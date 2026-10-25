Под 5% активност в Комлука към края на изборния ден

Избирателната активност в бургаския квартал Комлука се очаква да остане под 5% към края на изборния ден. До 18:30 часа през секциите в ОУ „Христо Ботев“ са преминали приблизително по 15 гласоподаватели, съобщава Флагман.бг.

Наблюденията на място показват слаб интерес към президентския вот. Изборният ден в квартала е преминал вяло, като ниска активност е имало и на предходни избори.

Жители очакват по-голям интерес на балотажа

Докато пред изборните помещения почти не е имало движение, на улица „Тамара“ жители на квартала са се събирали пред домовете си, хапвали са, слушали са музика и са прекарвали неделния следобед по обичайния си ритъм.

Част от местните жители са обяснили отсъствието си от урните с намерението да гласуват на втори тур. Те очакват тогава изборът да бъде по-ясен, тъй като ще се състезават двамата кандидати, получили най-много гласове на първия тур. „Истинският избор предстои след седмица“, са заявили жители на квартала.

Официалните данни на Централната избирателна комисия показват, че активността в Бургас е била 4,95% към 11:00 часа, когато са гласували 17 967 от 362 993 избиратели. Към 16:00 часа тя е достигнала 15,68%, или 56 913 гласували. Тези стойности са за Бургас и обхващат по-широкия избирателен район, а не само Комлука.

В квартала окончателният процент ще стане ясен след приключването на изборния ден и обработването на протоколите.

Източници: flagman.bg, bntnews.bg