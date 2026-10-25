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Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората
  Тема: Избори

Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората

25 Октомври, 2026 20:32 1 042 73

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • петър витанов-
  • прогресивна българия-
  • балотаж

Петър Витанов призна, че „Прогресивна България“ не е успяла да ангажира достатъчно свои избиратели. Разликата с Андрей Гюров е под 3 процентни пункта

Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици на първия тур на президентските избори. Това призна председателят на парламентарната група на формацията Петър Витанов в предизборния щаб на Илияна Йотова в Националния дворец на културата.

„Нашите данни от екзитполовете дават все пак по-голяма разлика. Но трябва да кажа, че ние не успяхме да мобилизираме хората. Очевидно нашите опоненти в по-голяма степен са успели да ангажират своите привърженици“, заяви Витанов пред bTV Новините.

Щабът очаква анализ преди балотажа

По думите на Витанов оставащата седмица до втория тур трябва да бъде използвана за достигане до повече избиратели и симпатизанти. Той призна и че „някои от нас подцениха тези избори“.

От „Прогресивна България“ засега не обявяват конкретна стратегия за балотажа. Предстои формацията да направи анализ на резултатите и да прецени как да промени кампанията си преди втория тур.

Петър Витанов определи ниската избирателна активност като оценка на гражданите за цялата политическа класа. Според публикуваните от bTV Новините данни на „Алфа Рисърч“ активността е 22,3%, а според „Маркет ЛИНКС“ – 21,03%.

Йотова води, но ще има балотаж

Според „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 35,3% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,4%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%.

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика: 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров. Костадин Костадинов е трети с 13,05%.

Така първите прогнозни резултати не дават на нито един от двамата водещи кандидати необходимата подкрепа за победа на първия тур. Балотажът предстои след една седмица.

Илияна Йотова се намира в щаба си в НДК, където се очаква първото ѝ изявление след обявяването на прогнозните резултати. До този момент там не са забелязани представители на БСП, която също подкрепи кандидатурата ѝ. Не е ясно дали премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев ще пристигне в щаба.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комунисти

    26 3 Отговор
    четвърто поколение!

    20:33 25.10.2026

  • 2 И щаб и

    27 4 Отговор
    Вие се омитайте 👋

    20:33 25.10.2026

  • 3 Лустрация

    36 9 Отговор
    Никога няма да гласувам за жената помилвала наркобосове

    Коментиран от #61

    20:34 25.10.2026

  • 4 Изненадааааа!

    29 1 Отговор
    А на балотажа ще има увиснали ченета.

    20:34 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Доца и Йотова са нечовеци.

    Коментиран от #25

    20:34 25.10.2026

  • 7 Като нема х 100 евро кебапи и азис

    16 2 Отговор
    Нема и мобилизицаия🤣🤣🤣🤣

    20:34 25.10.2026

  • 8 Еско

    24 4 Отговор
    C помилване на наркотрафиканти как да ги мобилизирате? Или и тук има пачки в шкафчета?

    20:35 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Извод:

    23 2 Отговор
    Социолозите се оляха както с прогнозите за гласуването, така и с прогнозите за изборната активност!

    Винаги са манипулирали, но този път минаха всякакви граници!

    20:38 25.10.2026

  • 13 Гошо

    8 0 Отговор
    - бодалите от комисите , и на рбота хранилка на бардаците 5% избирателна активнос разходка просто .

    20:38 25.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    10 13 Отговор
    Предупредих те Йотова, да внимавате последните дни, какво говорите и правите с Радев. Електоратът иска ясна позиция по войната в Украйна, а не заучени купешки фрази. Радев сега каза, че кампанията била мръсна, Ами вие какво очаквахте. Вкараха ви цялата кампания в режим на обяснение. По петричкия Огнян Атанасов, по дроновете и една платена журналистутка , като Соня Колтуклиева ви извъртя такъв номер. Имахте пълната информация от ДАНС , какво представлява Гюров и мълчахте. Щом ДАНС го е определил , като заплаха за националната сигурност, що мълчахте. Имахте доклада им. Сега ще подсмърчате и ще си ближете раните, ама е късно.

    Коментиран от #26, #32, #50

    20:39 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 излез

    12 11 Отговор
    по телевизията и обещай, че няма да пратиш българските мъже на война с Русия!
    Гюрчо ще ни прати без да му мръдне окото, както и подписа договора с Украйна!

    Коментиран от #30, #68

    20:39 25.10.2026

  • 17 русев

    9 4 Отговор
    36г кумундрелска деморация води до ниска избирателна активност!

    20:40 25.10.2026

  • 18 Прогреса !

    11 4 Отговор
    Се Разкапва !

    20:40 25.10.2026

  • 19 687564576

    22 3 Отговор
    Отвратихте ги хората ! Защото управлението ви е отвратително !

    20:40 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    14 3 Отговор
    Госпожата няма никакъв авторитет и Радев сгреши много, че заложи на нея и я направи лице на партията!

