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Радев се срещна с председателя на Партията на българите в Сърбия Зоран Николов

Радев се срещна с председателя на Партията на българите в Сърбия Зоран Николов

4 Ноември, 2026 19:32 317 6

  • румен радев-
  • зоран николов-
  • сърбия-
  • гкпп „калотина/ градина 2“

Зоран Николов информира от своя страна за актуалните развития в пограничните общини, както и за проблемите и очакванията на българите в Сърбия в контекста на предстоящите избори за Национални съвети на националните малцинства, насрочени за 8-и ноември т.г.

Радев се срещна с председателя на Партията на българите в Сърбия Зоран Николов - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на България Румен Радев прие днес Зоран Николов, председател на Партията на българите в Сърбия с доказан авторитет сред Българското национално малцинство в западната ни съседка.

По време на срещата премиерът Румен Радев високо оцени инициативите, предложени от Зоран Николов през изминалите години, насочени към подобряване условията на живот за Българското национално малцинство, както и за по-нататъшното развитие на свързаността между България и Сърбия чрез разкриването на допълнителен ГКПП „Калотина/ Градина 2“.

Този проект се вписва в усилията на България и Сърбия да допълват транспортната свързаност помежду си като част от европейската транспортна мрежа. Премиерът благодари за усилията на Зоран Николов за икономическо съживяване на района чрез създаване на безмитна зона в Цариброд. Румен Радев открои и значението на инициативите на Зоран Николов за лечение на наши сънародници във ВМА, както и за ускоряване на процедурите за предоставяне на българско гражданство.

Зоран Николов информира от своя страна за актуалните развития в пограничните общини, както и за проблемите и очакванията на българите в Сърбия в контекста на предстоящите избори за Национални съвети на националните малцинства, насрочени за 8-и ноември т.г. Той разви и идеята си за създаване на нови туристически маршрути в Цариброд и Босилеград с туроператорски фирми от двете съседни страни, които да съдействат и за по-доброто опознаване на двата съседни народа.

Премиерът Румен Радев подчерта, че българското правителство е готово да работи съвместно с новото правителство на Република Сърбия за практическата реализация на предложенията и идеите, инициирани от Зоран Николов, които създават нови перспективи и възможности за Българското национално малцинство.


България
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    "Русофили от всички страни, съединявайте се"

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  • 2 Муткурова , Пазарджик

    4 0 Отговор
    Радев (пмк) ще довърши България ..тия освен разруха и заеми не могат друго ..пфу

    19:35 04.11.2026

  • 3 Бо(га)таш

    2 0 Отговор
    Хи хи ..г-н а с който и да се срещне по света след това човека се проваля :)))

    19:40 04.11.2026

  • 4 Мдаааа

    1 0 Отговор
    И КАКВА ВОДА ЩЕ МЪТИ ТАМ ТАЗИ АМЕБА ?
    ДО СЕГА КАКВО СПА

    19:41 04.11.2026

  • 5 Среща

    1 0 Отговор
    тв изява,среща,тв изява...

    19:41 04.11.2026

  • 6 Тралалллла

    0 0 Отговор
    А защо не се среща с брата по оръжие и велик ПрогРесист Вучич Нали са от една и съща партия

    19:42 04.11.2026

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