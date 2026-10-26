Русия твърди, че е предотвратила диверсия срещу ключови обекти край Москва

Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е задържала двама мъже, подготвяли атака с FPV дронове срещу ключов елемент от системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу обект от електроенергийната инфраструктура. Твърденията са на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ.

Според руската служба задържаните, родени през 1991 и 1998 г. и определени като изходци от Закавказието, са получили от тайници в Смоленска и Калужка област FPV дронове и компоненти за самоделни взривни устройства. Те трябвало да сглобят и настроят безпилотните апарати, да ги доставят в Московска област и да ги включат преди излитането.

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По данни на ФСБ последващото управление на дроновете е трябвало да се извършва дистанционно от територията на Украйна. Службата твърди, че един от мъжете е бил вербуван от служител на СБУ срещу обещано парично възнаграждение, след което е привлякъл свой познат за изпълнението на задачата.

Задържане преди предполагаемия удар

Двамата са задържани на етапа на подготовка на предполагаемата атака, съобщава ФСБ. Службата е разпространила видеозапис, на който се виждат дронове в разглобен и сглобен вид, средства за комуникация и инструкции за монтаж.

Оперативен служител на ФСБ е заявил, че службата е разполагала с предварителна информация за подготвяната атака и за предполагаемия украински куратор. „С кураторите оперативната игра продължава“, е казал той.

Срещу двамата е образувано наказателно дело по част 2 на член 205.4 от руския Наказателен кодекс за участие в терористично сдружение. Съдът ги е оставил под стража.

ФСБ съобщава, че продължават следствени действия и оперативни мероприятия за изясняване на всички обстоятелства около случая и за установяване на евентуалните връзки на задържаните. В съобщението не се посочват данни за извършен удар или причинени щети по набелязаните обекти.

Източници: tass.ru