ЦИК обяви края на изборния ден в страната

Централната избирателна комисия обяви края на изборния ден в страната. На 25 октомври се проведоха изборите за президент и вицепрезидент.
Към 16:00 часа избирателната активност е 15,95%, показват данните на ЦИК. От имащите право на глас 6 637 238 души до урните са отишли 1 058 669.„Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669“, посочва ЦИК.
По-рано, към 11:00 часа, активността е била 5,80%. Тогава са гласували 385 092 избиратели.
След официалното приключване на вота секционните избирателни комисии преминават към обработка на изборните книжа и протоколите. Предстои обобщаване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
21:42 25.10.2026
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3 Удри
21:44 25.10.2026
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6 Боруна Лом
22:16 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Статистик
22:44 25.10.2026