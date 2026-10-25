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Костадин Костадинов: Резултатът е закономерен при ниска активност
  Тема: Избори

Костадин Костадинов: Резултатът е закономерен при ниска активност

25 Октомври, 2026 21:20 1 210 52

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • президентски избори-
  • избирателна активност

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че избирателите на партията му ще имат значение за втория тур. По данни от паралелно преброяване Костадинов и Петър Волгин са трети

Костадин Костадинов: Резултатът е закономерен при ниска активност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов определи изборния резултат на „Възраждане“ като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Кандидатът за президент и лидер на партията направи изявлението си на брифинг след края на изборния ден.

„Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца. „Възраждане“ показа, че с нашите избиратели волю неволю ще трябва да се съобразяват всички останали“, заяви Костадинов.

Той посочи, че резултатът на втория тур до голяма степен ще зависи от избирателите на „Възраждане“. По думите му каузата на партията за мирна, свободна и независима България не е кауза на един човек, а на всеки свободен българин. Костадинов допълни, че отново има криза на доверието към управляващите и институциите.

„Възраждане“ е трета според предварителните данни

Според паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при обработени 95% от протоколите кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин получава 12,5% и заема третото място. Начело са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 34,9%, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.

По-ранният екзитпол на „Мяра“ към 20:00 часа дава 13,5% за Костадинов и Волгин, докато данните на „Алфа Рисърч“ към 19:00 часа са за 12,6%. Разликите се дължат на различния момент на измерване и методиката на отделните проучвания. Тези стойности не са официален резултат от преброяването на Централната избирателна комисия.

Активността остана ниска

Централната избирателна комисия отчете 16,04% избирателна активност към 16:00 часа. Според паралелното преброяване на „Мяра“ към 20:00 часа са гласували 22,1% от избирателите.

Очаква се Илияна Йотова и Андрей Гюров да се срещнат на балотаж на 1 ноември. Костадинов заяви, че вотът на подкрепилите „Възраждане“ ще бъде сред факторите, които могат да повлияят на изхода от втория тур. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на обработката и проверката на изборните протоколи.

Източници: bntnews.bg, bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 18 Отговор
    В сряда Костадинов отказа 200 000 гласа от патриотичните кандидат президенти.Бях там.Питам-Кой му забрани да спечели?

    Коментиран от #7, #28

    21:23 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Костя и Волгата

    16 44 Отговор
    Пълен Провал .

    България не обича Руски Продажници.

    Коментиран от #34

    21:23 25.10.2026

  • 4 да де,

    12 27 Отговор
    ако беше пуснал Волгин напред, избирателната активност щеше да е далеч по-висока. Нарцисизмът е грозно нещо, дано поне си го продал изгодно.

    Коментиран от #42

    21:24 25.10.2026

  • 5 риторичен въпрос

    12 4 Отговор
    Ще подкрепи ли Йотова? След като види окончателните официални резултати, без всякакво съмнение - избирателите сами ще решат, но да.

    21:24 25.10.2026

  • 6 Крайно време е

    8 8 Отговор
    за оставка!

    21:24 25.10.2026

  • 7 Гундяев

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Продължавай да се питаш

    21:24 25.10.2026

  • 8 Алтернативист

    8 16 Отговор
    Костадинов раздроби национализма!

    21:25 25.10.2026

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    11 26 Отговор
    Защо изобщо давате думата на тези енич@ри още??

    Коментиран от #44

    21:26 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Максуда

    8 11 Отговор
    не гласува заради страх от руски дронове!

    21:27 25.10.2026

  • 12 Народа е отвратен

    25 9 Отговор
    За Гюров гласуваха фанатиците от жълтите павета, а за Йотова гласува администрацията.

    Коментиран от #27

    21:27 25.10.2026

  • 13 Не ти е виновна

    14 20 Отговор
    ниската избирателна активност. Виновен си ти, с твоя егоцентризъм. Неизбираем си като личност. Ако беше предложил друг кандидат и Волгин, щеше вече да си спечелил. Не те интересува партията, а ти да се изтъпанчиш. Това беше твоя последен шанс. Жалко за нас. Дано великите сили се разберат по-бързо.

    Коментиран от #15

    21:29 25.10.2026

  • 14 Хайде оправдания

    10 18 Отговор
    Хората просто не ви припознават и няма да ви приемат. Колкото и акробатни колела да завъртите в Москва.

    21:30 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    11 18 Отговор
    Копейкин от Москва ли се обажда или от будоара на Митрофанова...!!!?

