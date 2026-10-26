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СДС: Непоискана подкрепа за балотажа не се дава
  Тема: Избори

СДС: Непоискана подкрепа за балотажа не се дава

26 Октомври, 2026 11:23 1 247 31

  • сдс-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • андрей гюров-
  • или яна йотова

Партията обвини ПП и ДБ, че са провалили идеята за общ десен кандидат

СДС: Непоискана подкрепа за балотажа не се дава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кампанията за президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език, заяви СДС в позиция след първия тур на изборите. Партията потвърди, че няма да дава непоискана подкрепа за балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

„Непоискана подкрепа не се дава“, посочват от СДС.

При 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 528 753 гласа, или 34,76%. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 485 927 гласа и 31,94%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

В своята оценка СДС твърди, че „Прогресивна България“ е загубила около 1 млн. избиратели. Партията посочва още, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са получили приблизително 60 хил. гласа повече в сравнение с парламентарните избори.

Според СДС тези допълнителни гласове за Гюров и Кандев са дошли от избиратели на СДС и ГЕРБ. Твърдението е политическа оценка на партията и не е представено като отделен анализ на Централната избирателна комисия.

СДС заявява, че ако някоя от двете кандидатпрезидентски двойки поиска подкрепа, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет. След това органът ще вземе решение за позицията на партията.

Още преди изборите СДС настояваше демократичната общност да излъчи един общ десен кандидат. Председателят на партията Илия Лазаров заяви по-рано, че формацията няма да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев и ще остави членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест.

В новата си позиция СДС твърди, че ако предложението за общ кандидат от юли е било прието, днес демократичната общност е можела да се поздравява с победа. От партията определят като пречка „високомерието и надменността“ на ПП и ДБ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че кой пита СДС

    25 3 Отговор
    Гласовете са както ги продаде Тиквата. СДС са му слуги.

    11:25 26.10.2026

  • 2 Точно така

    4 7 Отговор
    Йотова ще спечели, но Радев ще загуби искана инеискана подкрепа.
    "Горе от ума" (Грибоедов)

    11:25 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А50

    15 6 Отговор
    Тези па какво имат да дават. Те са първият провален сороски проект

    11:26 26.10.2026

  • 5 Престъпност

    9 6 Отговор
    Когато народа не гласува изборите се анулират и вота става нелегитимен..! Такъв е ЗАКОНА.

    Коментиран от #9

    11:26 26.10.2026

  • 6 Не на факти

    17 3 Отговор
    Сдс кой са тия. Ха ха имат сигурно 1000 избиратели

    11:29 26.10.2026

  • 7 Кои са тези от СДС

    25 2 Отговор
    Майкопродавци и шарлатани. Избирателите не са ви овце, да им казвате какво да правят. Това не е вилает или губерниа.

    11:29 26.10.2026

  • 8 фжсий

    20 0 Отговор
    Вие пък точно какво ще давате дори и да ви пискат бре, лъжци??? Та вие всичките сте 1 файтон мишоци. Какво точно ще давате??? Тези глупости дето ги измисли Винету от Банкя много обичате да ги цитирате, но какво ще давате като нямате нищо??? Какво точно ще давате??? Те хората ви псуват на ставане и на лягане, той щял да дава???

    11:29 26.10.2026

  • 9 А50

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "Престъпност":

    Ако не гласува народа, гласуват соросоидите и пак ни се качват на главите-такъв е законът

    Коментиран от #20, #28

    11:31 26.10.2026

  • 10 !!!?

    16 1 Отговор
    Тези не са СДС, а са агенти на ДС...!!!?

    11:43 26.10.2026

  • 11 дядо Петър

    14 3 Отговор
    Хей, дедовото, ама вие сте големи смешници. И колко ще бъде вашата подкрепа? Та вас ви няма на картата. Ако не се бяхте залепили за ГЕРБ, вие никога нямаше да влезете в парламента. Още едни, като Мирчев, дето се изживяват като важен фактор. Смях!

    11:45 26.10.2026

  • 12 Троян

    5 0 Отговор
    Тия сдс са посетители на синия лъв във София. Не знам дали съществува още. Не си изпих кафето защото не им издържах на глупостите.

    11:51 26.10.2026

  • 13 Избори

    10 0 Отговор
    Какви са тия глупости на изпадналите - с баница и бъклица ли очакват да ги канят. Това да не е софра? Или те се надяват на софра?

