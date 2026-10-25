„Мяра“: Йотова води с 3% пред Гюров при 95% преброяване

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 34,9% подкрепа, показват данните от паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при 95% обработени протоколи. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.

Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 2,8 процентни пункта. Така резултатите очертават оспорвана битка за балотаж, но не представляват официално обявени изборни резултати.

Костадинов и Волгин са трети

Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,5% от избирателите. Избирателната активност според „Мяра“ е 22,1% към 20.00 часа.

Разминаване в посочения резултат за Гюров

В заглавието на публикацията на БНТ е посочен резултат от 31,3% за Андрей Гюров и Георги Кандев, докато в основния текст и представените резултати е записано 32,1%. При водещата кандидатпрезидентска двойка също е посочен резултат от 34,9% в основния текст, въпреки че в заглавието е изписано 34%.

Окончателното подреждане ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и обявяването на резултатите от компетентните изборни органи.

Източници: bntnews.bg