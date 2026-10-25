„Мяра“: Йотова води с 3% пред Гюров при 95% преброяване

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 34,9% подкрепа, показват данните от паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при 95% обработени протоколи. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.
Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 2,8 процентни пункта. Така резултатите очертават оспорвана битка за балотаж, но не представляват официално обявени изборни резултати.
Костадинов и Волгин са трети
Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.
Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,5% от избирателите. Избирателната активност според „Мяра“ е 22,1% към 20.00 часа.
Разминаване в посочения резултат за Гюров
В заглавието на публикацията на БНТ е посочен резултат от 31,3% за Андрей Гюров и Георги Кандев, докато в основния текст и представените резултати е записано 32,1%. При водещата кандидатпрезидентска двойка също е посочен резултат от 34,9% в основния текст, въпреки че в заглавието е изписано 34%.
Окончателното подреждане ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и обявяването на резултатите от компетентните изборни органи.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:20 25.10.2026
2 Гундяев
Йотова и Радев това е резултатът.
Само с помощта на Пасоля
Ще спечелят Изборите.
21:22 25.10.2026
3 Удри
21:22 25.10.2026
4 Гюров бие
Коментиран от #13
21:22 25.10.2026
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #14
21:22 25.10.2026
6 00014
21:23 25.10.2026
7 Задна !
С Опиати !
21:23 25.10.2026
8 Ясно
21:23 25.10.2026
9 Българин
В 23- МИР Йотова бие с двоен резултат!
21:23 25.10.2026
10 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #11, #34, #40
21:24 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 стоян георгиев
До коментар #4 от "Гюров бие":Бие гюров, сойки ба кандев
21:26 25.10.2026
14 .....
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Преди Радев, само били те в казармата, знаеха колко прости са зелените чорапи, сега вече всички знаят.
Коментиран от #17
21:27 25.10.2026
15 !!!?
21:27 25.10.2026
16 Честито....
21:29 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Радио Ереван
21:31 25.10.2026
19 .....
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Няма никакво значение кой ще спечели балотажа следващата неделя. Истински важното е, че руският агент е вече на пързалката.
21:31 25.10.2026
20 Народа
21:33 25.10.2026
21 Гого
Коментиран от #45
21:33 25.10.2026
22 Васил
Коментиран от #35
21:34 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #25, #32
21:36 25.10.2026
25 54321
До коментар #24 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Лошото е, че идиотите в държавата няма да изчезнат. Те се преливат от една към друга черна дупка - Славчо Трифонов, Копейкин, Гела, Мунчо и т.н.
21:38 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Безумие
Коментиран от #30, #33, #39, #49
21:42 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рубла Процентова
До коментар #27 от "Безумие":Аман от тия украинци Радев да изпраща русофилите да спасяват Русия.
Коментиран от #56
21:44 25.10.2026
31 Хохо Бохо
Коментиран от #37, #44
21:45 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 гост
До коментар #27 от "Безумие":А стига пропаганда...стига криви приказки,има решение на НС, България да не изпраща войски в Украйна...приказки за наивници...фашистите ги търси в Кремъл...там са твоите идоли...
Коментиран от #55
21:47 25.10.2026
34 Безумие
До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":Е как да спим спокойно, като идва фашизма! Той устройва ли те неразумний юроде!
Коментиран от #36
21:47 25.10.2026
35 хмммм
До коментар #22 от "Васил":Йотова е комуниста според тебе така ли? ТИ явно не си виждал кои са комунистите.
21:49 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Софиянец
До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":Аз спя спокойно благодарение на Русия, която денацификацира у крайна 👌
Коментиран от #46
21:53 25.10.2026
41 Αлфа Bълкът
21:54 25.10.2026
42 Два долни продажни соросоида
21:54 25.10.2026
43 Купейките
Да умират за Путин.
Хаха хахахахаха хахахахаха
А дано ама надали
Сега вече Плашат Хората с
Кремълски Опорки.
Коментиран от #51, #53
21:56 25.10.2026
44 В ПАСОЛЯ
До коментар #31 от "Хохо Бохо":Те Чакат.
Нали Русофилите
Ще се биете за Путин
Какъв е проблемът?.
5 Години ви чакат да си вземете
Контрактите .
21:58 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Фатмака
22:04 25.10.2026
48 Иво Христов Вангата
Тези, чиито собственици се плюнчат по тубата и телевизиите, убеждавайки ни в степните опорки..
А Гумен Гадев какво ще каже, сега ясно ли е вече чии са дроновете??
22:10 25.10.2026
49 Баце
До коментар #27 от "Безумие":Толкова ти е акъла, не забравяй че втората световна война е загубена, не е спечелена.
22:13 25.10.2026
50 Мяу
22:13 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гнус ме е и от двамата
22:26 25.10.2026
55 Народен съд 2
До коментар #33 от "гост":Фашистите сте за Гюро, това е ясно на всеки
22:28 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.