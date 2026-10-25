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В Бразилия удължиха гласуването с два часа след хаос
  Тема: Избори

В Бразилия удължиха гласуването с два часа след хаос

25 Октомври, 2026 22:17 501 1

  • избори в бразилия-
  • луиз инасио лула да силва-
  • флавио болсонаро-
  • върховен федерален съд-
  • обществен транспорт

Решението е взето след сигнали за недостиг на автобуси, проливни дъждове и блокирани пътища. Първите резултати от президентския балотаж ще бъдат обявени след края на удължения вот

В Бразилия удължиха гласуването с два часа след хаос - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гласуването на втория тур на президентските избори в Бразилия беше удължено с два часа и ще продължи до 19:00 часа местно време. Решението е постановено от съдията от Върховния федерален съд Кристиано Занин след искане на предизборния щаб на президента Луиз Инасио Лула да Силва. То обхваща избирателните секции в цялата страна.

Първоначално гласуването трябваше да приключи в 17:00 часа. Обявяването на първите предварителни резултати и последващото преброяване са отложени до приключването на удължения вот. Така избирателите, които не са успели да стигнат навреме до секциите заради транспортни или метеорологични проблеми, получават допълнителен срок да упражнят правото си на глас.

Недостиг на автобуси в няколко града

До решението се стигна след сигнали за сериозни затруднения с обществения транспорт. Кампанията на Лула поиска удължаване заради проблеми в Сао Пауло и в градовете Салвадор, Фейра ди Сантана и Лауро ди Фрейтас в щата Баия. Според предизборния щаб в Сао Пауло е била осигурена само 60% от планираната автобусна флотилия, въпреки съдебно разпореждане за пускане на пълния брой превозни средства.

„Няма да позволим кражби, бандитизъм и кметове бандити. Няма да приемем бандитизъм и лошо поведение от страна на кметове, губернатори и предприемачи“, заяви Лула. Той призова избирателите да не се отказват и да изчакат, за да гласуват.

Дъждове и наводнения затрудниха достъпа

Отделно кампанията на Флавио Болсонаро поиска удължаване на гласуването в 17 общини в щатите Сао Пауло, Парана и Санта Катарина. Като мотиви бяха посочени проливни дъждове, наводнения, свлачища и блокирани пътища, които са затруднили придвижването до избирателните секции.

Важно уточнение е, че общото удължаване на гласуването е постановено от Върховния федерален съд чрез съдията Кристиано Занин. Към Висшия избирателен съд също са били отправени искания, включително от двете кампании, но решението за удължаване в цялата страна е на Върховния федерален съд.

Източници: www1.folha.uol.com.br, exame.com, noticias.uol.com.br


Бразилия
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  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Как там съдът решава на момента?

    22:42 25.10.2026

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