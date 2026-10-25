Руснаците унищожиха четири обекта на веригата строителни хипермаркети „Епицентър“

Търговската мрежа „Епицентър“ съобщи за атаки срещу нейни обекти в Харков, Запорожие, Виница и Полтава за по-малко от едно денонощие. В кратко изявление компанията изброи четирите града и заяви: „Тотално унищожение на мрежата“.
Руското Министерство на отбраната съобщи, че сутринта е поразен логистичен център на „Епицентър“ в Харков. По твърдение на ведомството там се е съхранявала продукция с двойно предназначение, предназначена за осигуряване на украинските въоръжени сили. Украинската страна не е потвърдила тази информация.
Пожар и пострадали спасители в Харков
Атаката срещу търговски обект в Основянския район на Харков е предизвикала мащабен пожар. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации при последиците от ударите в града са пострадали трима спасители.
Двама от тях са били ранени при повторна атака, докато екипите са работили на място. При удара е унищожена пожарна цистерна. Трети спасител е пострадал при гасенето на пожара в търговския обект. По данни на украински медии е бил засегнат и цивилен обект в Индустриалния район на града.
Местни медии определят атакувания харковски обект като последния работещ хипермаркет „Епицентър“ в града. Точният размер на щетите по сградата и стоките не е съобщен в обобщен официален размер.
Серия от удари по обекти на компанията
Компанията посочи, че освен в Харков нейни обекти са били атакувани и в Запорожие, Виница и Полтава. За удара в Полтава украинските власти съобщиха за пожар в търговски комплекс и за пострадала жена. За Виница са съобщени щети по обект на мрежата, но без потвърдени данни за ранени.
Серията последва атаката срещу логистичния разпределителен център на „Епицентър“ в Хмелницки на 13 октомври. Украински медии го определиха като последния голям логистичен склад на компанията, след като предишни центрове в Киев и Киевска област бяха разрушени.
Източници: ukrinform.ua, pravda.com.ua, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Новичок
Коментиран от #7
21:15 25.10.2026
3 Невероятен успех на руската армия
21:18 25.10.2026
4 Русия е потвърдила и не отрича
Според Министерството на отбраната на Руската федерация, металургичният завод в Кривой Рог, заводът "Запорожстал" и предприятието "Запорожкотрансформатор" в Запорожие, както и електрическата подстанция в Житомир, чрез която електричеството се доставя от западните региони към централните райони на Украйна, са били засегнати. Украйна не е успяла да свали нито една балистична и авиационна ракета през нощта, всички са достигнали целите си за където са били насочени. Нападението е било с ракети Искандер-М/КН-23, крилати ракети Х-22/32 и четири ракети Калибър. САЩ отново не са успяли да предупредят Украйна за предстоящите удари с ракетите.
21:25 25.10.2026
5 Българин
Тка че тези исторически руски земи, сега планомерно ще бъдат прочистени от излишното население
Коментиран от #9
21:25 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
До коментар #2 от "Новичок":Четеш между редовете и това е ..! Ти вече имаш дарбата..! Забележката ти е основателна но ножа е в тях за сега..5
21:53 25.10.2026
8 Михо
22:02 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.