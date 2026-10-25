Приповдигнато настроение в щаба на Андрей Гюров

Приповдигнато е настроението в щаба на Андрей Гюров след първите предварителни резултати от президентските избори. Кандидатът за президент и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев се очаква да пристигнат в щаба, където ще бъдат и представители на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.
Официално изявление от щаба все още няма. То се очаква около 21:30 часа.
Йотова е първа, Гюров – втори
Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур, а Андрей Гюров заема второто място. Това показват първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които работи bTV.
Резултатът не е достатъчен за победа на Йотова още на първия тур. Така се очертава балотаж между нея и Гюров.
Според „Алфа Рисърч“ избирателната активност е 22,3 процента, или около 1 470 000 души. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват активност от 21,03 процента, което се равнява на приблизително 1 410 000 гласували.
Посланието на подкрепящите формации
По-рано през деня „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ заявиха, че искат България да има президент с ясна проевропейска и пронатовска ориентация, както и държавен глава, който да бъде достоен главнокомандващ.
В предизборната кампания Гюров е заявявал, че инициативният му комитет няма да търси формална подкрепа от партийни централи. „Нашият граждански инициативен комитет не е търсил формално подкрепа от нито една формация“, каза той в интервю за bTV. По думите му подкрепата трябва да бъде търсена директно сред гражданите.
След обявяването на първите резултати фокусът в щаба е насочен към очакваното изявление на Гюров и Кандев и към подготовката за балотажа.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
Коментиран от #22
20:30 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇺🇦🇧🇬
Комунизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #16
20:31 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ну, погоди
20:31 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 много болни сте
Коментиран от #23
20:31 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ни Гюров става
20:33 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ........–
Коментиран от #17
20:34 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Софиянец
Коментиран от #24, #25
20:35 25.10.2026
16 Софиянец
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Да живей еврофашизма 💩🇺🇦🇪🇺
20:36 25.10.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "........–":Този е много ама много по-зле от Плевньо... а като сложиш и Къндев, който очевидно има някакви ментални затруднения става трагедия!
20:36 25.10.2026
18 Първият Перничанин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как разбра...?!
Коментиран от #26
20:37 25.10.2026
19 Лумпен
Червени бабички .. милиционери..за нищо не ставащи кандидати...
Затова малки гласуват ...
Само утайки ...
20:38 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Рундю
20:39 25.10.2026
22 Отивай
До коментар #1 от "Опа":си в Русия. Имат нужда от хора за фронта.
20:39 25.10.2026
23 Да ти кажа
До коментар #7 от "много болни сте":вече никак не е ясно кой ще спечели на балотажа.
20:41 25.10.2026
24 А Йотова
До коментар #15 от "Софиянец":организира наркопарти с търг за укази за помилване.
Коментиран от #27
20:42 25.10.2026
25 Жоржета стресираща
До коментар #15 от "Софиянец":С доца и йоца...я фантастиш👯
20:44 25.10.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Първият Перничанин":Аз съм в инициативния комитет на кандидат президент.Имам достъп до данните.
20:46 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 като преди пет години
Е, това е истинска далновидна политическа декларация за отказ от съюзници, съчетана с джентълменски подарък към дамата. Преди пет години формацията му също не подкрепи на балотажа конкурента на Радев.
20:46 25.10.2026
29 Тиква
20:47 25.10.2026
30 Щаба на ппдб-лите
20:47 25.10.2026
31 Анонимен
20:48 25.10.2026
32 този
Коментиран от #35
20:48 25.10.2026
33 ала Плевнелиевски тип
20:50 25.10.2026
34 Гълю
20:56 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Амиии
21:09 25.10.2026