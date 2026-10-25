"Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората"

„Прогресивна България“ не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици на първия тур на президентските избори. Това призна председателят на парламентарната група на формацията Петър Витанов в предизборния щаб на Илияна Йотова в Националния дворец на културата.
„Нашите данни от екзитполовете дават все пак по-голяма разлика. Но трябва да кажа, че ние не успяхме да мобилизираме хората. Очевидно нашите опоненти в по-голяма степен са успели да ангажират своите привърженици“, заяви Витанов пред bTV Новините.
Щабът очаква анализ преди балотажа
По думите на Витанов оставащата седмица до втория тур трябва да бъде използвана за достигане до повече избиратели и симпатизанти. Той призна и че „някои от нас подцениха тези избори“.
От „Прогресивна България“ засега не обявяват конкретна стратегия за балотажа. Предстои формацията да направи анализ на резултатите и да прецени как да промени кампанията си преди втория тур.
Петър Витанов определи ниската избирателна активност като оценка на гражданите за цялата политическа класа. Според публикуваните от bTV Новините данни на „Алфа Рисърч“ активността е 22,3%, а според „Маркет ЛИНКС“ – 21,03%.
Йотова води, но ще има балотаж
Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,4%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%.
Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика: 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров. Костадин Костадинов е трети с 13,05%.
Така първите прогнозни резултати не дават на нито един от двамата водещи кандидати необходимата подкрепа за победа на първия тур. Балотажът предстои след една седмица.
Илияна Йотова се намира в щаба си в НДК, където се очаква първото ѝ изявление след обявяването на прогнозните резултати. До този момент там не са забелязани представители на БСП, която също подкрепи кандидатурата ѝ. Не е ясно дали премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев ще пристигне в щаба.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комунисти
20:33 25.10.2026
2 И щаб и
20:33 25.10.2026
3 Лустрация
Коментиран от #61
20:34 25.10.2026
4 Изненадааааа!
20:34 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
Коментиран от #25
20:34 25.10.2026
7 Като нема х 100 евро кебапи и азис
20:34 25.10.2026
8 Еско
20:35 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Извод:
Винаги са манипулирали, но този път минаха всякакви граници!
20:38 25.10.2026
13 Гошо
20:38 25.10.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #26, #32, #50
20:39 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 излез
Гюрчо ще ни прати без да му мръдне окото, както и подписа договора с Украйна!
Коментиран от #30, #68
20:39 25.10.2026
17 русев
20:40 25.10.2026
18 Прогреса !
20:40 25.10.2026
19 687564576
20:40 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перо
20:41 25.10.2026
22 Пич
ОСТАВКА
20:41 25.10.2026
23 Над 1 милион гласа загуби Радев
Отвратиха хората я..
20:41 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Култуклиева И Номер !
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Какво Мръсно Има ?
Да Покажеш !
Кътните Зъби !
На Някого !
При Това !
Той Го прави САМ !
Коментиран от #33
20:42 25.10.2026
27 Над 1 милион гласа загуби Радев
20:42 25.10.2026
28 Над 1 милион гласа загуби Радев
20:43 25.10.2026
29 Нострадамус
20:43 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мъпет шоу
20:44 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Двама Соросоида
Имате късмет, че Костадинов е завършен самовлюбен егоцентрик,
и не издигна с гражданска квота Папазов и Волгин!
Коментиран от #54, #59
20:49 25.10.2026
37 Хмм
20:49 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Баце Тиквон
20:52 25.10.2026
40 Кочо
Ами как ще успеете, то да не ви е да организирате например изложба с надслов „Украсата на ятагана“ и то насред Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“? • Институционална подкрепа: Изложбата беше организирана под официалния патронаж на Йотова, което даде на събитието високо държавно равнище и значима публичност. БРЕЙ-БРЕЙ-БРЕЙ?!!! Официално откриване: Самата Йотова преряза лентата на експозицията в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ заедно с кмета на града доц. д-р Валентин Христов? Обществен дебат: Тъй като изложбата показваше ятагани — оръжия, свързани с османския период — провеждането ѝ точно в Панорамата в Плевен и присъствието на вицепрезидента предизвикаха както засилен медиен интерес, така и полярни коментари в общественото пространство. Ами да още я попържат и сигурно още я сърби ду...о.
