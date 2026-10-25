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Депутат от „Единна Русия“ загина при взрив на мина край Херсон
  Тема: Украйна

Депутат от „Единна Русия“ загина при взрив на мина край Херсон

25 Октомври, 2026 20:02, обновена 25 Октомври, 2026 20:04 894 14

  • сергей глухенко-
  • херсонска област-
  • единна русия-
  • мина лепесток-
  • село хорлы

56-годишният Сергей Глухенко се е натъкнал на мина „Лепесток“, съобщи губернаторът Владимир Салдо. Партията обеща помощ на семейството му

Депутат от „Единна Русия“ загина при взрив на мина край Херсон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сергей Глухенко, депутат в Каланчакския общински съвет и член на Херсонския регионален клон на партия „Единна Русия“, е загинал при взрив на противопехотна мина край село Хорли в Херсонска област. Той е бил на 56 години.

За инцидента е съобщил губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо. „Трагично загина депутатът в Каланчакския общински съвет Сергей Василиевич Глухенко. По предварителни данни Сергей Василиевич се е натъкнал на мина „Лепесток“ в района на село Хорлы. Той беше на 56 години“, е заявил Салдо.

Става дума за противопехотна мина ПФМ-1, известна като „Лепесток“ или „Петал“. Според съобщенията Глухенко е починал от получените при взрива травми. Към момента няма потвърдена информация кой е поставил мината.

Село Хорли се намира в окупираната от Русия част на Херсонска област. Глухенко е бил родом от Каланчак и дълги години е ръководил метеорологичната станция в Хорлы.

Регионалният клон на „Единна Русия“ е потвърдил смъртта му и е съобщил, че е останала 80-годишната му майка. От партията са заявили, че ще окажат необходимата помощ на семейството.

Източници: kommersant.ru, news.ru, u-f.ru


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 2554

    12 4 Отговор
    Дали се е "натъкнал" на мина или са го натъкнали..?

    20:13 25.10.2026

  • 3 гого

    13 8 Отговор
    браво.с техните камани по техните глави.

    20:17 25.10.2026

  • 4 Пффф...

    10 6 Отговор
    Дано е добре човека...🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    20:17 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дугин

    13 1 Отговор
    Един фашист по-малко едва ли е фатално за Кремъл.

    20:35 25.10.2026

  • 11 Дика

    6 1 Отговор
    Чий го дири там

    20:40 25.10.2026

  • 12 ........–

    3 1 Отговор
    "Лепестокът"рядко убива.Най често нарянява боеца.
    И в последствие още двама го носят.
    Т.е имаш минус 3 бойци в битката.
    Ако загине имаш само минус 1 боец,другите впюват.
    От кръвозагуба може да загине.

    20:41 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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