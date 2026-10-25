Алфа Рисърч за сексизма: Жените подкрепят повече Йотова, а мъжете – Гюров

Жените са по-голям дял сред гласувалите за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, докато при тандема Андрей Гюров – Георги Кандев преобладават мъжете. Това показва демографски профил на избирателите, изготвен от социологическата агенция „Алфа Рисърч“.
За Йотова и Вълчев са гласували 39% от жените и 33% от мъжете. При Гюров и Кандев съотношението е обратното – 34% от подкрепилите двойката са мъже, а 29% са жени.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #28
21:54 25.10.2026
2 На кой му пука?
21:57 25.10.2026
3 Жените подкрепят Йотова
Мъжете подкрепят Гюров, просто защото са реалисти
Коментиран от #15
22:00 25.10.2026
4 буля ескобареса
Коментиран от #12, #17, #22
22:00 25.10.2026
5 Мюмю
Коментиран от #7, #26
22:00 25.10.2026
6 Здрасти
22:02 25.10.2026
7 В полза на Костадинов
До коментар #5 от "Мюмю":и Волгин.
Да си българин, а да служиш на Русия е като да си мъж, а да се чувстваш жена
22:02 25.10.2026
8 Мъжете-стринка
22:02 25.10.2026
9 Хмм
Коментиран от #19
22:05 25.10.2026
10 Ясно е
22:06 25.10.2026
11 Гюров е моят президент!!!
Гласувах за Гюров.
Коментиран от #18, #20
22:07 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 лоша
До коментар #3 от "Жените подкрепят Йотова":Ако бях мъж, най-вероятно нямаше да гласувам.
22:14 25.10.2026
16 РЕАЛИСТ
22:14 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пфф
До коментар #9 от "Хмм":Аз пък Гюров не го виждам. Йотова е по-мъж от него!
22:16 25.10.2026
20 Хихихи
До коментар #11 от "Гюров е моят президент!!!":Гюров е амбреаж
22:17 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "буля ескобареса":Какъв преподавател в тази калинка Гюров, бе. Чул ли си го , как говори английски? Бил завършил на английски, а докторат в Швейцария на немски. Този полуграмотен плъх български не може да говори. Няма ли кой да му провери измисленото образование. Отишъл на бригада в САЩ и останал там нелегален имигрант. Кой дава на нелегален имигрант да следва в университет, бе?
22:20 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Женчо
22:23 25.10.2026
26 Киркоров
До коментар #5 от "Мюмю":Аз гласувах за Цомчо и Волгата.
Много са меки и нежни.
22:24 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стехлю
До коментар #1 от "Последния Софиянец":40% от гласувалите избиратели на ГЕРБ, защото на тях тиквата им казва да не гласуват и те си пасуват...
22:44 25.10.2026