Приповдигнато настроение в щаба на Андрей Гюров

Приповдигнато е настроението в щаба на Андрей Гюров след първите предварителни резултати от президентските избори. Кандидатът за президент и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев се очаква да пристигнат в щаба, където ще бъдат и представители на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Официално изявление от щаба все още няма. То се очаква около 21:30 часа.

Йотова е първа, Гюров – втори

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур, а Андрей Гюров заема второто място. Това показват първите предварителни данни на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които работи bTV.

Резултатът не е достатъчен за победа на Йотова още на първия тур. Така се очертава балотаж между нея и Гюров.

Според „Алфа Рисърч“ избирателната активност е 22,3 процента, или около 1 470 000 души. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват активност от 21,03 процента, което се равнява на приблизително 1 410 000 гласували.

Посланието на подкрепящите формации

По-рано през деня „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ заявиха, че искат България да има президент с ясна проевропейска и пронатовска ориентация, както и държавен глава, който да бъде достоен главнокомандващ.

В предизборната кампания Гюров е заявявал, че инициативният му комитет няма да търси формална подкрепа от партийни централи. „Нашият граждански инициативен комитет не е търсил формално подкрепа от нито една формация“, каза той в интервю за bTV. По думите му подкрепата трябва да бъде търсена директно сред гражданите.

След обявяването на първите резултати фокусът в щаба е насочен към очакваното изявление на Гюров и Кандев и към подготовката за балотажа.

Източници: btvnovinite.bg