    20:41 25.10.2026

  • 22 Пич

    10 4 Отговор
    Днес се случва нещо уникално! Управлението на мунчо кРадев Боташов загуби легитимност и доверие и няма как да управлява занапред. Кандидата на ПБ ,135- годишната БСП (бивша БКП) с 1 милион членове през 1989 г.,на ВМРО на агент Иван ,АБВ на агент Гоце ,Българския антифашистки съюз и още 9 формации не може да победи Гюров издигнат от ИК и подкрепен от ПП-ДБ. Няма как мунчо крадецов да управлява занапред без легитимност и доверие.
    ОСТАВКА

    20:41 25.10.2026

  • 23 Над 1 милион гласа загуби Радев

    3 7 Отговор
    от това че НЕ доказа по никакъв начин че е достоен русофил! Това е истината. Милитаризма му ще го занули кардинално с времето и ще се превърне и в мразена персона. Отвратиха хората я.. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца теб не те ли отвращава ? А когато рундювците говорят за "агресията на Русия" и за "ситуацията в Близкият изток" не те ли дразни ? А това че още "Федерацията на ционистите" в България не е закрита не те ли възмущава ? А това че ционизма не е осъден от рундювците не те ли погнусява? ...
    Отвратиха хората я..

    20:41 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Култуклиева И Номер !

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Какво Мръсно Има ?

    Да Покажеш !

    Кътните Зъби !

    На Някого !

    При Това !

    Той Го прави САМ !

    Коментиран от #33

    20:42 25.10.2026

  • 27 Над 1 милион гласа загуби Радев

    9 6 Отговор
    Йотова не е човека защото нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне....

    20:42 25.10.2026

  • 28 Над 1 милион гласа загуби Радев

    7 8 Отговор
    Йотова ако се беше снимала с Митрофанова и ако беше посетила Москва сега щеше вече да е победител още на първи тур ! Тя обаче предпочете да ходи на Перперикон и духове на азербайджански шамани да слуша, пари на псевдокултурници да обещава и сега сама вижда до къде го докара

    20:43 25.10.2026

  • 29 Нострадамус

    14 1 Отговор
    Споко прогресисти, на вториу тур ,ке гризнете дръвцето.

    20:43 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мъпет шоу

    10 2 Отговор
    Котака на Доцка потопи Титаника на РунДьовата чета. А убийствата на спонсорите инвеститори в Титаник според РунДя тепърва се чакали. Е друго си е Дженерали да ръси мозъка на Цвъки

    20:44 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Двама Соросоида

    7 4 Отговор
    няма как да активирате избирателите.
    Имате късмет, че Костадинов е завършен самовлюбен егоцентрик,
    и не издигна с гражданска квота Папазов и Волгин!

    Коментиран от #54, #59

    20:49 25.10.2026

  • 37 Хмм

    10 1 Отговор
    и с какво ще ги мобилизирате, с кортежите, със служебните коли, с НСО охраната, с освобождаването на наркосите, цели 5 души и измъкване от отговорност, отказ да се изслушат институциите по въпроса, уволняването на Тонев, тя е провал

    20:49 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баце Тиквон

    7 0 Отговор
    Гледам сеира на зеленият чорап.Ще му сложа аз шапката на фуражката ха ха ха

    20:52 25.10.2026

  • 40 Кочо

    6 0 Отговор
    "Щабът на Йотова: Не успяхме да мобилизираме хората"

    Ами как ще успеете, то да не ви е да организирате например изложба с надслов „Украсата на ятагана“ и то насред Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“? • Институционална подкрепа: Изложбата беше организирана под официалния патронаж на Йотова, което даде на събитието високо държавно равнище и значима публичност. БРЕЙ-БРЕЙ-БРЕЙ?!!! Официално откриване: Самата Йотова преряза лентата на експозицията в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ заедно с кмета на града доц. д-р Валентин Христов? Обществен дебат: Тъй като изложбата показваше ятагани — оръжия, свързани с османския период — провеждането ѝ точно в Панорамата в Плевен и присъствието на вицепрезидента предизвикаха както засилен медиен интерес, така и полярни коментари в общественото пространство. Ами да още я попържат и сигурно още я сърби ду...о.

    20:52 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Червени нахалници

    10 0 Отговор
    Партията ви дори не е парламентарно представена бе, резили! Йотова се налага, защото се постарахте народът да изгуби интерес към политиката и затова просто нямаше конкуренти на тези избори.
    Ако не ви е срам, сложете я тази президентка начело на България, та на международни форуми да дюдюкат след нея. Съсипахте България и икономически, и духовно, но сте се вкопчили като питбули с последни сили да сте около общия държавен казан, откъдето има какво да се краде. Пък ако няма достатъчно, ще помилвате някой наркобарон и той ще си плати, колко му е ...

    20:53 25.10.2026

  • 43 Αлфа Bълкът

    7 1 Отговор
    Клоуните на Радев от 9 кладенеца вода носят. Ако бие Йотова, бие цялата партия, ако падне, пада само тя.

