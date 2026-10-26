Радан Кънев: Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие

Андрей Гюров може да изгради ново национално съгласие за развитието на България и влиза в балотажа като по-силния кандидат според динамиката на първия тур. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ и евродепутат от ЕНП/ДБ Радан Кънев в интервю за БНР.

„Ние имаме нужда от нов тип национално съгласие накъде отиваме“, подчерта Радан Кънев. Според него Андрей Гюров притежава икономическата подготовка, широкия поглед и способността да обединява, необходими за изграждането на такова съгласие.

Председателят на ДСБ посочи, че силната икономика се опира на доверие между гражданите и на общо разбиране за посоката на страната. По думите му президентът има съществена роля в този процес, а Гюров вече показва как може да я изпълнява - с умереност, прагматизъм и послания, насочени към бъдещето.

Радан Кънев благодари на партийните структури и активистите за работата им, като подчерта, че политическата енергия и посланията на кампанията принадлежат на кандидат президентската двойка.

Според него при драстично спадаща избирателна активност нарастващата подкрепа за Гюров и Кандев показва способност да привличат и мобилизират избиратели извън традиционните партийни ядра.

„Никой няма мандат, различен от това България да бъде силна европейска държава и България да бъде демокрация с много ясен баланс между властите“, заяви Радан Кънев за основното послание на кампанията.

Председателят на ДСБ отхвърли внушението, че мнозинството българи споделят носталгични нагласи и искат страната да се обърне на изток. Според него резултатът на първия тур показва потенциала на ясната европейска позиция да печели доверие и да разширява подкрепата си.

Той изрази увереност, че на балотажа ще се прояви мнозинство, обърнато към бъдещето, икономическия просперитет и Европа.

На този фон Радан Кънев отправи остра критика към управлението на Румен Радев. По думите му хората, подкрепили „Прогресивна България“ на парламентарните избори, в мнозинството си не са гласували за международна изолация, еднолична власт и комунистически експерименти в икономиката.

„А те получиха точно това“, заяви председателят на ДСБ.

„Радев се държи като опозиция, със същото ежедневно мрънкане, на което бяхме свидетели, докато беше президент. Но когато управляващите се държат като опозиция, явно не си вършат работата“, подчерта Радан Кънев.

Той предупреди и за риска президентската институция да остане подчинена на премиера. Като показателен пример посочи случая с поисканата от Илияна Йотова оставка на началника на НСО, след който Румен Радев обявява, че решението предстои.

„Нейна победа би означавала, че България пет години ще има вицепрезидент на премиера. А това в нашата Конституция не го пише като възможност“, заяви Радан Кънев.

Според председателя на ДСБ Андрей Гюров предлага възможност за независима президентска институция, която изгражда съгласие и отстоява демократичния баланс. Той изрази увереност, че Гюров ще запази обединяващия тон на кампанията и като президент. Ако кабинетът Радев и управляващото мнозинство откажат да участват в изграждането на национално съгласие, ще трябва да понесат политическата отговорност за този отказ.

„Аз съм убеден, че той е по-силният кандидат преди втория тур“, заяви Радан Кънев и подчерта: „Нашето мислене в момента е посветено на това той да спечели, а не на това какво ще стане, ако той загуби“.