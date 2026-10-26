Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
"Тренд": Йотова доминира сред възрастните избиратели, Гюров печели младите и София

"Тренд": Йотова доминира сред възрастните избиратели, Гюров печели младите и София

26 Октомври, 2026 10:15 921 86

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • тренд

Общо 55,7% от всички гласували са решили кого да подкрепят преди началото на кампанията

"Тренд": Йотова доминира сред възрастните избиратели, Гюров печели младите и София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните от екзит пола на социологическа агенция „Тренд“ на първия тур на президентските избори очертават отчетливи социално-демографски различия в подкрепата за основните кандидати. Най-съществени са разделенията по възраст, образование и тип населено място. Електоралните профили на Илияна Йотова и Андрей Гюров се различават значително, като двамата кандидати мобилизират различни социални групи.

Андрей Гюров е лидер сред младите избиратели. В групата от 18 до 29 години той получава 42,5% срещу 27,1% за Илияна Йотова. Подобна е картината и сред хората на възраст между 30 и 39 години, където Гюров събира 40,5%, а Йотова – 27,8%. При избирателите между 40 и 49 години подкрепата за двамата практически се изравнява – 34% за Йотова и 34,1% за Гюров. С напредването на възрастта обаче съотношението се обръща категорично в полза на Йотова. Сред хората над 70 години тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров. Показателно е, че над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 22,6%. В същото време повече от една трета (36,1%) от електората на Гюров е на възраст под 40 години, докато при Йотова този дял е 21,4%. Тези данни показват съществено поколенческо разделение между двата основни електората.

Не по-малко отчетливо е разделението между столицата и останалата част от страната. Андрей Гюров печели категорично София с повече от двойна преднина. В областните градове Йотова има преднина – 34,8% срещу 30,8%. В малките градове и селата обаче нейното превъзходство е значително. Близо една трета (31,8%) от всички гласували за Гюров са жители на столицата, докато при Йотова този дял е едва 12,2%. Обратно, 45,8% от електората на Йотова живее в малки градове и села, докато при Гюров този дял е 26%. Данните очертават ясно изразено териториално разделение, при което Гюров концентрира подкрепата си в столицата и големите градски центрове, докато Йотова има значително по-силни позиции в малките населени места.

Образованието също се откроява като разделителна линия. Сред избирателите с висше образование Андрей Гюров води с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова. При хората със средно образование съотношението е обратното – 41,3% подкрепят Йотова, а 24,7% Гюров. Близо две трети (65,5%) от избирателите на Гюров са с висше образование, докато при Йотова този дял е 47,1%.

Електоралният профил на Костадин Костадинов се отличава от този на двамата водещи кандидати. Близо две трети (65,9%) от неговите избиратели са на възраст между 40 и 69 години. Младите до 30 години формират 9,1% от електората му, а хората над 70 години – 10,2%.

По отношение на образованието 54,4% от гласувалите за Костадинов са с висше или полувисше образование, 42,5% – със средно. Образователният профил на неговите избиратели е близък до този на всички гласували, което показва, че при него не се наблюдава толкова отчетливо образователно разделение, каквото има между Йотова и Гюров.

Данните показват и различна степен на предварителна мобилизация електоратите на двете основни кандидатпрезидентски двойки. Две трети (66,3%) от избирателите на Илияна Йотова са взели решение за своя вот още преди началото на предизборната кампания. При Андрей Гюров този дял е 53,1%. За сметка на това една четвърт (25,4%) от подкрепилите Гюров са взели решение в рамките на кампанията, докато при Йотова този дял е 16,7%. Това очертава по-рано формирана подкрепа за Йотова и сравнително по-силна мобилизация на Гюров в хода на кампанията.

Общо 55,7% от всички гласували са решили кого да подкрепят преди началото на кампанията, 20,9% са взели решение по време на кампанията, 10,4% – в последните няколко дни, а 9,3% – в самия изборен ден. Това показва, че макар мнозинството да е имало предварително формирани предпочитания, близо една пета от избирателите са направили своя избор в последните дни или непосредствено преди да гласуват.

