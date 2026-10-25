ЦИК обяви края на изборния ден в страната

Централната избирателна комисия обяви края на изборния ден в страната. На 25 октомври се проведоха изборите за президент и вицепрезидент.

Към 16:00 часа избирателната активност е 15,95%, показват данните на ЦИК. От имащите право на глас 6 637 238 души до урните са отишли 1 058 669.

„Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669“, посочва ЦИК.

По-рано, към 11:00 часа, активността е била 5,80%. Тогава са гласували 385 092 избиратели.

След официалното приключване на вота секционните избирателни комисии преминават към обработка на изборните книжа и протоколите. Предстои обобщаване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент.

Източници: novini.bg