    12:01 26.10.2026

  • 14 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Трите гласа, които зависят от СДС са много важни! Подкрепа всъщност се дава, когато прецениш, че има полза и за теб самия! В крайна сметка ако едната кауза е против всичките ти принципи, а другата страна не те умилява за подкрепа, пак не е изключено да я подкрепиш!

    12:09 26.10.2026

  • 15 Дори

    5 1 Отговор
    Йотова не би гласувала за, себе си. Защото коя, е тя, секретарката от Президенството. Характер липсва, само помилвания и дай. Предимно на наркобарони. Интересно съвпадение, ако вярвате в съвпаденията.
    Дебат имало ли е ? Казала ли е нещо?

    12:13 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хайде бе

    5 0 Отговор
    Що да не се дава, техния електорат няма ли мнение или чака да им кажат за кого да гласуват

    12:16 26.10.2026

  • 18 Кирил Христов

    2 0 Отговор
    До какво състояние изпаднаха СДС. Същите мизерници като вожда си Тиквоний Банкянски. С какво нахалство говорят за СДС? Те публично го унищожиха.

    12:23 26.10.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Сдс-хахахахахахахаха! Кви сте вие бе, утрепляци, че чак се обаждате. Вас, всички политици, и мутрите ви мразят, ама няма как като скачени съдове сте и трябва да върви далаверата. Иначе вас, абсолютно, никой не ви иска ни подкрепата, ни да ви гледа

    12:25 26.10.2026

  • 20 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Народът ли ?
    Народът е в положение на шофьор,спукал гума на двеста мили от населено място.
    Репатракът идва и му предлага да си избере от две други спукани гуми или да му закара колата на ,,Белкантото ". Сам да си избира,на своя отговорност.Това му е изборът.

    Коментиран от #31

    12:26 26.10.2026

  • 21 Офффф

    0 0 Отговор
    Не е важно аз да съм добре, а вутя да е зле. В общи линии това е. България не е важна!

    12:27 26.10.2026

  • 22 Някой

    1 0 Отговор
    Илия Лазаров никой не ти иска нищожният глас.

    СДС вие не сте господари робовладелци на 20 000 заблудени избиратели, те не са ваша собственост, че да търгувате с гласовете им. Пък и да бяха ваша собственост, бройката някакви си 20 000 избиратели, е недостатъчна да реши изборите.

    Избирателити не гласуват, за който им кажете, гласуват, за който си искат.

    Гласовете на Илия Лазаров. и Румен Христов имат същата стойност, като гласовете на останалите 6,5 млн бг избиратели.

    Демокрация е избирателите сами да решат за кой да гласуват. Когато избирателите гласуват за който им кажат вождовете, това е диктатура.

    12:30 26.10.2026

  • 23 Петров

    4 0 Отговор
    Вотът на затворниците в Пловдив: Категорична победа за Илияна Йотова, Костадинов - втори .

    12:31 26.10.2026

  • 24 оня с коня

    1 0 Отговор
    СДС повтарят Фразата на Борисов за "непоисканата подкрепа",но то си беше БЛЪФ за да се приспи Бдителността на Йотовите Избиратели и да им се внуши че са сигурни победители .Факт е че борисов отиде И ГЛАСУВА -остава да се сетим за Кого,макар и непоискано!?И точно тук се проявява Мъдростта и Великодушието на ГЕРБ - НЕ МОЖЕМ да оставим ГОВЕДАТА от ПП да се провалят защото изповядваме едни и същи Евро-Идеи,а в името на България следва да се изключат всякакви дребнави междупартийни Дразги и Препирни.

    12:31 26.10.2026

  • 25 прогресивана бг

    2 2 Отговор
    Някой да е поискал подкрепа от някого ? Тези съвсем ни взеха за канарчета .Пълна мобилизация за неделя , трябва резултата да е 70 %на 30% , да размажем сглобките .

    12:35 26.10.2026

  • 26 ИНТЕРЕСНО?

    3 0 Отговор
    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.

    12:36 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ще се пазарим до край

    1 0 Отговор
    Точно казано, много пазарлък предстой.

    12:49 26.10.2026

  • 30 Кой ви иска подкрепата,

    1 0 Отговор
    неадекватни старчета?

    12:55 26.10.2026

  • 31 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Калоян":

    Калоянчо, народа има да избира между стабилно управление и хаос със сглобки с Шиши

    12:57 26.10.2026

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