Партийният произход на гласовете разкрива различна степен на консолидация и преливане между политическите сили. Илияна Йотова успява да привлече 71,2% от гласувалите за „Прогресивна България“ на парламентарните избори през април 2026 г., както и 76,9% от избирателите на БСП – Обединена левица. За нея гласуват и 22,9% от тези на ГЕРБ-СДС.

Андрей Гюров успява да консолидира 86,2% от избирателите на ПП-ДБ от парламентарния вот през април. Същевременно той привлича 47,6% от гласувалите за ГЕРБ-СДС. Към Гюров се насочват и 12,3% от избирателите на „Прогресивна България“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Феномена

    12 9 Отговор
    Стара сглобка ръжда не хваща. Другата седмица с колегата Бойко пускаме нашите да хвърлят за лама Гюро.

    10:17 26.10.2026

  • 2 АБЕ

    18 3 Отговор
    Как точно разбрахте кой за кого е гласувал????

    10:18 26.10.2026

  • 3 мишо

    14 9 Отговор
    Млади трябват, на Украйна дъртаци и не трябват

    10:19 26.10.2026

  • 4 честен ционист

    6 28 Отговор
    На София й писна да прилича на пропаднал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов и иска вече да прилича на Киев.

    Коментиран от #8, #14, #20, #22, #80

    10:20 26.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Народа показа червен картон на политическата класа.Властта ще се реши на улицата.Скоро ще излязат гладните като в цяла Европа.

    Коментиран от #17, #51, #70

    10:20 26.10.2026

  • 6 ФАКТИ

    4 0 Отговор
    Положението е ни тако ни вако, за това никой не е гласувал

    10:20 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Две бомби

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    и ще заприлича.

    10:21 26.10.2026

  • 9 и как точно

    12 2 Отговор
    ги изчислихте толкова подробно, нали вотът таен уж.

    10:21 26.10.2026

  • 10 честен ционист

    3 10 Отговор
    Отново турците ще решат балотажа.

    Коментиран от #30

    10:22 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези са

    16 7 Отговор
    "Гюров печели младите и София"? абсолютно неадекватни... Този ще обяви война на Русия и точно младите ще идат там в чувалите... Толкова им е акъла.

    10:22 26.10.2026

  • 13 Сила

    4 3 Отговор
    Трета възраст , Ретро и Минаха години ....избирателите на стрината от Сливница !!!
    За оня па не ми се коментира ...
    НЕМА ОРА !!!

    10:22 26.10.2026

  • 14 Евала бате

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    5 години една и съща дъвка дъвчеш. Можеш ли да измислиш нещо ново, или само толкова ти е капацитета? Напиши го и на руски за да разберем дълбоката тенденция на изтънчените ти злобарски мисли.

    10:22 26.10.2026

  • 15 !!!?

    11 8 Отговор
    Българите показаха, че не желаят покровител на наркотрафиканти за президент !!!?

    10:23 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 честен ционист

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В България няма гладни. 70% са затлъстяли, всеки се нагоди на Капитализма и кой чрез кражба, кой чрез измама крета някак си и си кротува. Българинът би излязъл по улиците, само като Гюро го подкара към окопите.

    10:24 26.10.2026

  • 18 без кордони

    2 1 Отговор
    -------Същевременно той привлича 47,6% от гласувалите за ГЕРБ-СДС.-------
    "Б.Борисов е държавник" бе мнение на покойния патриот Божидар Димитров.

    10:24 26.10.2026

  • 19 Леле - леле ! 🤔

    16 5 Отговор
    Почнаха статиите с внушения , че за да си "умнокрасив" трябва да гласуваш за кандидата на турците и англичоците . За 35 години нищо ново в политическата пропаганда у нас .

    Коментиран от #61

    10:26 26.10.2026

  • 20 Да, изборът е правилен

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    или Кииййф или Брюксел, Берлин, Париж... Има и друг, трети вариант: Неутрални сме по отношение на войните и излизаме от всякакви вредни зависимоти от алианси, съюзи и т.н... Нали в предишната световна война избрахме германските фашисти и какво стана? После 45 г социализъм. Този път може даже и да няма "после"!

