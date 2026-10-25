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Приповдигнато настроение в щаба на Андрей Гюров
  Тема: Избори

Приповдигнато настроение в щаба на Андрей Гюров

25 Октомври, 2026 20:29 1 096 36

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • балотаж-
  • избирателна активност

Първите предварителни данни го поставят на второ място след Илияна Йотова. Очаква се официално изявление около 21:30 часа

Приповдигнато настроение в щаба на Андрей Гюров - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приповдигнато е настроението в щаба на Андрей Гюров след първите предварителни резултати от президентските избори. Кандидатът за президент и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев се очаква да пристигнат в щаба, където ще бъдат и представители на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Официално изявление от щаба все още няма. То се очаква около 21:30 часа.

Йотова е първа, Гюров – втори

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур, а Андрей Гюров заема второто място. Това показват първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които работи bTV.

Резултатът не е достатъчен за победа на Йотова още на първия тур. Така се очертава балотаж между нея и Гюров.

Според „Алфа Рисърч“ избирателната активност е 22,3 процента, или около 1 470 000 души. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват активност от 21,03 процента, което се равнява на приблизително 1 410 000 гласували.

Посланието на подкрепящите формации

По-рано през деня „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ заявиха, че искат България да има президент с ясна проевропейска и пронатовска ориентация, както и държавен глава, който да бъде достоен главнокомандващ.

В предизборната кампания Гюров е заявявал, че инициативният му комитет няма да търси формална подкрепа от партийни централи. „Нашият граждански инициативен комитет не е търсил формално подкрепа от нито една формация“, каза той в интервю за bTV. По думите му подкрепата трябва да бъде търсена директно сред гражданите.

След обявяването на първите резултати фокусът в щаба е насочен към очакваното изявление на Гюров и Кандев и към подготовката за балотажа.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    33 9 Отговор
    Нищо добро не чака България с олигарсите зад ПБ и ППДБ. Справка - последните 6 години.

    Коментиран от #22

    20:30 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    9 34 Отговор
    Да живее България!
    Комунизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #16

    20:31 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ну, погоди

    35 10 Отговор
    Тоя е същия като плевнята, срам за България ще е ако стане президент

    20:31 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 много болни сте

    18 6 Отговор
    Ама вие наистина ли си мислите ,че ще сте 1 !!

    Коментиран от #23

    20:31 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ни Гюров става

    21 5 Отговор
    Ни другите.

    20:33 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ........–

    21 4 Отговор
    Плювню номер 2 не ни требе.

    Коментиран от #17

    20:34 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софиянец

    25 3 Отговор
    Петроханци ще правят оргия довечера 😂

    Коментиран от #24, #25

    20:35 25.10.2026

  • 16 Софиянец

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Да живей еврофашизма 💩🇺🇦🇪🇺

    20:36 25.10.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    22 5 Отговор

    До коментар #13 от "........–":

    Този е много ама много по-зле от Плевньо... а като сложиш и Къндев, който очевидно има някакви ментални затруднения става трагедия!

    20:36 25.10.2026

  • 18 Първият Перничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как разбра...?!

    Коментиран от #26

    20:37 25.10.2026

  • 19 Лумпен

    4 5 Отговор
    Мъка мъка..
    Червени бабички .. милиционери..за нищо не ставащи кандидати...
    Затова малки гласуват ...
    Само утайки ...

    20:38 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Рундю

    4 3 Отговор
    Ся ша връча домовата книга на лама Гюру, ма аз ще пиша имената в нея

    20:39 25.10.2026

  • 22 Отивай

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    си в Русия. Имат нужда от хора за фронта.

    20:39 25.10.2026

  • 23 Да ти кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "много болни сте":

    вече никак не е ясно кой ще спечели на балотажа.

    20:41 25.10.2026

  • 24 А Йотова

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Софиянец":

    организира наркопарти с търг за укази за помилване.

    Коментиран от #27

    20:42 25.10.2026

  • 25 Жоржета стресираща

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Софиянец":

    С доца и йоца...я фантастиш👯

    20:44 25.10.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Първият Перничанин":

    Аз съм в инициативния комитет на кандидат президент.Имам достъп до данните.

    20:46 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 като преди пет години

    0 1 Отговор
    „Нашият граждански инициативен комитет не е търсил формално подкрепа от нито една формация“, каза той
    Е, това е истинска далновидна политическа декларация за отказ от съюзници, съчетана с джентълменски подарък към дамата. Преди пет години формацията му също не подкрепи на балотажа конкурента на Радев.

    20:46 25.10.2026

  • 29 Тиква

    9 2 Отговор
    Дезертира се радва, още един плевнелиев, мърша .

    20:47 25.10.2026

  • 30 Щаба на ппдб-лите

    3 2 Отговор
    Ще има хахо хихи на хижата! Всеки да носи туба вазелин и от големите свещи 😂😂😂

    20:47 25.10.2026

  • 31 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ами сега жълтопаветата пак ще коленичат.този път пред боко

    20:48 25.10.2026

  • 32 този

    5 3 Отговор
    дето подписа договора с украйна дали няма да прати българските мъже на война срещу Русия без да му мигне окото.....

    Коментиран от #35

    20:48 25.10.2026

  • 33 ала Плевнелиевски тип

    4 2 Отговор
    България не мисли с главата си, жалко

    20:50 25.10.2026

  • 34 Гълю

    2 2 Отговор
    Не еин , а двама синове има. Ще трябват двойни пари, коли , къщи, апартаменти на морето, в Гърция два имота.... Аааааа, не не.

    20:56 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Амиии

    0 0 Отговор
    Лами и понита на кристали и цвилят, цвилят 🦄🌈🦄😂

    21:09 25.10.2026

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