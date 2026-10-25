Руснаците унищожиха четири обекта на веригата строителни хипермаркети „Епицентър“

Търговската мрежа „Епицентър“ съобщи за атаки срещу нейни обекти в Харков, Запорожие, Виница и Полтава за по-малко от едно денонощие. В кратко изявление компанията изброи четирите града и заяви: „Тотално унищожение на мрежата“.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че сутринта е поразен логистичен център на „Епицентър“ в Харков. По твърдение на ведомството там се е съхранявала продукция с двойно предназначение, предназначена за осигуряване на украинските въоръжени сили. Украинската страна не е потвърдила тази информация.

Пожар и пострадали спасители в Харков

Атаката срещу търговски обект в Основянския район на Харков е предизвикала мащабен пожар. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации при последиците от ударите в града са пострадали трима спасители.

Двама от тях са били ранени при повторна атака, докато екипите са работили на място. При удара е унищожена пожарна цистерна. Трети спасител е пострадал при гасенето на пожара в търговския обект. По данни на украински медии е бил засегнат и цивилен обект в Индустриалния район на града.

Местни медии определят атакувания харковски обект като последния работещ хипермаркет „Епицентър“ в града. Точният размер на щетите по сградата и стоките не е съобщен в обобщен официален размер.

Серия от удари по обекти на компанията

Компанията посочи, че освен в Харков нейни обекти са били атакувани и в Запорожие, Виница и Полтава. За удара в Полтава украинските власти съобщиха за пожар в търговски комплекс и за пострадала жена. За Виница са съобщени щети по обект на мрежата, но без потвърдени данни за ранени.

Серията последва атаката срещу логистичния разпределителен център на „Епицентър“ в Хмелницки на 13 октомври. Украински медии го определиха като последния голям логистичен склад на компанията, след като предишни центрове в Киев и Киевска област бяха разрушени.

Източници: ukrinform.ua, pravda.com.ua, amp.dw.com