    Коментиран от #23

    10:26 26.10.2026

  • 21 Сила

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сорос срещу Путлер":

    Кой ще им пусне Лада бе ....Москвич , Москвич и Жигула най много !!!!
    Ладите са за тарикатите ...другарите от средната провинциална номенклатура !!!

    10:26 26.10.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да Ви кажа честно по добре да не прилича на Киев Иде зима В Сърбия скачат ние и украинците също СКАЧАХМЕ Ние и украинците се наскачахме Ред е на сърбите да вкусят плодовете на демокрацията Човек каквото сам си направи НИКОЙ не може да го направи

    Коментиран от #66

    10:28 26.10.2026

  • 23 честен ционист

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "Да, изборът е правилен":

    България не може да избира нищо, още повече неутралитет. Как си представяш, че ще минат пушкалата от Адриатика и Средиземно море към Източния фланг?

    10:28 26.10.2026

  • 24 реалистъ

    11 9 Отговор
    Йотовица излъчва злоба. Много неприятна жена.

    Коментиран от #26, #43, #85

    10:28 26.10.2026

  • 25 По отношение на образователния ценз

    8 6 Отговор
    Факти са пропуснали да отбележат,че от гласувалите с основно образование,52% са подкрепили Йотова.

    Коментиран от #65

    10:29 26.10.2026

  • 26 Реалист 1

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "реалистъ":

    Това , че Гюров е безжизнено блед не те ли плаши ?

    10:32 26.10.2026

  • 27 мдааа

    10 15 Отговор
    Изводът е повече от ясен - щом младите, които са бъдещето, гласуват за Гюров, на балотажа мнозинството трябва да го подкрепят. Най-логичното е да подкрепиш избора на децата си за бъдещето им.

    Коментиран от #32, #41

    10:32 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Mарк

    17 9 Отговор
    Мислех на втори тур да не гласувам, но за жалост има реална опасност да спечели гюрата, който ще води проеврогейска политика и вероятно ще ни намеси и вкара във войната, и това не трябва да става в никакъв случай!

    И ще трябва да изберем по-малкото зло - йотовица.

    Коментиран от #40

    10:33 26.10.2026

  • 30 пери

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Че турците ходят да гласуват под строй, е така, но сега трябва да попълват декларация ръчно, самостоятелно и пред комисията. За целта трябва да знаят български, така че задачата изглежда трудна.

    10:35 26.10.2026

  • 31 ШЕФА

    5 4 Отговор
    Повръща ни се от вас алчни за власт,облаги,кражби и тн.бок.уци !!! И единият и другият за нищо не стават,абсолютни некадърници и предатели !!!

    10:36 26.10.2026

  • 32 Кйхгф

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "мдааа":

    Много правилно,браво.Те и в Киев преди 4-5 години така разсъждаваха.Още един път браво.

    10:37 26.10.2026

  • 33 А50

    5 1 Отговор
    Пълни манипулации, мен никой , никога, нищо не ме е проучвал. Всичко е пропаганда, борба малцинството пак да ни се качи на главите

    10:38 26.10.2026

  • 34 Умник Гюров

    7 6 Отговор
    Дано Гюров да спечели балотажа и да се свърши с проваления експеримент наречен българска държава.

    10:39 26.10.2026

  • 35 чико

    10 3 Отговор
    Йотова е шампион по нищоказване !

    10:40 26.10.2026

  • 36 реалист

    9 8 Отговор
    Знам само че ако гласувам за Гюров , гласувам за война , прайд , петрохан , зелена сделка ,родител 1 и 2 . Другите не са цвете , но аз война не искам .

    Коментиран от #56

    10:41 26.10.2026

  • 37 Фактъ

    8 1 Отговор
    Необразованите доминират в БГ. Затова сме на този хал . Не Демокрацията е виновна , а простотията . Жална и майка на милата ни Родина .

    Коментиран от #42

    10:42 26.10.2026

  • 38 Нормално

    6 1 Отговор
    Бъдещето принадлежи на младите.

    10:43 26.10.2026

  • 39 Еволюция

    2 3 Отговор
    Нормално, София е прайд!

