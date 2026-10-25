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„Мяра“: Йотова води с 3% пред Гюров при 95% преброяване
  Тема: Избори

„Мяра“: Йотова води с 3% пред Гюров при 95% преброяване

25 Октомври, 2026 21:15, обновена 25 Октомври, 2026 21:17 1 536 56

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • мяра-
  • паралелно преброяване

Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова получава 34,9%, а тази на Андрей Гюров – 32,1%. Разликата между първите двама е 2,8 пункта

„Мяра“: Йотова води с 3% пред Гюров при 95% преброяване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 34,9% подкрепа, показват данните от паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при 95% обработени протоколи. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.

Разликата между първата и втората кандидатпрезидентска двойка е 2,8 процентни пункта. Така резултатите очертават оспорвана битка за балотаж, но не представляват официално обявени изборни резултати.

Костадинов и Волгин са трети

Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,5% от избирателите. Избирателната активност според „Мяра“ е 22,1% към 20.00 часа.

Разминаване в посочения резултат за Гюров

В заглавието на публикацията на БНТ е посочен резултат от 31,3% за Андрей Гюров и Георги Кандев, докато в основния текст и представените резултати е записано 32,1%. При водещата кандидатпрезидентска двойка също е посочен резултат от 34,9% в основния текст, въпреки че в заглавието е изписано 34%.

Окончателното подреждане ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и обявяването на резултатите от компетентните изборни органи.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 22 Отговор
    Радев от милион и половина падна на 400 000 гласа.Червен картон.

    21:20 25.10.2026

  • 2 Гундяев

    10 6 Отговор
    Като не ми целуват Краката

    Йотова и Радев това е резултатът.

    Само с помощта на Пасоля
    Ще спечелят Изборите.

    21:22 25.10.2026

  • 3 Удри

    17 7 Отговор
    На балотаж отиват двете крила на бившата комунистическа партия. В едно крило са старите кучета от службите и техните деца, а в другото крило са децата и внуците на висшата номенклатура, които са подготвяни за следващите лидери от фондация Отворено Общество на Сорос.

    21:22 25.10.2026

  • 4 Гюров бие

    15 16 Отговор
    Радев и Йотова като шкембе в дувар.

    Коментиран от #13

    21:22 25.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    11 8 Отговор
    Радев, как допусна такъв обрат, не генерале? От резултат 3:0 в последната минута ви изравниха и стана 3:3. Сега си опичайте акъла с Йотова и внимавайте в продължението и дузпите.

    Коментиран от #14

    21:22 25.10.2026

  • 6 00014

    22 7 Отговор
    Йотова се самозакопа с искането на оставката на Тонев, преди да е направено истинско разследване. И досега не сме видели целият запис от случката.

    21:23 25.10.2026

  • 7 Задна !

    5 4 Отговор
    Прашка !

    С Опиати !

    21:23 25.10.2026

  • 8 Ясно

    12 12 Отговор
    Изборът е между Илиана Ескобар и лама Гюров.

    21:23 25.10.2026

  • 9 Българин

    9 10 Отговор
    Къде ги намирате тия резултато?!?
    В 23- МИР Йотова бие с двоен резултат!

    21:23 25.10.2026

  • 10 🇺🇦🇧🇬

    10 20 Отговор
    Комунизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #11, #34, #40

    21:24 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гюров бие":

    Бие гюров, сойки ба кандев

    21:26 25.10.2026

  • 14 .....

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Преди Радев, само били те в казармата, знаеха колко прости са зелените чорапи, сега вече всички знаят.

    Коментиран от #17

    21:27 25.10.2026

  • 15 !!!?

    12 9 Отговор
    Мистър Кеш се срина...от Гълъбарника му още не са разбрали поражението си !!!?

    21:27 25.10.2026

  • 16 Честито....

    6 4 Отговор
    ...на "печелившите" -> койт разбрал, разбрал, и с леко намигване към Костадинов ;) , баце пак би и на тея избори. мбухахахахаха!!!

    21:29 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радио Ереван

    7 8 Отговор
    За съжаление у нас времето на социолозите мина. Днес избирателите си казаха тежката дума. За пациентите на Възраждане дойде време за психолози, психиатри по-точно.

    21:31 25.10.2026

  • 19 .....

    11 12 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Няма никакво значение кой ще спечели балотажа следващата неделя. Истински важното е, че руският агент е вече на пързалката.

