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ЦИК обяви края на изборния ден в страната
  Тема: Избори

ЦИК обяви края на изборния ден в страната

25 Октомври, 2026 21:39 626 8

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  • българия

Изборите за президент и вицепрезидент приключиха, а активността към 16:00 часа е 15,95%. До урните са отишли 1 058 669 избиратели

ЦИК обяви края на изборния ден в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обяви края на изборния ден в страната. На 25 октомври се проведоха изборите за президент и вицепрезидент.

Към 16:00 часа избирателната активност е 15,95%, показват данните на ЦИК. От имащите право на глас 6 637 238 души до урните са отишли 1 058 669.

„Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669“, посочва ЦИК.

По-рано, към 11:00 часа, активността е била 5,80%. Тогава са гласували 385 092 избиратели.

След официалното приключване на вота секционните избирателни комисии преминават към обработка на изборните книжа и протоколите. Предстои обобщаване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 3 Отговор
    Гласуваха държавната администрация и жълтите павета. Другите отидохме за гъби.

    21:42 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Удри

    5 2 Отговор
    Шест години промяна и радевизъм отвратиха хората и затова сега избирателната активност е рекордно ниска в цялата история на България.

    21:44 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НАЗДРАВЕ ЗА КОЦЕТО!

    22:16 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Статистик

    0 0 Отговор
    Абе откога и бебетата в България гласуват, та изкарват 6.25 милиона гласоподаватели.

    22:44 25.10.2026

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