    10:44 26.10.2026

  • 40 Фактъ

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Mарк":

    И теб ли те пръскат от самолетите ?! : )

    10:44 26.10.2026

  • 41 А50

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "мдааа":

    Мъдааа, защо вярваш на платени съобщения

    10:44 26.10.2026

  • 42 Ехо

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Фактъ":

    Демокрацията ражда простотия!

    10:45 26.10.2026

  • 43 Фактъ

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "реалистъ":

    Йотова излъчва и глуповатост : )

    Коментиран от #63

    10:46 26.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наркосите,

    4 0 Отговор
    които инвестират ще чакат възвръщаемост иначе, както каза един прогресивен премиер ще има още...

    10:48 26.10.2026

  • 46 Познайте кой надви

    6 1 Отговор
    диктатора Вучич у комшиите? Йотовите набори ли? И тамошните фатмаци?

    Коментиран от #75

    10:49 26.10.2026

  • 47 Социолозите лъжеха до последно и

    5 3 Отговор
    Въпреки лъжите им пак на тях се позовават останалите манипулатори. Защо никой не говори за нивото на избирателната активност. За пръв път машините бяха разположени така че вота да се вижда но никой не го казва. Изобщо една циркаджийска държава.

    Коментиран от #81

    10:49 26.10.2026

  • 48 Хмм

    5 1 Отговор
    най-после актуална снимка на йотова,че то с тази холивудска усмивка фотошоп я подмладяваха поне с 20 години, моля журналистите да обърнат внимание на рекламата на йотова на турски език пред турското знаме

    10:49 26.10.2026

  • 49 нико

    3 3 Отговор
    Дълбоко съм обиден от двуличието на Йотова и от това шикалкавене без ясна и откровенна позиция.Онези двамата и опоненти няма изобщо да ги коментирам.Йотова или застани и говори пряко без шикалкавене и недомлъвки или тестомесача и смешника в униформа ще ви изядат главите.Имате една семица да си вдигнете гащите преди коалицията ала-бала и посолствата да ви вземат и последният залък.

    Коментиран от #72, #78

    10:51 26.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Муци, това не са гладните

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Просто към ученическите протести се включиха надъханите от руски руски хибридки проксита от тик тока и мигрантите, на които им трябваше малко луксозна стока за алъш-вериша.
    Не се радвай предварително.

    Коментиран от #54

    10:52 26.10.2026

  • 52 Пулса не могат да напипат нещо

    2 1 Отговор
    Млади, стари, проруски, проукраински, мъже, жени, а то населението просто няма интерес.

    10:56 26.10.2026

  • 53 Йоцка залъгва възрастните хора?

    5 1 Отговор
    Позор!

    10:57 26.10.2026

  • 54 Май

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Муци, това не са гладните":

    Ти се радваш предварително и правиш сорроски намеци.

    Коментиран от #73

    10:58 26.10.2026

  • 55 Германец

    3 1 Отговор
    Само старите знааят какво е казарма. А младите недай боже да се наложи.
    Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони  7,62 мм калибър.

    Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.

    Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Нама да го пращам на фронта, на страната по негов избор.

    Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.

    10:59 26.10.2026

  • 56 А50

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "реалист":

    Проблема е че не само ако гласуваме за Гйро ще получим война, но и ако въобще не гласуваме. Молцинството пак ще управлява мнозинството, ще пжчнат протести и хаос

    11:00 26.10.2026

  • 57 Дърт комунист

    2 1 Отговор
    Последният комунист ще умре в БГ то.

    11:00 26.10.2026

  • 58 Исторически парк

    3 3 Отговор
    Сорос успя да промие мозъците на децата ви, честито! 💀

    Коментиран от #79

    11:00 26.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Комм

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":

    По скоро е като в късно социалистически виц , другари идат избори ... журналист срещу икономист се борят за власт .. ама края ..... сами си го знаете.

    11:02 26.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А50

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Фактъ":

    Кажи нещо за излъчването на Гюро и вицето, как му беше името там. Защо нищо не се коментира за професионалния му път, на вицето

    11:02 26.10.2026

  • 64 Социолозите лъжеха до последно

    2 2 Отговор
    Защо пак на тях трябва да се позовават манипулатори и инсинуатори. Първо не е шамар на политическата класа а на управляващите второ като раздават шамари защо гласуват за същото даже за по лошото. Герб и ДПС удрят шамари на останалите.

