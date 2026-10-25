"Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората"

„Прогресивна България“ не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици на първия тур на президентските избори. Това призна председателят на парламентарната група на формацията Петър Витанов в предизборния щаб на Илияна Йотова в Националния дворец на културата.

„Нашите данни от екзитполовете дават все пак по-голяма разлика. Но трябва да кажа, че ние не успяхме да мобилизираме хората. Очевидно нашите опоненти в по-голяма степен са успели да ангажират своите привърженици“, заяви Витанов пред bTV Новините.

Щабът очаква анализ преди балотажа

По думите на Витанов оставащата седмица до втория тур трябва да бъде използвана за достигане до повече избиратели и симпатизанти. Той призна и че „някои от нас подцениха тези избори“.

От „Прогресивна България“ засега не обявяват конкретна стратегия за балотажа. Предстои формацията да направи анализ на резултатите и да прецени как да промени кампанията си преди втория тур.

Петър Витанов определи ниската избирателна активност като оценка на гражданите за цялата политическа класа. Според публикуваните от bTV Новините данни на „Алфа Рисърч“ активността е 22,3%, а според „Маркет ЛИНКС“ – 21,03%.

Йотова води, но ще има балотаж

Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,4%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%.

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика: 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров. Костадин Костадинов е трети с 13,05%.

Така първите прогнозни резултати не дават на нито един от двамата водещи кандидати необходимата подкрепа за победа на първия тур. Балотажът предстои след една седмица.

Илияна Йотова се намира в щаба си в НДК, където се очаква първото ѝ изявление след обявяването на прогнозните резултати. До този момент там не са забелязани представители на БСП, която също подкрепи кандидатурата ѝ. Не е ясно дали премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев ще пристигне в щаба.

Източници: btvnovinite.bg