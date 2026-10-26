"Тренд": Йотова доминира сред възрастните избиратели, Гюров печели младите и София

Данните от екзит пола на социологическа агенция „Тренд“ на първия тур на президентските избори очертават отчетливи социално-демографски различия в подкрепата за основните кандидати. Най-съществени са разделенията по възраст, образование и тип населено място. Електоралните профили на Илияна Йотова и Андрей Гюров се различават значително, като двамата кандидати мобилизират различни социални групи.
Андрей Гюров е лидер сред младите избиратели. В групата от 18 до 29 години той получава 42,5% срещу 27,1% за Илияна Йотова. Подобна е картината и сред хората на възраст между 30 и 39 години, където Гюров събира 40,5%, а Йотова – 27,8%. При избирателите между 40 и 49 години подкрепата за двамата практически се изравнява – 34% за Йотова и 34,1% за Гюров. С напредването на възрастта обаче съотношението се обръща категорично в полза на Йотова. Сред хората над 70 години тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров. Показателно е, че над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 22,6%. В същото време повече от една трета (36,1%) от електората на Гюров е на възраст под 40 години, докато при Йотова този дял е 21,4%. Тези данни показват съществено поколенческо разделение между двата основни електората.
Не по-малко отчетливо е разделението между столицата и останалата част от страната. Андрей Гюров печели категорично София с повече от двойна преднина. В областните градове Йотова има преднина – 34,8% срещу 30,8%. В малките градове и селата обаче нейното превъзходство е значително. Близо една трета (31,8%) от всички гласували за Гюров са жители на столицата, докато при Йотова този дял е едва 12,2%. Обратно, 45,8% от електората на Йотова живее в малки градове и села, докато при Гюров този дял е 26%. Данните очертават ясно изразено териториално разделение, при което Гюров концентрира подкрепата си в столицата и големите градски центрове, докато Йотова има значително по-силни позиции в малките населени места.
Образованието също се откроява като разделителна линия. Сред избирателите с висше образование Андрей Гюров води с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова. При хората със средно образование съотношението е обратното – 41,3% подкрепят Йотова, а 24,7% Гюров. Близо две трети (65,5%) от избирателите на Гюров са с висше образование, докато при Йотова този дял е 47,1%.
Електоралният профил на Костадин Костадинов се отличава от този на двамата водещи кандидати. Близо две трети (65,9%) от неговите избиратели са на възраст между 40 и 69 години. Младите до 30 години формират 9,1% от електората му, а хората над 70 години – 10,2%.
По отношение на образованието 54,4% от гласувалите за Костадинов са с висше или полувисше образование, 42,5% – със средно. Образователният профил на неговите избиратели е близък до този на всички гласували, което показва, че при него не се наблюдава толкова отчетливо образователно разделение, каквото има между Йотова и Гюров.
Данните показват и различна степен на предварителна мобилизация електоратите на двете основни кандидатпрезидентски двойки. Две трети (66,3%) от избирателите на Илияна Йотова са взели решение за своя вот още преди началото на предизборната кампания. При Андрей Гюров този дял е 53,1%. За сметка на това една четвърт (25,4%) от подкрепилите Гюров са взели решение в рамките на кампанията, докато при Йотова този дял е 16,7%. Това очертава по-рано формирана подкрепа за Йотова и сравнително по-силна мобилизация на Гюров в хода на кампанията.
Общо 55,7% от всички гласували са решили кого да подкрепят преди началото на кампанията, 20,9% са взели решение по време на кампанията, 10,4% – в последните няколко дни, а 9,3% – в самия изборен ден. Това показва, че макар мнозинството да е имало предварително формирани предпочитания, близо една пета от избирателите са направили своя избор в последните дни или непосредствено преди да гласуват.
Партийният произход на гласовете разкрива различна степен на консолидация и преливане между политическите сили. Илияна Йотова успява да привлече 71,2% от гласувалите за „Прогресивна България“ на парламентарните избори през април 2026 г., както и 76,9% от избирателите на БСП – Обединена левица. За нея гласуват и 22,9% от тези на ГЕРБ-СДС.
Андрей Гюров успява да консолидира 86,2% от избирателите на ПП-ДБ от парламентарния вот през април. Същевременно той привлича 47,6% от гласувалите за ГЕРБ-СДС. Към Гюров се насочват и 12,3% от избирателите на „Прогресивна България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делян Феномена
10:17 26.10.2026
2 АБЕ
10:18 26.10.2026
3 мишо
10:19 26.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #8, #14, #20, #22, #80
10:20 26.10.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #51, #70
10:20 26.10.2026
6 ФАКТИ
10:20 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Две бомби
До коментар #4 от "честен ционист":и ще заприлича.
