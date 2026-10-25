Депутат от „Единна Русия“ загина при взрив на мина край Херсон

Сергей Глухенко, депутат в Каланчакския общински съвет и член на Херсонския регионален клон на партия „Единна Русия“, е загинал при взрив на противопехотна мина край село Хорли в Херсонска област. Той е бил на 56 години.
За инцидента е съобщил губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо. „Трагично загина депутатът в Каланчакския общински съвет Сергей Василиевич Глухенко. По предварителни данни Сергей Василиевич се е натъкнал на мина „Лепесток“ в района на село Хорлы. Той беше на 56 години“, е заявил Салдо.
Става дума за противопехотна мина ПФМ-1, известна като „Лепесток“ или „Петал“. Според съобщенията Глухенко е починал от получените при взрива травми. Към момента няма потвърдена информация кой е поставил мината.
Село Хорли се намира в окупираната от Русия част на Херсонска област. Глухенко е бил родом от Каланчак и дълги години е ръководил метеорологичната станция в Хорлы.
Регионалният клон на „Единна Русия“ е потвърдил смъртта му и е съобщил, че е останала 80-годишната му майка. От партията са заявили, че ще окажат необходимата помощ на семейството.
Източници: kommersant.ru, news.ru, u-f.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 2554
20:13 25.10.2026
3 гого
20:17 25.10.2026
4 Пффф...
Коментиран от #7
20:17 25.10.2026
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10 Дугин
20:35 25.10.2026
11 Дика
20:40 25.10.2026
12 ........–
И в последствие още двама го носят.
Т.е имаш минус 3 бойци в битката.
Ако загине имаш само минус 1 боец,другите впюват.
От кръвозагуба може да загине.
20:41 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.