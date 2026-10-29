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Татяна Дончева: Йотова не е ничия марионетка
  Тема: Избори

Татяна Дончева: Йотова не е ничия марионетка

29 Октомври, 2026 21:28 1 073 22

  • татяна дончева-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж

Лидерът на „Движение 21“ определи Илияна Йотова като победител на първия тур и предупреди срещу нов политически експеримент

Татяна Дончева: Йотова не е ничия марионетка - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова не е ничия марионетка и избирателите трябва да преценяват кандидатите не само по заявената им проевропейска ориентация, а и по опита, знанията и уменията им. Това заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Йотова и Андрей Гюров ще участват в балотажа в неделя. Дончева определи и двамата като кандидати с доказан проевропейски избор през годините, но постави под въпрос призивите вотът да бъде мотивиран единствено от геополитическата ориентация.

„На какво отгоре някой иска да ни тласне към някакъв пореден експеримент“, заяви Дончева.

По думите ѝ в политиката опитът има значение. Тя определи като „политици еднодневки“ хората, които не могат да преценяват последствията от решенията си, и заяви, че Европа се намира в момент, в който никой не може категорично да посочи кои са правилните ходове.

Критики към позициите на Гюров

Дончева отправи критики към действията на Гюров като служебен премиер, включително към пътуването му до Украйна с част от правителството и към подписаните ангажименти.

„Йотова била марионетка на Радев, а ти чия марионетка си, като отиде така в Украйна и подписа всичко това?“, попита тя.

Дончева постави под съмнение и представянето на Гюров като кандидат, който носи необходимата сигурност за страната. Тя припомни, че той е завършил икономическа специалност, но според нея няма професионален стаж в тази област, преди да стане инструктор по голф, депутат от „Продължаваме промяната“ и подуправител на БНБ.

„Йотова е победител на първия тур“

Според Дончева първият тур вече е дал предимство на Илияна Йотова. Тя сравни резултата с футболен мач, завършил 1:0, като уточни, че преднината е в полза на Йотова.

Дончева заяви още, че гласовете на ГЕРБ са свързани с влиянието на Бойко Борисов и че той няма интерес от победа на Гюров. Тя предупреди, че ако гражданите не гласуват, ДПС може да получи решаваща роля при определянето на следващия президент.

В края на изказването си Дончева определи предстоящия дебат между Йотова и Гюров като важен за избирателите.

„Всеки, който познава Илияна Йотова, знае, че тя не е била ничия марионетка. Тя има чувство за мярка, чувство за такт и чувство за лоялност“, заяви Дончева.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    8 18 Отговор
    Много точно !!

    21:29 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коя Си Ти ?

    12 4 Отговор
    Че Ще Кажеш ?

    На Документите Ли Да Вярвам ?

    Или На Теб ?

    Коментиран от #5

    21:30 29.10.2026

  • 4 Иван Попов

    12 10 Отговор
    Жълтопаветните марионетки ще загубят със сигурност.

    21:31 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Яшар

    13 9 Отговор
    И ти ли се зарази бе Дончева ,аз ти бях фен ,ти Зе да мажеш и подмазваш ..сигур ти е обещала работа в старческия

    21:32 29.10.2026

  • 7 И йотовица

    13 7 Отговор
    и тази са си заминали бабички!

    21:33 29.10.2026

  • 8 Стефан Иванов

    9 15 Отговор
    Да си честитим победата на Йотова

    21:35 29.10.2026

  • 9 Защитава Правата !

    12 5 Отговор
    На Нарко бароните !

    Но На Обикновените Граждани !

    НЕ !

    Всяко Търпение !

    Си Има Граници !

    21:35 29.10.2026

  • 10 Не е марионетка

    11 4 Отговор
    секретарка е ва копринките!

    21:38 29.10.2026

  • 11 Прелест

    4 2 Отговор
    И двамата не стават. И двамата са марионетки, вредни за народа! Но са лоялни на господарите си...
    Нито един от тях няма да защити интересите на българите и България. С такива безгръбначни, в турболентните времена, сме загубили всичко...
    Ужас!?