    21:31 25.10.2026

  • 20 Народа

    9 8 Отговор
    Реве от РАДЕВ и гласува пак за РАДЕВ, ей това е, който както иска да го разбира

    21:33 25.10.2026

  • 21 Гого

    11 8 Отговор
    Това общество си заслужава СОРОСОИДИТЕ. Загубена кауза

    Коментиран от #45

    21:33 25.10.2026

  • 22 Васил

    11 12 Отговор
    При по висока избирателна активност комунето Йотова няма да хване и 20%

    Коментиран от #35

    21:34 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 5 Отговор
    Срам за обърканяците, живеещи на територията. Малко успокоение, че не живеем там, но ТЪПО ЧЕ НЯМА ДА ПЛАНИРАМЕ ВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ. Честито

    Коментиран от #25, #32

    21:36 25.10.2026

  • 25 54321

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Лошото е, че идиотите в държавата няма да изчезнат. Те се преливат от една към друга черна дупка - Славчо Трифонов, Копейкин, Гела, Мунчо и т.н.

    21:38 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Безумие

    17 8 Отговор
    Как е възможно нормален човек да гласува за Гюров, който е с фашистки уклон! Акъла не ми го побира! Той е за война, не за мир! Нима българите искат да пратят синовете си за пушечно месо както става в Украйна?

    Коментиран от #30, #33, #39, #49

    21:42 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рубла Процентова

    8 9 Отговор

    До коментар #27 от "Безумие":

    Аман от тия украинци Радев да изпраща русофилите да спасяват Русия.

    Коментиран от #56

    21:44 25.10.2026

  • 31 Хохо Бохо

    10 4 Отговор
    Ганя му се ходи на война в 404. Така го виждам Аз

    Коментиран от #37, #44

    21:45 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гост

    6 10 Отговор

    До коментар #27 от "Безумие":

    А стига пропаганда...стига криви приказки,има решение на НС, България да не изпраща войски в Украйна...приказки за наивници...фашистите ги търси в Кремъл...там са твоите идоли...

    Коментиран от #55

    21:47 25.10.2026

  • 34 Безумие

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":

    Е как да спим спокойно, като идва фашизма! Той устройва ли те неразумний юроде!

    Коментиран от #36

    21:47 25.10.2026

  • 35 хмммм

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Васил":

    Йотова е комуниста според тебе така ли? ТИ явно не си виждал кои са комунистите.

    21:49 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦🇧🇬":

    Аз спя спокойно благодарение на Русия, която денацификацира у крайна 👌

    Коментиран от #46

    21:53 25.10.2026

  • 41 Αлфа Bълкът

    2 3 Отговор
    Наказателен вот срещу Минчо.

    21:54 25.10.2026

  • 42 Два долни продажни соросоида

    6 2 Отговор
    На балотаж. И който и да спечели пак нищо от него реално няма да зависи освен да дрънкат глупости и да дразнят хората докато не стане като в Париж и Милано

    21:54 25.10.2026

  • 43 Купейките

    2 7 Отговор
    Им Се Ходи на Война
    Да умират за Путин.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    А дано ама надали

    Сега вече Плашат Хората с
    Кремълски Опорки.

    Коментиран от #51, #53

    21:56 25.10.2026

  • 44 В ПАСОЛЯ

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Хохо Бохо":

    Те Чакат.
    Нали Русофилите
    Ще се биете за Путин

    Какъв е проблемът?.

    5 Години ви чакат да си вземете
    Контрактите .

    21:58 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фатмака

    2 1 Отговор
    ......се на@ка, остригаха овцата.

    22:04 25.10.2026

  • 48 Иво Христов Вангата

    0 0 Отговор
    Хмм некой ще попита ли защо тъй брутално се наакаха "социологическите" агенции, тези "независимите" имам предвид?
    Тези, чиито собственици се плюнчат по тубата и телевизиите, убеждавайки ни в степните опорки..

    А Гумен Гадев какво ще каже, сега ясно ли е вече чии са дроновете??

    22:10 25.10.2026

  • 49 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Безумие":

    Толкова ти е акъла, не забравяй че втората световна война е загубена, не е спечелена.

    22:13 25.10.2026

  • 50 Мяу

    2 0 Отговор
    Една невероятна победа с 20% активност 500хиляди гласували от 6милиона колониялен матрял....

    22:13 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гнус ме е и от двамата

    2 0 Отговор
    За съжеление за пореден път доказахме че сме лош човешки материал позволяващ на още по лошият атлантическо нацистки материал да вилнее

    22:26 25.10.2026

  • 55 Народен съд 2

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Фашистите сте за Гюро, това е ясно на всеки

    22:28 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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