    11:02 26.10.2026

  • 65 По отношение на

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "По отношение на образователния ценз":

    ОбразователнияТ ценз.

    11:03 26.10.2026

  • 66 Аман от кремълски

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    опорки.
    Народ не се управлява със страх, както правят в Кремъл.
    И Тръмпи вече не може да спаси Путин.

    11:03 26.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Социолозите лъжеха до последно

    3 0 Отговор
    Не може шест месеца половин година да правиш обратното на каквото трябва и да чакаш да получиш гласове. Каквото правеше служебното правителство това прави и сегашното. Ми тогава да се оправят предателите.

    11:05 26.10.2026

  • 69 Ах семката

    2 1 Отговор
    Ви комунистическа.

    11:05 26.10.2026

  • 70 Троян

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Абе не всички живеем във София. Гладни няма за сега. Във дърводелските цехчета работят на три смени. Всичкото износ за Италия. И то с добри заплати.

    11:06 26.10.2026

  • 71 Реалност

    0 3 Отговор
    Значи флашките са били програмирани предварително за да знаете всеки един как е гласувал!

    11:06 26.10.2026

  • 72 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "нико":

    Ама тя толкова си може.Зеленият чорап и сваля и вдига гащите. Напролет и фуражката да си ходи с онзи некомпетентен ЗКПЧ .
    Дойдат ли на власт в една държава фуражките нищо добро не я чака, плюс русофилията-русоробия.

    11:06 26.10.2026

  • 73 Никакви намеци

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Май":

    Чети френски и испански вестници, включително опозиционни. Организирали са ги рашундерите в тик ток.
    Единственият сороски грантаджии,за когото съм чувал, беше Орбан.А от дребните риби: жената на Костя Копейкин и десетина възрожденци, все ваксинирани антивсксъри. Има го в регистрите на местните общини черно на бяло.
    Аре у лево!

    Коментиран от #77

    11:07 26.10.2026

  • 74 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Българският избирател е като магическа черна кутия- каквито и фокуси да правиш,никога не знаеш какво ще изскочи накрая...(очакваш заек или гълъб,а . обикновено получаваш - говедо ,прасе или магаре...)

    11:07 26.10.2026

  • 75 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Познайте кой надви":

    Познай кой беше два пъти по добре от нас, а след година ще са по зле от нас:)

    11:08 26.10.2026

  • 76 Гробар

    3 0 Отговор
    Нормално. Младите искат секс и ще си го получат. Хаха.

    11:09 26.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Къв залък, кви пет лева

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "нико":

    Става въпрос за саможертва в името на народа. Като великите ни исторически личности.

    Ако беше Левски, дали щеше да иска заплата, за да служи на народа.
    Гааах ти балъка!

    11:11 26.10.2026

  • 79 РуZки парк

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Исторически парк":

    По лошо е Пуся да ви промие мозъците.След това оставате без сиво вещество.

    11:11 26.10.2026

  • 80 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    САКЪН НЕДЕЙ!

    11:13 26.10.2026

  • 81 Когато копейдашката кола се обърне,

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Социолозите лъжеха до последно и":

    Измислени оправдания много.
    За да видиш вота на никого, трябва да си плътно зад гърба му, фатмаче.
    Личи, че не си гласувал никога с машина.

    11:13 26.10.2026

  • 82 Морски

    1 0 Отговор
    Я колко с памперси са се втурнали да защитават Йотова! По внимателно, че да не си докарате някой инфаркт!

    11:14 26.10.2026

  • 83 Младите наясно ли са?

    1 1 Отговор
    Знаят ли що е война, и въобще?!

    11:15 26.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Нюанс

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "реалистъ":

    Ама е бяла жена, а не е.........

    11:17 26.10.2026

  • 86 Дърт Пръч

    0 2 Отговор
    Аз гласувах за Гюро и Кандьо.

    11:17 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове