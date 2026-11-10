ПП призова за кръводаряване след катастрофата на АМ „Тракия“

„Продължаваме промяната“ призова гражданите да дарят кръв за пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане.
Къде може да се дари кръв
Кръводарители се приемат от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2, в сградата на бившата Трета поликлиника.
В Бургас кръв може да се дарява в УМБАЛ Бургас в делнични дни от 7:30 до 14:00 часа. От „Продължаваме промяната“ посочиха, че желаещите могат да проверят работното време и в най-близкия до тях център по трансфузионна хематология.
Призивът е отправен след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има загинали и ранени. Допълнителни данни за броя на пострадалите не са посочени в изявлението на формацията.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кръвен данък
16:47 10.11.2026
2 Те ще отидат ли да дарят
Петроханска сган
Коментиран от #8
16:49 10.11.2026
3 Оня под Коня
16:50 10.11.2026
4 АБЕ
16:50 10.11.2026
5 Министърката каза, че няма нужда!
Коментиран от #14, #17
16:51 10.11.2026
6 Гражданинът рундьо
16:53 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Милицията
До коментар #2 от "Те ще отидат ли да дарят":превантивно дари,наскоро!Даже министъра!
16:54 10.11.2026
9 Хайде
16:54 10.11.2026
10 Прогресивен
16:55 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Макс
Коментиран от #13
16:57 10.11.2026
13 Обърка ги
До коментар #12 от "Макс":с вожда ти
17:00 10.11.2026
14 Макс
До коментар #5 от "Министърката каза, че няма нужда!":Тя самата министърка май има нужда от кръвопреливане , като гледам колко е бяла . Напомня ми за Майкъл Джаксън в недобрите му времена .
17:00 10.11.2026
15 ПП са лицемери.
17:01 10.11.2026
16 Докато не видя
17:02 10.11.2026
17 Наблюдател
До коментар #5 от "Министърката каза, че няма нужда!":Ако вярваш на тези министъри имам много лоши новини за теб.
17:06 10.11.2026
18 Стига Сме !
Извратеняците !
Да Се Оправят !
Сами !
17:08 10.11.2026
19 О, Морес
17:53 10.11.2026