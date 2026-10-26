СДС: Непоискана подкрепа за балотажа не се дава

Кампанията за президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език, заяви СДС в позиция след първия тур на изборите. Партията потвърди, че няма да дава непоискана подкрепа за балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров.
„Непоискана подкрепа не се дава“, посочват от СДС.
При 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 528 753 гласа, или 34,76%. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 485 927 гласа и 31,94%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.
В своята оценка СДС твърди, че „Прогресивна България“ е загубила около 1 млн. избиратели. Партията посочва още, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са получили приблизително 60 хил. гласа повече в сравнение с парламентарните избори.
Според СДС тези допълнителни гласове за Гюров и Кандев са дошли от избиратели на СДС и ГЕРБ. Твърдението е политическа оценка на партията и не е представено като отделен анализ на Централната избирателна комисия.
СДС заявява, че ако някоя от двете кандидатпрезидентски двойки поиска подкрепа, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет. След това органът ще вземе решение за позицията на партията.
Още преди изборите СДС настояваше демократичната общност да излъчи един общ десен кандидат. Председателят на партията Илия Лазаров заяви по-рано, че формацията няма да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев и ще остави членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест.
В новата си позиция СДС твърди, че ако предложението за общ кандидат от юли е било прието, днес демократичната общност е можела да се поздравява с победа. От партията определят като пречка „високомерието и надменността“ на ПП и ДБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че кой пита СДС
11:25 26.10.2026
2 Точно така
"Горе от ума" (Грибоедов)
11:25 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А50
11:26 26.10.2026
5 Престъпност
Коментиран от #9
11:26 26.10.2026
6 Не на факти
11:29 26.10.2026
7 Кои са тези от СДС
11:29 26.10.2026
8 фжсий
11:29 26.10.2026
9 А50
До коментар #5 от "Престъпност":Ако не гласува народа, гласуват соросоидите и пак ни се качват на главите-такъв е законът
Коментиран от #20, #28
11:31 26.10.2026
10 !!!?
11:43 26.10.2026
11 дядо Петър
11:45 26.10.2026
12 Троян
11:51 26.10.2026
13 Избори
12:01 26.10.2026
14 Лопата Орешник
12:09 26.10.2026
15 Дори
Дебат имало ли е ? Казала ли е нещо?
12:13 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хайде бе
12:16 26.10.2026
18 Кирил Христов
12:23 26.10.2026
19 Гост
12:25 26.10.2026
20 Калоян
До коментар #9 от "А50":Народът ли ?
Народът е в положение на шофьор,спукал гума на двеста мили от населено място.
Репатракът идва и му предлага да си избере от две други спукани гуми или да му закара колата на ,,Белкантото ". Сам да си избира,на своя отговорност.Това му е изборът.
Коментиран от #31
12:26 26.10.2026
21 Офффф
12:27 26.10.2026
22 Някой
СДС вие не сте господари робовладелци на 20 000 заблудени избиратели, те не са ваша собственост, че да търгувате с гласовете им. Пък и да бяха ваша собственост, бройката някакви си 20 000 избиратели, е недостатъчна да реши изборите.
Избирателити не гласуват, за който им кажете, гласуват, за който си искат.
Гласовете на Илия Лазаров. и Румен Христов имат същата стойност, като гласовете на останалите 6,5 млн бг избиратели.
Демокрация е избирателите сами да решат за кой да гласуват. Когато избирателите гласуват за който им кажат вождовете, това е диктатура.
12:30 26.10.2026
23 Петров
12:31 26.10.2026
24 оня с коня
12:31 26.10.2026
25 прогресивана бг
12:35 26.10.2026
26 ИНТЕРЕСНО?
12:36 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ще се пазарим до край
12:49 26.10.2026
30 Кой ви иска подкрепата,
12:55 26.10.2026
31 А50
До коментар #20 от "Калоян":Калоянчо, народа има да избира между стабилно управление и хаос със сглобки с Шиши
12:57 26.10.2026