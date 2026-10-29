Татяна Дончева: Йотова не е ничия марионетка

Илияна Йотова не е ничия марионетка и избирателите трябва да преценяват кандидатите не само по заявената им проевропейска ориентация, а и по опита, знанията и уменията им. Това заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Йотова и Андрей Гюров ще участват в балотажа в неделя. Дончева определи и двамата като кандидати с доказан проевропейски избор през годините, но постави под въпрос призивите вотът да бъде мотивиран единствено от геополитическата ориентация.

„На какво отгоре някой иска да ни тласне към някакъв пореден експеримент“, заяви Дончева.

По думите ѝ в политиката опитът има значение. Тя определи като „политици еднодневки“ хората, които не могат да преценяват последствията от решенията си, и заяви, че Европа се намира в момент, в който никой не може категорично да посочи кои са правилните ходове.

Критики към позициите на Гюров

Дончева отправи критики към действията на Гюров като служебен премиер, включително към пътуването му до Украйна с част от правителството и към подписаните ангажименти.

„Йотова била марионетка на Радев, а ти чия марионетка си, като отиде така в Украйна и подписа всичко това?“, попита тя.

Дончева постави под съмнение и представянето на Гюров като кандидат, който носи необходимата сигурност за страната. Тя припомни, че той е завършил икономическа специалност, но според нея няма професионален стаж в тази област, преди да стане инструктор по голф, депутат от „Продължаваме промяната“ и подуправител на БНБ.

„Йотова е победител на първия тур“

Според Дончева първият тур вече е дал предимство на Илияна Йотова. Тя сравни резултата с футболен мач, завършил 1:0, като уточни, че преднината е в полза на Йотова.

Дончева заяви още, че гласовете на ГЕРБ са свързани с влиянието на Бойко Борисов и че той няма интерес от победа на Гюров. Тя предупреди, че ако гражданите не гласуват, ДПС може да получи решаваща роля при определянето на следващия президент.

В края на изказването си Дончева определи предстоящия дебат между Йотова и Гюров като важен за избирателите.

„Всеки, който познава Илияна Йотова, знае, че тя не е била ничия марионетка. Тя има чувство за мярка, чувство за такт и чувство за лоялност“, заяви Дончева.

Източници: novini.bg