    Коментиран от #17

    21:33 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    9 5 Отговор
    Нормално. Изборите в България са като да отидеш на сметището и да избереш по-хубавия боклук. На много хора им е писнало да ходят на сметището и да ровят в боклук. Агенциите масово даваха прогнози 15-20% разлика между Йотова и Гюров. Очеизвадно, те още все още са на издръжка от Биби/Шиши и кръга Капитал, около който гравитират Мирчефф/Дженерал Гном и присъдружници. Целта е да има ниска избирателна активност, разчитайки, че българина ще предпочете да отиде на хубавото време в парка, вместо да гласува при предварително решени избори. Е, постигнаха я, като до 16 часа гласуваха 15-16%. Навремето хората ходеха да гласуват,защото мислеха,че има реални избори. Сега никой не ходи да гласува,защото разбраха,че всъщност няма избори ,а всичко се наглася задкулисно и никой не брои бюлетини. Сега си помислете как ви лъгаха социологическите агенции на агентите от КГБ/ДС, за да манипулират изборите и рундьовците да откраднат вота! И въпреки това продължават да лансират тези престъпници и да ги канят по медиите, докато се правят, че ловят някакви кокошкари по селата за купуване на 3-5 гласа. Когато няма реален избор: едната е продължение на радев който заблуди маса хора за да гласуват на него и после се отметна; другият е скатал казармата кандидат полезен слуга за украйна.

    21:35 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадинов, Костадинов

    6 7 Отговор
    Ако беше издигнал Папазов и Волгин,
    и беше надскочил самолюбието си,
    двамата щяха да са на балотаж.
    Много тежки години ни чакат
    с премиерът на Йотовица, и Йотовица.

    21:39 25.10.2026

  • 25 Радио Ереван

    8 5 Отговор
    Може да се каже без преувеличение, че всеки, който успее да купи Възраждане на цената, която действително заслужават и ги продаде на цената, която те си дават, ще натрупа състояние.

    21:39 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жоржета стресираща

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Народа е отвратен":

    А за този от фиг.1☝
    Персонажите от поредица спор съдебен...🗣

    21:41 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 максудски лалугер

    6 9 Отговор
    ЛЪЖЕПАТРИОТ!!!!!

    21:44 25.10.2026

  • 31 Костадинов, направи си изводите

    12 3 Отговор
    Костадинов да забрави думите аз и моята партия. Ако не, нищо няма да стане. Според мен Костадинов провали шанса на балотаж да има смислен кандидат. Трябваше още лятото да се обмисли обща кандидатура на патриотичните сили, тогава имаше вероятност за черен лебед на тези избори. Но Възраждане подходиха много собственически.

    Коментиран от #33

    21:44 25.10.2026

  • 32 И все пак

    8 9 Отговор
    Хората не Обичат Руските Продажници.

    Това е изводът.

    21:46 25.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Луд Скайуокър

    2 3 Отговор
    Коце бе се натегай на свирен мач със скрито тото. Нали преди няколко дена от Дарик казаха кои ще са на балотаж ! Хвърляли боб в студиото си !

    21:52 25.10.2026

  • 36 копейкин

    4 2 Отговор
    както своя червен колега вигенин беше си платил на мисирлъка да забраняват коментарите под статии в негова възхвала но не му помогна за изборните резултати на президентските избори и отиде където му е мястото В КИРЕЧА!!!!

    21:52 25.10.2026

  • 37 Поредното политическо разочарование

    3 4 Отговор
    Коцето сега ще търгува, ще осребрява егото и самонадеяността си.
    За кого играе, ще стане ясно тия дни.
    Но едно е сигурно - не му пука за мира и за държавата.

    Коментиран от #40

    21:54 25.10.2026

  • 38 Про стачка

    0 1 Отговор
    Който и да подкрепи на балотажа ще ни набутсш - моля те не се превръщайки в "златния пръст" .

    21:54 25.10.2026

  • 39 между другото

    5 0 Отговор
    Избирателната активност е такава, защото липсват купените гласове.
    Всеки може вече да изчисли колко са.

    21:55 25.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дърт Вейдър

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "да де,":

    Синко , преди да пишеш нещо информирай се !
    Национализмът е политическа идеология и обществено движение, които поставят нацията, нейните интереси, култура и ценности като висш приоритет и основна форма на обществена организация. Национализъм се основава на схващането, че всяка нация трябва да има право на самоопределение и да притежава собствена суверенна държава.
    Ти това ли наричаш грозно нещо ?
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    21:59 25.10.2026

  • 43 кольо албанеца

    3 2 Отговор
    припознали, неприпознали, с малко или повече ала бала, в президентство ще е главнокомандващ ЕС-НАТО-вски послушник. беше важно за да можем спокойно да се включим във войната срещу Русия. честито на остатъците от население, на гъбарите най -вече. до 5 години няма да ви има.

    22:01 25.10.2026

  • 44 Али Гатор

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":

    Е на кого да дават думата на петроханци или на зелените чорапи ли ?

    Коментиран от #47

    22:03 25.10.2026

  • 45 Максуда

    1 2 Отговор
    Гладува за КОСТЯ.

    Факт

    22:05 25.10.2026

  • 46 Българин от една друга България

    3 2 Отговор
    Богаташите от Клуба на богатите след като им начукаха еврото гласуваха уникалните 21% за президент

    22:06 25.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дедо

    0 1 Отговор
    Няма как да стане президент и главнокомандващ.с този Писклив глас и с видеото в което държи калашник с пръст на спусъка което дори и жените знаят че ме се прави ,но не и той лебеда от Тюленово.

    22:14 25.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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