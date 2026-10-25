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Петър Витанов: Не успяхме да мобилизираме хората!
  Тема: Избори

Петър Витанов: Не успяхме да мобилизираме хората!

25 Октомври, 2026 20:18 723 48

  • петър витанов-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • избирателна активност

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ определи ниската избирателна активност като сигнал към политическата класа

Петър Витанов: Не успяхме да мобилизираме хората! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ е подценила президентските избори и не е успяла да мобилизира избирателите си. Това заяви председателят на парламентарната група Петър Витанов след края на вота.

Управляващата формация подкрепя кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Витанов определи избирателната активност като най-ниската от началото на прехода по първоначални данни.

„Не успяхме да мобилизираме хората“, заяви Петър Витанов.

По думите му опонентите на подкрепената от управляващите двойка са успели в по-голяма степен да ангажират собствените си привърженици. Витанов добави, че данните от екзит половете на „Прогресивна България“ показват по-голяма разлика, но не уточни конкретни числа.

Ще анализират резултатите преди балотажа

През следващата седмица Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще направи анализ на резултатите и ще начертае стратегия за балотажа. Предстои да бъдат разгледани районите с най-ниска избирателна активност, както и причините за нея.

Витанов заяви, че формацията трябва да коригира пропуските си и да достигне до избирателите, привържениците и симпатизантите, до които не е успяла да стигне по време на кампанията.

Той определи ниската активност като сигнал към цялата политическа класа. Според него част от представителите на „Прогресивна България“ са подценили вота заради предварителните очаквания за по-големи разлики.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма и да можете

    24 6 Отговор
    Докато не тръгнете по път, различен от посока Кремъл.

    20:21 25.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    10 6 Отговор
    Няма герб няма ДПС и в махалата е спокойно

    20:23 25.10.2026

  • 5 56587

    18 1 Отговор
    Ще си ходите комуняги. Румбата зимата.

    20:23 25.10.2026

  • 6 Да, да

    4 0 Отговор
    Имате цяла седмица.

    20:23 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наркосите

    12 0 Отговор
    ще им дърпат магарешките ушаци, толкова пари зян стават

    20:24 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 питам

    3 2 Отговор
    И защо да гласувам два пъти , след като следващата неделя ще ходя !! Променете начина на гласуване !

    20:25 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нострадамус

    12 0 Отговор
    И инструкцийте от посоля няма да ви помогнат на втория тур.

    20:25 25.10.2026

  • 15 КО СТАНА

    8 9 Отговор
    СЕГА ВМЕСТО КОЦЕ ДА Е ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ ИЗБИРАМЕ МЕЖДУ ДВА КОМПРОМЕТИРАНИ СУБЕКТА, БЛИЗКИ С НАРКОТРАФИКАНТИТЕ!

    Коментиран от #35, #39

    20:25 25.10.2026

  • 16 И не можеш.

    10 0 Отговор
    Просто си се лепнал зад Радев.

    20:25 25.10.2026

  • 17 Уляха Се

    10 0 Отговор
    Белезници, Ракии, арест на НСО.... арест на военен, на полицай..... Глейте си работата...

    Коментиран от #38

    20:25 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 зъл пес

    16 0 Отговор
    Бай,бай Рундьо,7 месеца стигат,времето е наше.

    20:28 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КО СТАНА

    5 2 Отговор
    ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ОСВЕН Г-Н ВОЛГИН БЯХА НЕПРИЯТНИ! ТРЯБВА ДА ИМА ГРАФА "ПРОТИВ ВСИЧКИ СЪМ"!

    Коментиран от #28

    20:30 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    8 1 Отговор
    Да бяхте мобилизирали колумбийския картел !

    20:32 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вземете

    1 1 Отговор
    методиката на Путин!

    20:34 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 На Еско бара

    9 0 Отговор
    Цял ден слушаме песента "Помилвай ме нежно" !

    20:35 25.10.2026

  • 32 Руската кавалерия

    1 1 Отговор
    извадете за втори тур!

    20:36 25.10.2026

  • 33 .трактора

    3 1 Отговор
    Мобилизираи маикаси

    20:36 25.10.2026

  • 34 Ненормален

    4 1 Отговор
    Комунист.

    20:37 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 бебона

    3 3 Отговор
    Доколкото знам, ПБ нямат кандидат за президент, така че не ми е ясно кого трябва да мобилизират?

    20:37 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 „Много”

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уляха Се":

    Наркобарони плюсват на паважа
    Свободата на словото...болшивики..ууу

    20:38 25.10.2026

  • 39 Коцето сам

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "КО СТАНА":

    си е виновен. Можеше да издигне Волгин и някой друг ( генерал например), но егото му както винаги взе връх. Той, като личност е неизбираем. Явно целта му не е партията да спечели, а той да се изтъпанчи. От всички кандидати почти никой на ставаше. Бяхме на ръба на пропаста и направихме крачка напред.

    Коментиран от #44

    20:39 25.10.2026

  • 40 Илиана

    6 0 Отговор
    се пльосна,като Соня!Има Господ!

    20:39 25.10.2026

  • 41 Гост

    0 1 Отговор
    Ми то, нямаше ни един розов, за кой да гласувам?

    20:40 25.10.2026

  • 42 Путин

    3 0 Отговор
    Зает бях с Вучич и Лула!

    20:41 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Много си прав

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Коцето сам":

    И АЗ СМЯТАМ,ЧЕ ВОЛГИН БЕ ЕДИНСТВЕНИЯ СТОЙНОСТЕН ЧОВЕК НА ТЕЗИ ИЗБОРИ! АКО ТОИ БЕ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ОЩЕ ДНЕС ЩЯХМЕ ДА ИМАМЕ НОРМАЛЕН ЧОВЕК НАЧЕЛО!

    20:54 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Фиаско

    0 0 Отговор
    Антисоциални войнолюбци.
    Когото и да изберем, ще ни натика в блатото на войната.
    Тежки времена и разруха очакват народа ни с продажни и лакоми политически кукли.

    21:04 25.10.2026

  • 47 прогресивни идиоти!

    0 0 Отговор
    Няма и да можете!

    21:04 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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