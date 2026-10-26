СДС: Непоискана подкрепа за балотажа не се дава

Кампанията за президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език, заяви СДС в позиция след първия тур на изборите. Партията потвърди, че няма да дава непоискана подкрепа за балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

„Непоискана подкрепа не се дава“, посочват от СДС.

При 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 528 753 гласа, или 34,76%. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 485 927 гласа и 31,94%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

В своята оценка СДС твърди, че „Прогресивна България“ е загубила около 1 млн. избиратели. Партията посочва още, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са получили приблизително 60 хил. гласа повече в сравнение с парламентарните избори.

Според СДС тези допълнителни гласове за Гюров и Кандев са дошли от избиратели на СДС и ГЕРБ. Твърдението е политическа оценка на партията и не е представено като отделен анализ на Централната избирателна комисия.

СДС заявява, че ако някоя от двете кандидатпрезидентски двойки поиска подкрепа, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет. След това органът ще вземе решение за позицията на партията.

Още преди изборите СДС настояваше демократичната общност да излъчи един общ десен кандидат. Председателят на партията Илия Лазаров заяви по-рано, че формацията няма да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев и ще остави членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест.

В новата си позиция СДС твърди, че ако предложението за общ кандидат от юли е било прието, днес демократичната общност е можела да се поздравява с победа. От партията определят като пречка „високомерието и надменността“ на ПП и ДБ.