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Русия твърди, че е предотвратила диверсия срещу ключови обекти край Москва
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е предотвратила диверсия срещу ключови обекти край Москва

26 Октомври, 2026 11:32 1 250 20

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Двама мъже са задържани при подготовка на предполагаем удар срещу обект от противоракетната отбрана и електроенергетиката. По случая е образувано дело за участие в терористично сдружение

Русия твърди, че е предотвратила диверсия срещу ключови обекти край Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е задържала двама мъже, подготвяли атака с FPV дронове срещу ключов елемент от системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу обект от електроенергийната инфраструктура. Твърденията са на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ.

Според руската служба задържаните, родени през 1991 и 1998 г. и определени като изходци от Закавказието, са получили от тайници в Смоленска и Калужка област FPV дронове и компоненти за самоделни взривни устройства. Те трябвало да сглобят и настроят безпилотните апарати, да ги доставят в Московска област и да ги включат преди излитането.

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По данни на ФСБ последващото управление на дроновете е трябвало да се извършва дистанционно от територията на Украйна. Службата твърди, че един от мъжете е бил вербуван от служител на СБУ срещу обещано парично възнаграждение, след което е привлякъл свой познат за изпълнението на задачата.

Задържане преди предполагаемия удар

Двамата са задържани на етапа на подготовка на предполагаемата атака, съобщава ФСБ. Службата е разпространила видеозапис, на който се виждат дронове в разглобен и сглобен вид, средства за комуникация и инструкции за монтаж.

Оперативен служител на ФСБ е заявил, че службата е разполагала с предварителна информация за подготвяната атака и за предполагаемия украински куратор. „С кураторите оперативната игра продължава“, е казал той.

Срещу двамата е образувано наказателно дело по част 2 на член 205.4 от руския Наказателен кодекс за участие в терористично сдружение. Съдът ги е оставил под стража.

ФСБ съобщава, че продължават следствени действия и оперативни мероприятия за изясняване на всички обстоятелства около случая и за установяване на евентуалните връзки на задържаните. В съобщението не се посочват данни за извършен удар или причинени щети по набелязаните обекти.

Източници: tass.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    8 11 Отговор
    Няма такъв срам като многоходовия страхливец в бункера на курилите.

    11:33 26.10.2026

  • 2 Никаква жертва не е дал Путин

    7 8 Отговор
    Някак си Путин е още жив и си върти синджирчето с мазна усмивка.

    11:34 26.10.2026

  • 3 Путин

    6 11 Отговор
    5 години руски срам и позор. Зеленски каза, че с нахлуването през 2022 г. в камионите на руската армия имало парадни униформи за парада в Киев на 3тия ден.

    Коментиран от #4, #7, #11

    11:36 26.10.2026

  • 4 Факт

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    В диктатурите всички се четкат на диктатора и той губи всякаква връзка с реалността

    11:43 26.10.2026

  • 5 Нямат край

    4 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат....😂

    Коментиран от #8, #15, #18, #19

    11:45 26.10.2026

  • 6 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Малко ви остава!😁

    11:45 26.10.2026

  • 7 Бъркаш се

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    11:56 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ех, значи

    2 7 Отговор
    Още малко. Не спирайте укри. Грешката след разпада на СССР не трябва да бъде повтаряна. Вместо да търгува мирно с Европа, руският диктатор Путин тръгна да завладява територии. Никога повече цяла Русия. Тази необятна територия трябва да се раздели на поне 20 републики.

    12:17 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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