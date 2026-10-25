Костадин Костадинов: Резултатът е закономерен при ниска активност

Костадин Костадинов определи изборния резултат на „Възраждане“ като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Кандидатът за президент и лидер на партията направи изявлението си на брифинг след края на изборния ден.
„Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца. „Възраждане“ показа, че с нашите избиратели волю неволю ще трябва да се съобразяват всички останали“, заяви Костадинов.
Той посочи, че резултатът на втория тур до голяма степен ще зависи от избирателите на „Възраждане“. По думите му каузата на партията за мирна, свободна и независима България не е кауза на един човек, а на всеки свободен българин. Костадинов допълни, че отново има криза на доверието към управляващите и институциите.
„Възраждане“ е трета според предварителните данни
Според паралелното преброяване на агенция „Мяра“ при обработени 95% от протоколите кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин получава 12,5% и заема третото място. Начело са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 34,9%, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%.
По-ранният екзитпол на „Мяра“ към 20:00 часа дава 13,5% за Костадинов и Волгин, докато данните на „Алфа Рисърч“ към 19:00 часа са за 12,6%. Разликите се дължат на различния момент на измерване и методиката на отделните проучвания. Тези стойности не са официален резултат от преброяването на Централната избирателна комисия.
Активността остана ниска
Централната избирателна комисия отчете 16,04% избирателна активност към 16:00 часа. Според паралелното преброяване на „Мяра“ към 20:00 часа са гласували 22,1% от избирателите.
Очаква се Илияна Йотова и Андрей Гюров да се срещнат на балотаж на 1 ноември. Костадинов заяви, че вотът на подкрепилите „Възраждане“ ще бъде сред факторите, които могат да повлияят на изхода от втория тур. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на обработката и проверката на изборните протоколи.
Източници: bntnews.bg, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #28
21:23 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Костя и Волгата
България не обича Руски Продажници.
Коментиран от #34
21:23 25.10.2026
4 да де,
Коментиран от #42
21:24 25.10.2026
5 риторичен въпрос
21:24 25.10.2026
6 Крайно време е
21:24 25.10.2026
7 Гундяев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Продължавай да се питаш
21:24 25.10.2026
8 Алтернативист
21:25 25.10.2026
9 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #44
21:26 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Максуда
21:27 25.10.2026
12 Народа е отвратен
Коментиран от #27
21:27 25.10.2026
13 Не ти е виновна
Коментиран от #15
21:29 25.10.2026
14 Хайде оправдания
21:30 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 !!!?
Коментиран от #17
21:33 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
21:35 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Костадинов, Костадинов
и беше надскочил самолюбието си,
двамата щяха да са на балотаж.
Много тежки години ни чакат
с премиерът на Йотовица, и Йотовица.
21:39 25.10.2026
25 Радио Ереван
21:39 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Жоржета стресираща
До коментар #12 от "Народа е отвратен":А за този от фиг.1☝
Персонажите от поредица спор съдебен...🗣
21:41 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 максудски лалугер
21:44 25.10.2026
31 Костадинов, направи си изводите
Коментиран от #33
21:44 25.10.2026
32 И все пак
Това е изводът.
21:46 25.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Луд Скайуокър
21:52 25.10.2026
36 копейкин
21:52 25.10.2026
37 Поредното политическо разочарование
За кого играе, ще стане ясно тия дни.
Но едно е сигурно - не му пука за мира и за държавата.
Коментиран от #40
21:54 25.10.2026
38 Про стачка
21:54 25.10.2026
39 между другото
Всеки може вече да изчисли колко са.
21:55 25.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дърт Вейдър
До коментар #4 от "да де,":Синко , преди да пишеш нещо информирай се !
Национализмът е политическа идеология и обществено движение, които поставят нацията, нейните интереси, култура и ценности като висш приоритет и основна форма на обществена организация. Национализъм се основава на схващането, че всяка нация трябва да има право на самоопределение и да притежава собствена суверенна държава.
Ти това ли наричаш грозно нещо ?
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
21:59 25.10.2026
43 кольо албанеца
22:01 25.10.2026
44 Али Гатор
До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":Е на кого да дават думата на петроханци или на зелените чорапи ли ?
Коментиран от #47
22:03 25.10.2026
45 Максуда
Факт
22:05 25.10.2026
46 Българин от една друга България
22:06 25.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дедо
22:14 25.10.2026
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