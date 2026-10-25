Петър Витанов: Не успяхме да мобилизираме хората!

„Прогресивна България“ е подценила президентските избори и не е успяла да мобилизира избирателите си. Това заяви председателят на парламентарната група Петър Витанов след края на вота.
Управляващата формация подкрепя кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Витанов определи избирателната активност като най-ниската от началото на прехода по първоначални данни.„Не успяхме да мобилизираме хората“, заяви Петър Витанов.
По думите му опонентите на подкрепената от управляващите двойка са успели в по-голяма степен да ангажират собствените си привърженици. Витанов добави, че данните от екзит половете на „Прогресивна България“ показват по-голяма разлика, но не уточни конкретни числа.
Ще анализират резултатите преди балотажа
През следващата седмица Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще направи анализ на резултатите и ще начертае стратегия за балотажа. Предстои да бъдат разгледани районите с най-ниска избирателна активност, както и причините за нея.
Витанов заяви, че формацията трябва да коригира пропуските си и да достигне до избирателите, привържениците и симпатизантите, до които не е успяла да стигне по време на кампанията.
Той определи ниската активност като сигнал към цялата политическа класа. Според него част от представителите на „Прогресивна България“ са подценили вота заради предварителните очаквания за по-големи разлики.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Няма и да можете
20:21 25.10.2026
4 И Киев е Руски
20:23 25.10.2026
5 56587
20:23 25.10.2026
6 Да, да
20:23 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наркосите
20:24 25.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 питам
20:25 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нострадамус
20:25 25.10.2026
15 КО СТАНА
Коментиран от #35, #39
20:25 25.10.2026
16 И не можеш.
20:25 25.10.2026
17 Уляха Се
Коментиран от #38
20:25 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 зъл пес
20:28 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 КО СТАНА
Коментиран от #28
20:30 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
20:32 25.10.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вземете
20:34 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 На Еско бара
20:35 25.10.2026
32 Руската кавалерия
20:36 25.10.2026
33 .трактора
20:36 25.10.2026
34 Ненормален
20:37 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 бебона
20:37 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 „Много”
До коментар #17 от "Уляха Се":Наркобарони плюсват на паважа
Свободата на словото...болшивики..ууу
20:38 25.10.2026
39 Коцето сам
До коментар #15 от "КО СТАНА":си е виновен. Можеше да издигне Волгин и някой друг ( генерал например), но егото му както винаги взе връх. Той, като личност е неизбираем. Явно целта му не е партията да спечели, а той да се изтъпанчи. От всички кандидати почти никой на ставаше. Бяхме на ръба на пропаста и направихме крачка напред.
Коментиран от #44
20:39 25.10.2026
40 Илиана
20:39 25.10.2026
41 Гост
20:40 25.10.2026
42 Путин
20:41 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Много си прав
До коментар #39 от "Коцето сам":И АЗ СМЯТАМ,ЧЕ ВОЛГИН БЕ ЕДИНСТВЕНИЯ СТОЙНОСТЕН ЧОВЕК НА ТЕЗИ ИЗБОРИ! АКО ТОИ БЕ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ОЩЕ ДНЕС ЩЯХМЕ ДА ИМАМЕ НОРМАЛЕН ЧОВЕК НАЧЕЛО!
20:54 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Фиаско
Когото и да изберем, ще ни натика в блатото на войната.
Тежки времена и разруха очакват народа ни с продажни и лакоми политически кукли.
21:04 25.10.2026
47 прогресивни идиоти!
21:04 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.