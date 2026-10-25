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Алфа Рисърч за сексизма: Жените подкрепят повече Йотова, а мъжете – Гюров
  Тема: Избори

Алфа Рисърч за сексизма: Жените подкрепят повече Йотова, а мъжете – Гюров

25 Октомври, 2026 21:53 641 28

  • избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • алфа рисърч-
  • демографски профил

Демографският профил показва различия и по възраст, образование и населено място между избирателите на двата водещи тандема

Алфа Рисърч за сексизма: Жените подкрепят повече Йотова, а мъжете – Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жените са по-голям дял сред гласувалите за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, докато при тандема Андрей Гюров – Георги Кандев преобладават мъжете. Това показва демографски профил на избирателите, изготвен от социологическата агенция „Алфа Рисърч“.

За Йотова и Вълчев са гласували 39% от жените и 33% от мъжете. При Гюров и Кандев съотношението е обратното – 34% от подкрепилите двойката са мъже, а 29% са жени.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    40 процента от избирателите на ГЕРБ подкрепиха Гюров.

    Коментиран от #28

    21:54 25.10.2026

  • 2 На кой му пука?

    3 8 Отговор
    В България женското население преобладава.

    21:57 25.10.2026

  • 3 Жените подкрепят Йотова

    5 11 Отговор
    просто защото е жена.
    Мъжете подкрепят Гюров, просто защото са реалисти

    Коментиран от #15

    22:00 25.10.2026

  • 4 буля ескобареса

    6 8 Отговор
    е руска издънка а г-н Гюров е преподавател в Амеркианския Университет!

    Коментиран от #12, #17, #22

    22:00 25.10.2026

  • 5 Мюмю

    5 6 Отговор
    а неопределените в пола кого?

    Коментиран от #7, #26

    22:00 25.10.2026

  • 6 Здрасти

    3 6 Отговор
    Здрав член за ръждивата м@стия

    22:02 25.10.2026

  • 7 В полза на Костадинов

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мюмю":

    и Волгин.
    Да си българин, а да служиш на Русия е като да си мъж, а да се чувстваш жена

    22:02 25.10.2026

  • 8 Мъжете-стринка

    2 7 Отговор
    А Гюроф.... П/те

    22:02 25.10.2026

  • 9 Хмм

    4 3 Отговор
    това не е вярно, гласуват по партийни пристрастия, пък и не могат да видят оядената йотова като главнокомандващ

    Коментиран от #19

    22:05 25.10.2026

  • 10 Ясно е

    1 5 Отговор
    Женска и мъжка солидарност.

    22:06 25.10.2026

  • 11 Гюров е моят президент!!!

    5 8 Отговор
    Аз съм жена, но не харесвам Йотова.
    Гласувах за Гюров.

    Коментиран от #18, #20

    22:07 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 лоша

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жените подкрепят Йотова":

    Ако бях мъж, най-вероятно нямаше да гласувам.

    22:14 25.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Стига бранихте Гюров, бе. Кой истински мъж би гласувал за дезертьор от армията , като Гюров.

    22:14 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пфф

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Аз пък Гюров не го виждам. Йотова е по-мъж от него!

    22:16 25.10.2026

  • 20 Хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гюров е моят президент!!!":

    Гюров е амбреаж

    22:17 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "буля ескобареса":

    Какъв преподавател в тази калинка Гюров, бе. Чул ли си го , как говори английски? Бил завършил на английски, а докторат в Швейцария на немски. Този полуграмотен плъх български не може да говори. Няма ли кой да му провери измисленото образование. Отишъл на бригада в САЩ и останал там нелегален имигрант. Кой дава на нелегален имигрант да следва в университет, бе?

    22:20 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Женчо

    1 0 Отговор
    То мъже малко в България, т.е. подкрепата за Йотова е всеобхватна.

    22:23 25.10.2026

  • 26 Киркоров

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мюмю":

    Аз гласувах за Цомчо и Волгата.

    Много са меки и нежни.

    22:24 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стехлю

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    40% от гласувалите избиратели на ГЕРБ, защото на тях тиквата им казва да не гласуват и те си пасуват...

    22:44 25.10.2026

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