си, хапвали са, слушали са музика и са прекарвали неделния следобед по обичайния си ритъм.
Част от местните жители са обяснили отсъствието си от урните с намерението да гласуват на втори тур. Те очакват тогава изборът да бъде по-ясен, тъй като ще се състезават двамата кандидати, получили най-много гласове на първия тур. „Истинският избор предстои след седмица“, са заявили жители на квартала.
Официалните данни на Централната избирателна комисия показват, че активността в Бургас е била 4,95% към 11:00 часа, когато са гласували 17 967 от 362 993 избиратели. Към 16:00 часа тя е достигнала 15,68%, или 56 913 гласували. Тези стойности са за Бургас и обхващат по-широкия избирателен район, а не само Комлука.
В квартала окончателният процент ще стане ясен след приключването на изборния ден и обработването на протоколите.
Източници: flagman.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Яшар
19:21 25.10.2026
4 Хората не гласуват с машинки за измама
До коментар #1 от "Активност":Защо да не ходят за гъби, ако въобще има по това време...
19:23 25.10.2026
5 Архив
Даваха 40%, пък се оказа 20%. Всички 1.5млн. заблудени, гласували за Радев,
като видяха какво стана отидоха за гъби.
19:24 25.10.2026
6 обективен
19:24 25.10.2026
7 Цвете
Коментиран от #9
19:25 25.10.2026
8 Политическата каста
19:27 25.10.2026
9 Отговор
До коментар #7 от "Цвете":Защо в България не гласуват за български президент е въпросът!
19:28 25.10.2026