10:21 26.10.2026
9 и как точно
10:21 26.10.2026
10 честен ционист
Коментиран от #30
10:22 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тези са
10:22 26.10.2026
13 Сила
За оня па не ми се коментира ...
НЕМА ОРА !!!
10:22 26.10.2026
14 Евала бате
До коментар #4 от "честен ционист":5 години една и съща дъвка дъвчеш. Можеш ли да измислиш нещо ново, или само толкова ти е капацитета? Напиши го и на руски за да разберем дълбоката тенденция на изтънчените ти злобарски мисли.
10:22 26.10.2026
15 !!!?
10:23 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 честен ционист
До коментар #5 от "Последния Софиянец":В България няма гладни. 70% са затлъстяли, всеки се нагоди на Капитализма и кой чрез кражба, кой чрез измама крета някак си и си кротува. Българинът би излязъл по улиците, само като Гюро го подкара към окопите.
10:24 26.10.2026
18 без кордони
"Б.Борисов е държавник" бе мнение на покойния патриот Божидар Димитров.
10:24 26.10.2026
19 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #61
10:26 26.10.2026
20 Да, изборът е правилен
До коментар #4 от "честен ционист":или Кииййф или Брюксел, Берлин, Париж... Има и друг, трети вариант: Неутрални сме по отношение на войните и излизаме от всякакви вредни зависимоти от алианси, съюзи и т.н... Нали в предишната световна война избрахме германските фашисти и какво стана? После 45 г социализъм. Този път може даже и да няма "после"!
Коментиран от #23
10:26 26.10.2026
21 Сила
До коментар #16 от "Сорос срещу Путлер":Кой ще им пусне Лада бе ....Москвич , Москвич и Жигула най много !!!!
Ладите са за тарикатите ...другарите от средната провинциална номенклатура !!!
10:26 26.10.2026
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "честен ционист":Да Ви кажа честно по добре да не прилича на Киев Иде зима В Сърбия скачат ние и украинците също СКАЧАХМЕ Ние и украинците се наскачахме Ред е на сърбите да вкусят плодовете на демокрацията Човек каквото сам си направи НИКОЙ не може да го направи
Коментиран от #66
10:28 26.10.2026
23 честен ционист
До коментар #20 от "Да, изборът е правилен":България не може да избира нищо, още повече неутралитет. Как си представяш, че ще минат пушкалата от Адриатика и Средиземно море към Източния фланг?
10:28 26.10.2026
24 реалистъ
Коментиран от #26, #43, #85
10:28 26.10.2026
25 По отношение на образователния ценз
Коментиран от #65
10:29 26.10.2026
26 Реалист 1
До коментар #24 от "реалистъ":Това , че Гюров е безжизнено блед не те ли плаши ?
10:32 26.10.2026
27 мдааа
Коментиран от #32, #41
10:32 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Mарк
И ще трябва да изберем по-малкото зло - йотовица.
Коментиран от #40
10:33 26.10.2026
30 пери
До коментар #10 от "честен ционист":Че турците ходят да гласуват под строй, е така, но сега трябва да попълват декларация ръчно, самостоятелно и пред комисията. За целта трябва да знаят български, така че задачата изглежда трудна.
10:35 26.10.2026
31 ШЕФА
10:36 26.10.2026
32 Кйхгф
До коментар #27 от "мдааа":Много правилно,браво.Те и в Киев преди 4-5 години така разсъждаваха.Още един път браво.
10:37 26.10.2026
33 А50
10:38 26.10.2026
34 Умник Гюров
10:39 26.10.2026
35 чико
10:40 26.10.2026
36 реалист
Коментиран от #56
10:41 26.10.2026
37 Фактъ
Коментиран от #42
10:42 26.10.2026
38 Нормално
10:43 26.10.2026
39 Еволюция
10:44 26.10.2026
40 Фактъ
До коментар #29 от "Mарк":И теб ли те пръскат от самолетите ?! : )
10:44 26.10.2026
41 А50
До коментар #27 от "мдааа":Мъдааа, защо вярваш на платени съобщения
10:44 26.10.2026
42 Ехо
До коментар #37 от "Фактъ":Демокрацията ражда простотия!
