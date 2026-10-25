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Ювентус пречупи Лече с два гола преди почивката

Ювентус пречупи Лече с два гола преди почивката

25 Октомври, 2026 21:08 510 0

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Торинският отбор спечели с 2:0 като гост в осмия кръг на Серия „А“. Бразилецът вкара дебютния си гол за клуба

Ювентус пречупи Лече с два гола преди почивката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ювентус победи Лече с 2:0 като гост на „Виа дел Маре“ в мач от осмия кръг на Серия „А“. Уестън Маккени откри резултата в 29-ата минута, а Дъглас Луис оформи крайния резултат в 41-вата минута с дебютния си гол за торинския клуб.

Гостите поведоха при първото си сериозно голово положение. Дъглас Луис центрира от пряк свободен удар, а Маккени засече топката и я изпрати във вратата на Лече. Домакините имаха удари чрез Вилем Гюбел и Амар Абдирахман Ахмед, но не успяха да затруднят сериозно Гулиелмо Викарио.

Ювентус удвои аванса си малко преди почивката. Федерико Гати намери Дъглас Луис, който стреля ниско от разстояние и отбеляза първото си попадение за отбора. Бразилецът се разписа след равенството 2:2 с Рен в Лига Европа, след което треньорът Лучано Спалети направи две промени в титулярния състав. Джон Лукуми замени Лойд Кели, а Пиер Калюлю започна вместо контузения Мехмет Зеки Челик.

Ник Волтемаде започна като титуляр за първи път в Серия „А“, като отново си партнираше с Рандал Коло Муани в атака. След почивката Лече опита да върне интригата чрез Йосеф Малех и Киалонда Гаспар, но ударите им не доведоха до гол. В 57-ата минута защитникът на домакините Тиаго Габриел беше заменен принудително заради контузия.

Ювентус запази аванса си до края и се върна към победите след равенството с Рен. В последните минути Жоел Монтейро и Гюбел имаха възможности за Лече, но не намериха целта.


Италия
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