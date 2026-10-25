Костадин Костадинов: Резултатът е закономерен при ниска активност

Костадин Костадинов определи изборния резултат на „Възраждане“ като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Кандидатът за президент и лидер на партията направи изявлението си на брифинг след края на изборния ден.

„Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца. „Възраждане“ показа, че с нашите избиратели волю неволю ще трябва да се съобразяват всички останали“, заяви Костадинов.

Той посочи, че резултатът на втория тур до голяма степен ще зависи от избирателите на „Възраждане“. По думите му каузата на партията за мирна, свободна и независима България не е кауза на един човек, а на всеки свободен българин. Костадинов допълни, че отново има криза на доверието към управляващите и институциите.

„Възраждане“ е трета според предварителните данни

Според паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при обработени 95% от протоколите кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин получава 12,5% и заема третото място. Начело са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 34,9%, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.

По-ранният екзитпол на „Мяра“ към 20:00 часа дава 13,5% за Костадинов и Волгин, докато данните на „Алфа Рисърч“ към 19:00 часа са за 12,6%. Разликите се дължат на различния момент на измерване и методиката на отделните проучвания. Тези стойности не са официален резултат от преброяването на Централната избирателна комисия.

Активността остана ниска

Централната избирателна комисия отчете 16,04% избирателна активност към 16:00 часа. Според паралелното преброяване на „Мяра“ към 20:00 часа са гласували 22,1% от избирателите.

Очаква се Илияна Йотова и Андрей Гюров да се срещнат на балотаж на 1 ноември. Костадинов заяви, че вотът на подкрепилите „Възраждане“ ще бъде сред факторите, които могат да повлияят на изхода от втория тур. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на обработката и проверката на изборните протоколи.

Източници: bntnews.bg, bgnes.bg