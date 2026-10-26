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Радан Кънев: Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие

Радан Кънев: Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие

26 Октомври, 2026 11:09 924 48

  • радан кънев-
  • андрей гюров-
  • национално съгласие

България има мнозинство, обърнато към Европа, бъдещето и икономическия просперитет, заяви председателят на ДСБ

Радан Кънев: Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие за развитието на България и влиза в балотажа като по-силния кандидат според динамиката на първия тур. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ и евродепутат от ЕНП/ДБ Радан Кънев в интервю за БНР.

„Ние имаме нужда от нов тип национално съгласие накъде отиваме“, подчерта Радан Кънев. Според него Андрей Гюров притежава икономическата подготовка, широкия поглед и способността да обединява, необходими за изграждането на такова съгласие.

Председателят на ДСБ посочи, че силната икономика се опира на доверие между гражданите и на общо разбиране за посоката на страната. По думите му президентът има съществена роля в този процес, а Гюров вече показва как може да я изпълнява - с умереност, прагматизъм и послания, насочени към бъдещето.

Радан Кънев благодари на партийните структури и активистите за работата им, като подчерта, че политическата енергия и посланията на кампанията принадлежат на кандидат президентската двойка.

Според него при драстично спадаща избирателна активност нарастващата подкрепа за Гюров и Кандев показва способност да привличат и мобилизират избиратели извън традиционните партийни ядра.

„Никой няма мандат, различен от това България да бъде силна европейска държава и България да бъде демокрация с много ясен баланс между властите“, заяви Радан Кънев за основното послание на кампанията.

Председателят на ДСБ отхвърли внушението, че мнозинството българи споделят носталгични нагласи и искат страната да се обърне на изток. Според него резултатът на първия тур показва потенциала на ясната европейска позиция да печели доверие и да разширява подкрепата си.

Той изрази увереност, че на балотажа ще се прояви мнозинство, обърнато към бъдещето, икономическия просперитет и Европа.

На този фон Радан Кънев отправи остра критика към управлението на Румен Радев. По думите му хората, подкрепили „Прогресивна България“ на парламентарните избори, в мнозинството си не са гласували за международна изолация, еднолична власт и комунистически експерименти в икономиката.

„А те получиха точно това“, заяви председателят на ДСБ.

„Радев се държи като опозиция, със същото ежедневно мрънкане, на което бяхме свидетели, докато беше президент. Но когато управляващите се държат като опозиция, явно не си вършат работата“, подчерта Радан Кънев.

Той предупреди и за риска президентската институция да остане подчинена на премиера. Като показателен пример посочи случая с поисканата от Илияна Йотова оставка на началника на НСО, след който Румен Радев обявява, че решението предстои.

„Нейна победа би означавала, че България пет години ще има вицепрезидент на премиера. А това в нашата Конституция не го пише като възможност“, заяви Радан Кънев.

Според председателя на ДСБ Андрей Гюров предлага възможност за независима президентска институция, която изгражда съгласие и отстоява демократичния баланс. Той изрази увереност, че Гюров ще запази обединяващия тон на кампанията и като президент. Ако кабинетът Радев и управляващото мнозинство откажат да участват в изграждането на национално съгласие, ще трябва да понесат политическата отговорност за този отказ.

„Аз съм убеден, че той е по-силният кандидат преди втория тур“, заяви Радан Кънев и подчерта: „Нашето мислене в момента е посветено на това той да спечели, а не на това какво ще стане, ако той загуби“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ху

    47 3 Отговор
    Гюрчо се подмазваше на Пеефски!

    Коментиран от #47

    11:11 26.10.2026

  • 2 А50

    41 3 Отговор
    Забравих Рада Дълбоката, ш тя ще ни се навира при евентуална победа на Гюро

    Коментиран от #26

    11:11 26.10.2026

  • 3 Крокодила Гена

    35 3 Отговор
    Я и рада се обади!

    11:11 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 фцесдр

    36 2 Отговор
    Стига крихте Кондьо. Пуснете го да дава интервюта и да се свършва с тази мъка. Искаме да чуем този "красив" милиционерски ум. Тогава и жълтите павета ще избягат в Петрохан. Само пуснете Кондьо на терен. Стига го крихте. А ако иска Гюро да ни каже колко пари ще трябва да дадем още на надрусаната маймуна в Киев. Кажете ни колко още ще дава и ще ни взема от джоба.

    11:14 26.10.2026

  • 9 Съгласие с тия?

    28 3 Отговор
    На снимката - пеДроханци и двама изтърсака на БКП-ейскста номенклатура. Какво съгласие с тия?

    Коментиран от #21

    11:14 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Всички на фронта!

    36 1 Отговор
    Всички обединени на украинския фронт! Вие отпред, водачите фюрери. Смешници.

    11:17 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много ще му е трудно

    1 23 Отговор
    От землянките ще изпълзят всички БСП баби, към тях ще се присламчат коцетата с Волгите, клошарите, ромите, на които еврото отне далаверите с чейнджа и т.н. Най-оторед ще са "Русофили за България" с червените вратовръзки. Отзад на хорото ще се наредят крайно левите анархисти.

    Моята прогноза: ако Йотова спечели (най-вероятно така ще стане), младите ще изритат предсрочно Мунчо, който им открадна протеста срещу корупцията.
    Те го издигнаха неволно, те ще го свалят.

    11:20 26.10.2026

  • 15 Лама Къне

    23 1 Отговор
    Гюро може да ти оправи делаверите.

    Коментиран от #22

    11:22 26.10.2026

  • 16 Когато Йотова спечели,

    2 13 Отговор
    Радев ще изгуби поста си.
    Заради закона за равновесието.
    Той го знае, затова не я подкрепи достатъчно силно и И игра сечено, като отмени ареста на НСО агента си.

    11:24 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Софиянец

    26 0 Отговор
    хахахххахаха, тоя луд ли е! вие сте най-мразената партия в България, бе!

    11:26 26.10.2026

  • 20 Няма как

    2 18 Отговор
    Радев 9 години разделяше хората. Това не се наваксва за седмица.

    Докато той е на власт, действа по "Разделяй и владей". И всички балъци му се хващат.

    11:27 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    Заглавието много смотано.... Какво национално съгласие би имало щом като Гюро ще продължава да дава пари и оръжие на украинската хунта..... А по твоя коментар, прав си....

    11:36 26.10.2026

  • 27 раданчо

    16 0 Отговор
    сектантите се преброихте.... точно около 500000 от .... за какво национално съгласие става дума, 500к да определят бъдещето на 7 милиона...??? ..

    11:39 26.10.2026

  • 28 АБЕ

    13 0 Отговор
    Гюро най-много да ви прати на фронта.

    11:40 26.10.2026

  • 29 брей да се не види

    14 0 Отговор
    Гюров имал широк поглед - друг е по широките работи!
    В кръчмата: - Всички политици са идиоти- Ей, я не обиждай така! - Защо бе, да не си политик? - Не, идиот съм!

    11:41 26.10.2026

  • 30 ....

    10 1 Отговор
    ама си и вярват петроханци...

    11:45 26.10.2026

  • 31 Бай той Толстой

    12 1 Отговор
    Рада Дълбоката пак се появи😁

    11:47 26.10.2026

  • 32 дядо Петър

    14 1 Отговор
    Гюров и национално съгласие. Голям виц! Гюров може да ни вкара във война ми изглежда по-реалистично.

    11:47 26.10.2026

  • 33 А солютни флупости

    9 1 Отговор
    Независима президентска институция след подкрепата на ППДБ, Герб и ДПС няма как да има. Около какво ще обединяват народа, при положение, че тези политически субекти ни докараха високите цени и продължават да говорят за подкрепа на продължаването на участието ни във войната.

    11:49 26.10.2026

  • 34 Този амбреаж Рада

    10 2 Отговор
    защо си мисли, че някой иска да се обединява със Бойко и Шишо? Стара сглобка ръжда не хваща

    11:54 26.10.2026

  • 35 язе

    11 1 Отговор
    гюро освен прайд за петроханци няма да направи....А нещо важно - парите от нашите данъци ще ги даде на наглия наркоман....

    11:58 26.10.2026

  • 36 Дзак

    5 0 Отговор
    В преопаковка!

    12:04 26.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хаха

    9 1 Отговор
    За Петроханската секта не гласувам!

    12:13 26.10.2026

  • 39 каунь

    3 1 Отговор
    имаше един Чехльо втори не требе да ни излага!

    12:31 26.10.2026

  • 40 ния

    1 1 Отговор
    Радан е много умен. Той трябва да работи на терен, а не да се скатава в Брюксел. Радане, очакваме те!

    12:32 26.10.2026

  • 41 Даааааааа

    2 0 Отговор
    И ще се казва "Петроханска Рада-дълбоката".

    12:32 26.10.2026

  • 42 Локо Сф1956

    2 0 Отговор
    Радане, попитай Гюров, защо не е ходил войник и след втората година като студент отива на студентска бригада в САЩ и не се връща в България. През това време все още е имало задължителна казарма за младежите. Колко са му годините като политическа личност.-3, 4 или 5.
    Моля, лице от Инициативния комитет издигнал Гюров за кандидат президент да отговори за да знаят българите как да гласуван на втория тур.

    12:33 26.10.2026

  • 43 Мич

    4 0 Отговор
    Какво съгласие, повечето българи ви мразят. Стига с това изтъркано клише "обединител". Как може да обединил войнолюбци и миротворци, европродажници и родолюбци. И ти си един ......, знаеш какъв.

    12:35 26.10.2026

  • 44 Офф

    2 0 Отговор
    Гюро има ли глава и национално съгласие - Оксиморон.

    12:35 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Вчера не гласувах ,но следващия път давам вота си за Йотовица щото Гюро ми е органически противен с тази доволно -мазна физиономия.

    12:42 26.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Истината

    0 1 Отговор
    Само ниско интелигентни хора могат да гласуват за глупак Гюро

    12:50 26.10.2026

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