    21:40 29.10.2026

  • 12 бфбж

    10 2 Отговор
    Не била марионетка, ама имала чувство за лоялност. Ха- ха! То едно и също.

    21:44 29.10.2026

  • 13 Гост

    5 3 Отговор
    Я па тази. След 20 години в европарламент и президентство, а преди това в БСП. Стига смешки .... ходи там да викаш без адресно мутри вън и да буташ напред внуците на бай Тошовата номенклатура. Направо ходи да утешаваш псевдо генерала Гном от полицията . Джа

    21:46 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Използва целия държавен ресурс

    7 3 Отговор
    да си прави кампанията и това ли е почтеност!
    Три години правят врътки копринкови, за да са на власт до гроб и ако може и след това. Стадото не се интересува от тия мръсотии
    Като продължи да им е президент ще цъфнат и ке вържат!

    21:49 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пат шах мат

    4 2 Отговор
    Щом Т.Дончева твърди, че Йотова не е ничия марионетка (защо ли поставя такъв проблем?), значи е точно така, вер вай те ми :)....

    22:02 29.10.2026

  • 18 ГЕНЕРАЛ БОТАШ

    1 1 Отговор
    И АЗ ТАКА ВИКАМ

    ЗАЕДНО С КОПРИНКАТА.

    ЙОТОВА НЕ Е МАРИОНЕТКА

    ТЯ Е КУКЛА НА КОНЦИ.

    22:12 29.10.2026

  • 19 Ти си

    2 0 Отговор
    Дончева , ще те опровергая веднага само с разчиства ето на фотоалбума на инициативният и комитет ! Там са всички стари муцуни като почнеш от БКП , минеш през СДС , НДСВ , ГЕРБ , ИТН , ДПС , БСП , ПБ и от Клан дел Голфо .
    А това си е направо някаква перверзна зглобка на която по някакъв начин Йотова е задължена

    22:13 29.10.2026

  • 20 ТАЯ КУХАВЕЛНИЦА

    1 1 Отговор
    СЕГА ГО РАЗДАВА АДВОКАТ
    НА ЙОТОВА ЛИ ?

    22:14 29.10.2026

  • 21 БАЙ ---ХОЙ

    2 1 Отговор
    ТРУДНО. СЕ. СПОРИ. С. КОМУНИСТИ
    ПОМНИМ. ВИДЕНОВ, ПОМНИМ. СТАНИШЕВ, ГЛЕДАМЕ. РАДЕВ. , ДОНЕВ. ПЪЛЕН БАТАК.
    БЪЛГАРИНО. ТЕЗИ. ТОЯ. ПЪТ. НАИСТИНА. ЩЕ. НИ. УДАВЯТ. АЛО. ИМ. ПОЗВОЛИШ

    22:16 29.10.2026

  • 22 Прав е!

    0 0 Отговор
    Прав е Румен Петков, който каза че "тишината в спалнята ражда чудовища"! Да, ето ви едно чудовище на снимката! Йотова не била "ничия марионетка"! Ха- а-ха-ха! Тая стара мома била голяма шагаджийка бе ! Че червената и в червата Йотова е само една слугиня на селяндурина от Славяново, на грозния и много противен фатмак със змийските очичики, които гледат страшно и свирепо, и с дългия нос, който върви два метра пред него! Но, наглостта и безочието на старата Дончева мома са познати и на уличните псета , така че никой не е изненадан от жалкото й и смешно адвокатстване в полза на червената и в черават Йотова! Впрочем, Дончева, я да ни обадиш кой майски сняг стопи един милион избиратели на "прогресивните" измамници и лъжци, с което ще откаже и малкото останали наивници да гласуват за нея! Няма да гласуват! Впроечм, Дончева, то май вече минаха 40 години откакто те мъчеше критическата, нали?

    22:20 29.10.2026

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