Депутат от „Единна Русия“ загина при взрив на мина край Херсон

Сергей Глухенко, депутат в Каланчакския общински съвет и член на Херсонския регионален клон на партия „Единна Русия“, е загинал при взрив на противопехотна мина край село Хорли в Херсонска област. Той е бил на 56 години.

За инцидента е съобщил губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо. „Трагично загина депутатът в Каланчакския общински съвет Сергей Василиевич Глухенко. По предварителни данни Сергей Василиевич се е натъкнал на мина „Лепесток“ в района на село Хорлы. Той беше на 56 години“, е заявил Салдо.

Става дума за противопехотна мина ПФМ-1, известна като „Лепесток“ или „Петал“. Според съобщенията Глухенко е починал от получените при взрива травми. Към момента няма потвърдена информация кой е поставил мината.

Село Хорли се намира в окупираната от Русия част на Херсонска област. Глухенко е бил родом от Каланчак и дълги години е ръководил метеорологичната станция в Хорлы.

Регионалният клон на „Единна Русия“ е потвърдил смъртта му и е съобщил, че е останала 80-годишната му майка. От партията са заявили, че ще окажат необходимата помощ на семейството.

Източници: kommersant.ru, news.ru, u-f.ru