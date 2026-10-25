Петър Витанов: Не успяхме да мобилизираме хората!

„Прогресивна България“ е подценила президентските избори и не е успяла да мобилизира избирателите си. Това заяви председателят на парламентарната група Петър Витанов след края на вота.

Управляващата формация подкрепя кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Витанов определи избирателната активност като най-ниската от началото на прехода по първоначални данни.

„Не успяхме да мобилизираме хората“, заяви Петър Витанов.

По думите му опонентите на подкрепената от управляващите двойка са успели в по-голяма степен да ангажират собствените си привърженици. Витанов добави, че данните от екзит половете на „Прогресивна България“ показват по-голяма разлика, но не уточни конкретни числа.

Ще анализират резултатите преди балотажа

През следващата седмица Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще направи анализ на резултатите и ще начертае стратегия за балотажа. Предстои да бъдат разгледани районите с най-ниска избирателна активност, както и причините за нея.

Витанов заяви, че формацията трябва да коригира пропуските си и да достигне до избирателите, привържениците и симпатизантите, до които не е успяла да стигне по време на кампанията.

Той определи ниската активност като сигнал към цялата политическа класа. Според него част от представителите на „Прогресивна България“ са подценили вота заради предварителните очаквания за по-големи разлики.

Източници: bnrnews.bg