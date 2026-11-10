Важните новини във ФАКТИ на 10.11.2026 г.

Лияна Панделиева: На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване!

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала "Тракия" са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето - клипчета да правят - и така са станали жертви.

Богомил Бонев: Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички!

Трагедията на автомагистрала Тракия шокира всички. Но състоянието на шок не е повод всички да изглупеят.

Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази съболезнования на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Той отправи съпричастност към министър-председателя Румен Радев, семействата и близките на загиналите.

Шефът на АПИ: Отсечката на „Тракия“ е в добро състояние

Отсечката на автомагистрала „Тракия“, в която станаха двете тежки верижни катастрофи, е в добро състояние. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров. При инцидентите загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите

Несъобразената скорост при мъгла е основната причина за двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов в интервю за „Лице в лице“ по bTV.

Експерт посочи как мъглата е довела до ада на „Тракия“

Рязко паднала видимост, недостатъчна дистанция и вероятно изпреварване, несъобразено с пътните условия, са сред възможните причини за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това коментира пътният експерт Красимир Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Държавни служители в стачна готовност заради заплатите. Искат увеличение от €350

Ключови структури от държавната администрация са в стачна готовност и събират подписи за провеждането на ефективна стачка. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ настоява за увеличение на възнагражденията с твърда сума от 350 евро на човек.

Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка

Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка. Това е смес от популизъм и неразбиране.

Петър Волгин: Европейската комисия да престане да се бърка във вътрешните работи на държавите!

„Когато обсъждаме външната намеса, трябва да бъдем последователни и да прилагаме едни и същи принципи към всички. Не можем да говорим за защита на демокрацията, докато същевременно си затваряме очите за намесата, която идва от самите европейски институции“, коментира българският евродепутат Петър Волгин на заседание на Комисията по външните работи към Европейския парламент (AFET).

Над 15 пожарни и 30 коли разчистват след трагедията в мъглата на АМ „Тракия“

Над 15 пожарни автомобила и повече от 30 коли на „Пътна помощ“ разчистват автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол. Над час продължава изтеглянето на автомобилите, участвали в двете верижни катастрофи, станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. В операцията са включени и стотици полицейски служители.

София отменя публичните събития на 11 ноември

Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата на 11 ноември. Заповедта е издадена във връзка с обявения ден на национален траур след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души.

El Mundo за трагедията на АМ „Тракия“: 11 са потвърдените жертви

Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол са отнели живота на 11 души. Първоначално беше съобщено за 12 жертви, но след уточняване на самоличността и броя на пострадалите потвърденият брой е коригиран.

ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, които според партията носят отговорност за трагедията на автомагистрала „Тракия“. При верижните катастрофи загинаха 12 души, а десетки бяха ранени.

Камерите на АПИ показали сгъстяването на мъглата преди катастрофата

Камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са показали в реално време как мъглата започва да се сгъстява в участъка на автомагистрала „Тракия“, където по-късно стана тежката верижна катастрофа. Това заяви Георги Гълъбов от Института по пътна безопасност в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е тест за способността на властта да се справи с последиците от инцидента. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена след двата тежки верижни сблъсъка на магистралата.

Държавата подготвя компенсации за загиналите и пострадалите в трагедията на „Тракия“

Правителството подготвя финансови компенсации за семействата, засегнати от тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души. Подробностите за подпомагането се очаква да бъдат представени от министъра на труда и социалната политика, а Министерският съвет ще обсъди и допълнителни мерки.

Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“

Лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас е сред тежко пострадалите при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Това е потвърдил пред bTV директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков.

Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна

Протестиращи хвърляха плодове по кортежа на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев във Варна. Инцидентът е станал пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, където двамата пристигнаха по време на работното посещение на фон дер Лайен в България.

Слави Трифонов за трагедията на магистрала „Тракия“: Има ли виновни за днешната трагедия?

Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно. Предотвратяването на такива трагедии е въпрос на желание, възможности и най-вече на технологии.

Очевидец за катастрофата на „Тракия“: Такова нещо не съм виждал, а 30 години съм зад волана

„30 години съм зад волана, такова нещо не съм виждал“, разказа пред bTV шофьор, станал участник и очевидец на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.