    20:53 25.10.2026

  • 44 Дедо ми е казал

    6 0 Отговор
    да не слагам всички яйца в една кошница!Дори да е с грижа!

    20:53 25.10.2026

  • 45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    тая се самопредложи и радев и показа жълт картон

    20:53 25.10.2026

  • 46 Няма как Рундювицо

    8 0 Отговор
    Да "мобилизираш" хората. А и самата дума създава негативно усещания но вие сте толкова неуред че даже и това не осъзнавате ...

    20:55 25.10.2026

  • 47 ЕС се изявява и

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ей стига с тия":

    Заявява че се подготвя за война с Русия......
    Аз на война не искам да ходя.....

    20:55 25.10.2026

  • 48 тлъстата кокошка!

    4 1 Отговор
    След ръката на Гудняев,ще целува ръката на Копейкин!

    Коментиран от #71

    20:56 25.10.2026

  • 49 Избягал

    3 1 Отговор
    От изказването й става ясно, че за нея народа е "електорална единица" или един вид добитък.
    Т.е. трябва да се намери някой да я избере.
    Ако не се намери, значи стадото не е "мобилизирано".
    Все пак сме хора и всеки си решава за кой и дали изобщо да гласува.
    Аз призовавам за още по-ниска избирателна активност и на втори тур.
    Нека да останат да гласуват само двамата кандидати и всеки да има по 50%.
    Ще се получи прецедент на държава с двама президенти.

    20:56 25.10.2026

  • 50 ТОЧНО БРЕ КУХАВЕЛНИК

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    ТОЧНО ПОЗИЦИЯТА ЗА ВОЙНАТА....

    ЙОТОВА И РАДЕВ
    НЕ ЗНАЕЛИ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ...

    ТОЧНО С ТАЗИ ПОЗИЦИЯ
    НА СЛУГИНАЖ КЪМ ПАСОЛЯ.

    РУСКИ МИШКИ
    НЕ НИ ТРЯБВАТ В БЪЛГАРИЯ.

    Бре КУХАВЕЛНИК.

    20:56 25.10.2026

  • 51 Вова

    3 0 Отговор
    Връщайте парите!

    20:56 25.10.2026

  • 52 По цял свят ги отхвърлиха

    6 1 Отговор
    И половината от тези гласове нямаше да вземе Йотова, ако не бяха машините-мадуровки.

    20:57 25.10.2026

  • 53 Идийотова

    7 0 Отговор
    е виновна. Можеше да не се кандидатира и да освободи мястото за по-достоен кандидат. Нагла и безскрупулна нагаждачка. Срам за хората идеалисти, изповядващи комунистическите идеи.

    20:57 25.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Правителството

    3 1 Отговор
    има нужда от коректив,не от марионетка!

    20:59 25.10.2026

  • 56 ИНТЕРЕСНО?

    4 1 Отговор
    О-х-х-х! Яко опъване на уши ще има от ген. Решетников...Очаквам Москва да отзове губернатор Митрофанова..

    20:59 25.10.2026

  • 57 Рундю излъга хората и

    6 0 Отговор
    Русофилите не гласуваха за Йотова. Сега да си яде атлантизма и европеизма

    Коментиран от #73

    20:59 25.10.2026

  • 58 Нарко Барон

    6 0 Отговор
    От Затвора:

    Илиянка е нашият Човек .

    Ще има милост за всички от Бранша .

    20:59 25.10.2026

  • 59 Копейка

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Двама Соросоида":

    Само като видиш Волгата ти се отще въобще да чуваш за,Израждане, а плакатите с тези рептили Костя и,Нолгата само отвращение.....
    Койго и да изсигнете от,Израждане с напъни 10% толкова сте петикоронниците.Хорага не ви искат и не исщат крепостния руски модел.

    Коментиран от #64

    21:00 25.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ...

    1 1 Отговор
    кой ще мобилизираш МА, гейзерите ли?

    21:03 25.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Да очакваме ли руския патриарх Гундяев тези дни да пристигне в София ?

    21:05 25.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Всяка прилика

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "излез":

    С истински лица и събития е случайна.....

    21:07 25.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Сега !

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "тлъстата кокошка!":

    У--я !

    На Радев !

    21:08 25.10.2026

  • 72 Петрич

    1 0 Отговор
    Елате и Вижте си хората които са УЖ С Йотова.Особено организационния секретар,ПЪЛНА ДУПКА.

    21:09 25.10.2026

  • 73 РУНДЪО

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Рундю излъга хората и":

    СИ Е РУСОФИЛКА.

    ЗАТОВА НЕ ГЛАСУВАТ ХОРАТА

    ЗА ТЯХ БРЕ КУХАВЕЛНИК .

    ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ОНЯ РУДИ ГЕЛА

    НАЛИ И ТОЙ ГО РАЗДАВАШЕ

    НА ГОЛЯМ РУСОФИЛ ПО МЕДИИТЕ.

    КАК Е КЪДЕ Е

    ЩЕ СТАВА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ?

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:12 25.10.2026

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