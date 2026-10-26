Русия твърди, че е предотвратила диверсия срещу ключови обекти край Москва

Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е задържала двама мъже, подготвяли атака с FPV дронове срещу ключов елемент от системата за противоракетна отбрана на Москва и срещу обект от електроенергийната инфраструктура. Твърденията са на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ.
Според руската служба задържаните, родени през 1991 и 1998 г. и определени като изходци от Закавказието, са получили от тайници в Смоленска и Калужка област FPV дронове и компоненти за самоделни взривни устройства. Те трябвало да сглобят и настроят безпилотните апарати, да ги доставят в Московска област и да ги включат преди излитането.
По данни на ФСБ последващото управление на дроновете е трябвало да се извършва дистанционно от територията на Украйна. Службата твърди, че един от мъжете е бил вербуван от служител на СБУ срещу обещано парично възнаграждение, след което е привлякъл свой познат за изпълнението на задачата.
Задържане преди предполагаемия удар
Двамата са задържани на етапа на подготовка на предполагаемата атака, съобщава ФСБ. Службата е разпространила видеозапис, на който се виждат дронове в разглобен и сглобен вид, средства за комуникация и инструкции за монтаж.
Оперативен служител на ФСБ е заявил, че службата е разполагала с предварителна информация за подготвяната атака и за предполагаемия украински куратор. „С кураторите оперативната игра продължава“, е казал той.
Срещу двамата е образувано наказателно дело по част 2 на член 205.4 от руския Наказателен кодекс за участие в терористично сдружение. Съдът ги е оставил под стража.
ФСБ съобщава, че продължават следствени действия и оперативни мероприятия за изясняване на всички обстоятелства около случая и за установяване на евентуалните връзки на задържаните. В съобщението не се посочват данни за извършен удар или причинени щети по набелязаните обекти.
Източници: tass.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
11:33 26.10.2026
2 Никаква жертва не е дал Путин
11:34 26.10.2026
3 Путин
Коментиран от #4, #7, #11
11:36 26.10.2026
4 Факт
До коментар #3 от "Путин":В диктатурите всички се четкат на диктатора и той губи всякаква връзка с реалността
11:43 26.10.2026
5 Нямат край
Коментиран от #8, #15, #18, #19
11:45 26.10.2026
6 Бай той Толстой
11:45 26.10.2026
7 Бъркаш се
До коментар #3 от "Путин":5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
11:56 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ех, значи
12:17 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.