10:45 26.10.2026
43 Фактъ
До коментар #24 от "реалистъ":Йотова излъчва и глуповатост : )
Коментиран от #63
10:46 26.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Наркосите,
10:48 26.10.2026
46 Познайте кой надви
Коментиран от #75
10:49 26.10.2026
47 Социолозите лъжеха до последно и
Коментиран от #81
10:49 26.10.2026
48 Хмм
10:49 26.10.2026
49 нико
Коментиран от #72, #78
10:51 26.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Муци, това не са гладните
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Просто към ученическите протести се включиха надъханите от руски руски хибридки проксита от тик тока и мигрантите, на които им трябваше малко луксозна стока за алъш-вериша.
Не се радвай предварително.
Коментиран от #54
10:52 26.10.2026
52 Пулса не могат да напипат нещо
10:56 26.10.2026
53 Йоцка залъгва възрастните хора?
10:57 26.10.2026
54 Май
До коментар #51 от "Муци, това не са гладните":Ти се радваш предварително и правиш сорроски намеци.
Коментиран от #73
10:58 26.10.2026
55 Германец
Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони 7,62 мм калибър.
Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.
Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Нама да го пращам на фронта, на страната по негов избор.
Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.
10:59 26.10.2026
56 А50
До коментар #36 от "реалист":Проблема е че не само ако гласуваме за Гйро ще получим война, но и ако въобще не гласуваме. Молцинството пак ще управлява мнозинството, ще пжчнат протести и хаос
11:00 26.10.2026
57 Дърт комунист
11:00 26.10.2026
58 Исторически парк
Коментиран от #79
11:00 26.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Комм
До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":По скоро е като в късно социалистически виц , другари идат избори ... журналист срещу икономист се борят за власт .. ама края ..... сами си го знаете.
11:02 26.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 А50
До коментар #43 от "Фактъ":Кажи нещо за излъчването на Гюро и вицето, как му беше името там. Защо нищо не се коментира за професионалния му път, на вицето
11:02 26.10.2026
64 Социолозите лъжеха до последно
11:02 26.10.2026
65 По отношение на
До коментар #25 от "По отношение на образователния ценз":ОбразователнияТ ценз.
11:03 26.10.2026
66 Аман от кремълски
До коментар #22 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":опорки.
Народ не се управлява със страх, както правят в Кремъл.
И Тръмпи вече не може да спаси Путин.
11:03 26.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Социолозите лъжеха до последно
11:05 26.10.2026
69 Ах семката
11:05 26.10.2026
70 Троян
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Абе не всички живеем във София. Гладни няма за сега. Във дърводелските цехчета работят на три смени. Всичкото износ за Италия. И то с добри заплати.
11:06 26.10.2026
71 Реалност
11:06 26.10.2026
72 Ха ха
До коментар #49 от "нико":Ама тя толкова си може.Зеленият чорап и сваля и вдига гащите. Напролет и фуражката да си ходи с онзи некомпетентен ЗКПЧ .
Дойдат ли на власт в една държава фуражките нищо добро не я чака, плюс русофилията-русоробия.
11:06 26.10.2026
73 Никакви намеци
До коментар #54 от "Май":Чети френски и испански вестници, включително опозиционни. Организирали са ги рашундерите в тик ток.
Единственият сороски грантаджии,за когото съм чувал, беше Орбан.А от дребните риби: жената на Костя Копейкин и десетина възрожденци, все ваксинирани антивсксъри. Има го в регистрите на местните общини черно на бяло.
Аре у лево!
Коментиран от #77
11:07 26.10.2026
74 Ха ха ха
11:07 26.10.2026
75 хахаха
До коментар #46 от "Познайте кой надви":Познай кой беше два пъти по добре от нас, а след година ще са по зле от нас:)
11:08 26.10.2026
76 Гробар
11:09 26.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Къв залък, кви пет лева
До коментар #49 от "нико":Става въпрос за саможертва в името на народа. Като великите ни исторически личности.
Ако беше Левски, дали щеше да иска заплата, за да служи на народа.
Гааах ти балъка!
11:11 26.10.2026
79 РуZки парк
До коментар #58 от "Исторически парк":По лошо е Пуся да ви промие мозъците.След това оставате без сиво вещество.
11:11 26.10.2026
80 Боруна Лом
До коментар #4 от "честен ционист":САКЪН НЕДЕЙ!
11:13 26.10.2026
81 Когато копейдашката кола се обърне,
До коментар #47 от "Социолозите лъжеха до последно и":Измислени оправдания много.
За да видиш вота на никого, трябва да си плътно зад гърба му, фатмаче.
Личи, че не си гласувал никога с машина.
11:13 26.10.2026
82 Морски
11:14 26.10.2026
83 Младите наясно ли са?
11:15 26.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Нюанс
До коментар #24 от "реалистъ":Ама е бяла жена, а не е.........
11:17 26.10.2026
86 Дърт Пръч
11:17 26.10.2026