20:52 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Червени нахалници
Ако не ви е срам, сложете я тази президентка начело на България, та на международни форуми да дюдюкат след нея. Съсипахте България и икономически, и духовно, но сте се вкопчили като питбули с последни сили да сте около общия държавен казан, откъдето има какво да се краде. Пък ако няма достатъчно, ще помилвате някой наркобарон и той ще си плати, колко му е ...
20:53 25.10.2026
43 Αлфа Bълкът
20:53 25.10.2026
44 Дедо ми е казал
20:53 25.10.2026
45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:53 25.10.2026
46 Няма как Рундювицо
20:55 25.10.2026
47 ЕС се изявява и
До коментар #30 от "Ей стига с тия":Заявява че се подготвя за война с Русия......
Аз на война не искам да ходя.....
20:55 25.10.2026
48 тлъстата кокошка!
Коментиран от #71
20:56 25.10.2026
49 Избягал
Т.е. трябва да се намери някой да я избере.
Ако не се намери, значи стадото не е "мобилизирано".
Все пак сме хора и всеки си решава за кой и дали изобщо да гласува.
Аз призовавам за още по-ниска избирателна активност и на втори тур.
Нека да останат да гласуват само двамата кандидати и всеки да има по 50%.
Ще се получи прецедент на държава с двама президенти.
20:56 25.10.2026
50 ТОЧНО БРЕ КУХАВЕЛНИК
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":ТОЧНО ПОЗИЦИЯТА ЗА ВОЙНАТА....
ЙОТОВА И РАДЕВ
НЕ ЗНАЕЛИ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ...
ТОЧНО С ТАЗИ ПОЗИЦИЯ
НА СЛУГИНАЖ КЪМ ПАСОЛЯ.
РУСКИ МИШКИ
НЕ НИ ТРЯБВАТ В БЪЛГАРИЯ.
Бре КУХАВЕЛНИК.
20:56 25.10.2026
51 Вова
20:56 25.10.2026
52 По цял свят ги отхвърлиха
20:57 25.10.2026
53 Идийотова
20:57 25.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Правителството
20:59 25.10.2026
56 ИНТЕРЕСНО?
20:59 25.10.2026
57 Рундю излъга хората и
Коментиран от #73
20:59 25.10.2026
58 Нарко Барон
Илиянка е нашият Човек .
Ще има милост за всички от Бранша .
20:59 25.10.2026
59 Копейка
До коментар #36 от "Двама Соросоида":Само като видиш Волгата ти се отще въобще да чуваш за,Израждане, а плакатите с тези рептили Костя и,Нолгата само отвращение.....
Койго и да изсигнете от,Израждане с напъни 10% толкова сте петикоронниците.Хорага не ви искат и не исщат крепостния руски модел.
Коментиран от #64
21:00 25.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ...
21:03 25.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Бай Араб
21:05 25.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Всяка прилика
До коментар #16 от "излез":С истински лица и събития е случайна.....
21:07 25.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Сега !
До коментар #48 от "тлъстата кокошка!":У--я !
На Радев !
21:08 25.10.2026
72 Петрич
21:09 25.10.2026
73 РУНДЪО
До коментар #57 от "Рундю излъга хората и":СИ Е РУСОФИЛКА.
ЗАТОВА НЕ ГЛАСУВАТ ХОРАТА
ЗА ТЯХ БРЕ КУХАВЕЛНИК .
ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха
ОНЯ РУДИ ГЕЛА
НАЛИ И ТОЙ ГО РАЗДАВАШЕ
НА ГОЛЯМ РУСОФИЛ ПО МЕДИИТЕ.
КАК Е КЪДЕ Е
ЩЕ СТАВА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ?
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:12 25.10.2026