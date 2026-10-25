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Руснаците унищожиха четири обекта на веригата строителни хипермаркети „Епицентър“
  Тема: Украйна

Руснаците унищожиха четири обекта на веригата строителни хипермаркети „Епицентър“

25 Октомври, 2026 21:05 941 9

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  • дронове

Компанията посочи атаки срещу обекти в четири украински града. Руското Министерство на отбраната заяви, че в Харков е поразен логистичен център с продукция за украинската армия

Руснаците унищожиха четири обекта на веригата строителни хипермаркети „Епицентър“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търговската мрежа „Епицентър“ съобщи за атаки срещу нейни обекти в Харков, Запорожие, Виница и Полтава за по-малко от едно денонощие. В кратко изявление компанията изброи четирите града и заяви: „Тотално унищожение на мрежата“.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че сутринта е поразен логистичен център на „Епицентър“ в Харков. По твърдение на ведомството там се е съхранявала продукция с двойно предназначение, предназначена за осигуряване на украинските въоръжени сили. Украинската страна не е потвърдила тази информация.

Пожар и пострадали спасители в Харков

Атаката срещу търговски обект в Основянския район на Харков е предизвикала мащабен пожар. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации при последиците от ударите в града са пострадали трима спасители.

Двама от тях са били ранени при повторна атака, докато екипите са работили на място. При удара е унищожена пожарна цистерна. Трети спасител е пострадал при гасенето на пожара в търговския обект. По данни на украински медии е бил засегнат и цивилен обект в Индустриалния район на града.

Местни медии определят атакувания харковски обект като последния работещ хипермаркет „Епицентър“ в града. Точният размер на щетите по сградата и стоките не е съобщен в обобщен официален размер.

Серия от удари по обекти на компанията

Компанията посочи, че освен в Харков нейни обекти са били атакувани и в Запорожие, Виница и Полтава. За удара в Полтава украинските власти съобщиха за пожар в търговски комплекс и за пострадала жена. За Виница са съобщени щети по обект на мрежата, но без потвърдени данни за ранени.

Серията последва атаката срещу логистичния разпределителен център на „Епицентър“ в Хмелницки на 13 октомври. Украински медии го определиха като последния голям логистичен склад на компанията, след като предишни центрове в Киев и Киевска област бяха разрушени.

Източници: ukrinform.ua, pravda.com.ua, amp.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    17 2 Отговор
    Ударен бил търговски обект ,компанията съобщила, ама нямало потвърждение от Украинска страна ?!@$ Абе вие в ред ли сте ??? Пфу...

    Коментиран от #7

    21:15 25.10.2026

  • 3 Невероятен успех на руската армия

    3 13 Отговор
    С високоточни хиперзвукови ракети, изстреляни от"5-то поколение" Пак Фа са поразили 4 магазина за тухли, керемиди, насочен чакъл и пясък.

    21:18 25.10.2026

  • 4 Русия е потвърдила и не отрича

    9 1 Отговор
    масиран нощен удар по металургични предприятия и енергийни съоръжения в Украйна тази нощ.
    Според Министерството на отбраната на Руската федерация, металургичният завод в Кривой Рог, заводът "Запорожстал" и предприятието "Запорожкотрансформатор" в Запорожие, както и електрическата подстанция в Житомир, чрез която електричеството се доставя от западните региони към централните райони на Украйна, са били засегнати. Украйна не е успяла да свали нито една балистична и авиационна ракета през нощта, всички са достигнали целите си за където са били насочени. Нападението е било с ракети Искандер-М/КН-23, крилати ракети Х-22/32 и четири ракети Калибър. САЩ отново не са успяли да предупредят Украйна за предстоящите удари с ракетите.

    21:25 25.10.2026

  • 5 Българин

    8 2 Отговор
    Путин официално обяви, че основната цел на СВО е депопулацията на бившата окраина!
    Тка че тези исторически руски земи, сега планомерно ще бъдат прочистени от излишното население

    Коментиран от #9

    21:25 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    Четеш между редовете и това е ..! Ти вече имаш дарбата..! Забележката ти е основателна но ножа е в тях за сега..5

    21:53 25.10.2026

  • 8 Михо

    3 1 Отговор
    Разсчистват терени за Кауфланд

    22:02 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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