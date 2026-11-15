Днес обходният маршрут за тежкотоварни автомобили над 12т през прохода „Петрохан“ няма да се използва

Днес 15 ноември /неделя/, предвиденият обходен маршрут за тежкотоварни моторни превозни средства над 12 т, през прохода „Петрохан“ няма да се използва поради изключително неблагоприятни метеорологични условия и с цел осигуряване на безопасността на движение. В прохода има силен листопад, ниски температури и мъгла.

Тежкотоварните автомобили ще се пренасочват по обходен маршрут по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.