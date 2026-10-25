Алфа Рисърч за сексизма: Жените подкрепят повече Йотова, а мъжете – Гюров

Жените са по-голям дял сред гласувалите за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, докато при тандема Андрей Гюров – Георги Кандев преобладават мъжете. Това показва демографски профил на избирателите, изготвен от социологическата агенция „Алфа Рисърч“.

За Йотова и Вълчев са гласували 39% от жените и 33% от мъжете. При Гюров и Кандев съотношението е обратното – 34% от подкрепилите двойката са мъже, а 29% са жени.

Източници: novini.bg