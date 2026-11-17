Парламентарната комисия по бюджет и финанси заседава извънредно, за да разгледа на първо четене проектобюджетите за 2027 г. В дневния ред са финансовата рамка на държавата, бюджетът на държавното обществено осигуряване и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса.

Заседанието започна с обсъждане на проекта за бюджет на НЗОК. Вносителите определят заложените параметри като стабилна основа за функционирането на здравноосигурителната система.

Спор за заплащането на медицинските специалисти

По време на дебата лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев попита здравния министър Катя Ивкова разработен ли е механизъм за адекватно заплащане на медицинските сестри, акушерките, младите лекари и лекарите със и без специалност.

„Отговорът на вашия въпрос ще бъде даден в точка 3 от днешното заседание на комисията по бюджет“, каза Ивкова.

Василев настоя да получи отговор веднага, тъй като комисията в този момент разглежда бюджета на НЗОК. Председателят на комисията Константин Проданов обясни, че въпросите към министъра ще бъдат събрани и разгледани по-късно.

„Добре, ще седя и ще чакам да получа отговор, след което ще продължа с изказването си“, заяви Василев. След като той повтори настояването си, Проданов му каза: „В такъв случай ви отнемам думата“.

Председателят на бюджетната комисия обвини депутата в саботаж и в нарушаване на конструктивния дух на дискусията. Василев отхвърли обвинението и заяви, че очаква да разбере къде са предвидени средствата за младите лекари и медицинските сестри.

Параметри на проектобюджета

Според представените параметри в проекта за бюджета за 2027 г. са заложени приходи и разходи от над 50 милиарда евро. Прогнозираният дефицит е 3,5%, а новият държавен дълг може да достигне 8,6 милиарда евро.

Финансовата рамка е изготвена при очаквана инфлация от 4% и прогнозен икономически ръст от 2,5%. Предвижда се минималната заплата да стане 660 евро. Пенсиите трябва да бъдат увеличени по швейцарското правило от 1 юли.

След обсъждането на бюджета на НЗОК комисията трябва да разгледа и проектите за държавния бюджет и за държавното обществено осигуряване.