Приключи гласуването на парламентарните избори в Сърбия

Избирателните секции в Сърбия затвориха в 20:00 часа местно време след предсрочни парламентарни избори, които се превърнаха в най-сериозното изпитание за политическото влияние на Александър Вучич. До два часа преди края на гласуването активността е достигнала 64,89%, съобщи Републиканската избирателна комисия.

Избирателният ден премина при дълги опашки пред секции в Белград и други градове. По закон гражданите, които са били пред избирателните секции към 20:00 часа, могат да упражнят правото си на глас и след официалния край на изборния ден. След приключването на гласуването започна преброяването на бюлетините.

В изборите участват 18 листи, които се борят за 250 места в Народната скупщина. Право на глас имат 6 451 292 души, а вотът се провежда в 8 392 секции.

Вотът се превърна в сблъсък между Вучич и студентите

Основната политическа битка е между листата „Обединена Сърбия“, водена от управляващата Сръбска прогресивна партия, и коалицията „Студентска листа“. Листата на управляващите е оглавена от Александър Вучич, който подаде оставка като президент на 27 септември, за да участва в кампанията като кандидат за премиер.

Начело на „Студентската листа“ е Илия Срданович, кардиолог от Нови Сад. Коалицията е политическо продължение на студентското движение, което организира протестите срещу властта през последните близо две години.

След като гласува в Нови Сад, Срданович определи дългите опашки като знак за „рекордна активност в новата история на Сърбия“, предаде Асошиейтед прес.

Първите оценки се очакват по-късно вечерта

Публикуването на екзитполове беше забранено до затварянето на секциите. Първите оценки на независимите наблюдатели и социологическите организации се очакват около 21:30–22:00 часа местно време, докато официалните данни на избирателната комисия ще излизат постепенно след обработването на протоколите.

Предсрочният вот беше насрочен на фона на продължителни студентски протести, започнали след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При срутването на бетонна козирка загинаха 16 души. Случаят предизвика обществено недоволство и продължителни демонстрации срещу управлението на Вучич.

До обявяването на първите надеждни резултати остава неясно дали листата на управляващите ще запази парламентарното си мнозинство или студентската коалиция ще успее да превърне високата избирателна активност в пробив.

Източници: rts.rs, apnews.com, tass.com