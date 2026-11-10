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ПП призова за кръводаряване след катастрофата на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

ПП призова за кръводаряване след катастрофата на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 16:46 564 19

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  • катастрофа на ам „тракия“-
  • продължаваме промяната-
  • сливен-
  • бургас

Част от ранените са настанени в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане. Кръв се приема и в Бургас

ПП призова за кръводаряване след катастрофата на АМ „Тракия“ - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ призова гражданите да дарят кръв за пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане.

„Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала „Тракия“. Мислите ни са с всички пострадали и техните близки“, заявиха от формацията.

Къде може да се дари кръв

Кръводарители се приемат от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2, в сградата на бившата Трета поликлиника.

В Бургас кръв може да се дарява в УМБАЛ Бургас в делнични дни от 7:30 до 14:00 часа. От „Продължаваме промяната“ посочиха, че желаещите могат да проверят работното време и в най-близкия до тях център по трансфузионна хематология.

Призивът е отправен след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има загинали и ранени. Допълнителни данни за броя на пострадалите не са посочени в изявлението на формацията.

Източници: focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръвен данък

    8 2 Отговор
    за прогреса!

    16:47 10.11.2026

  • 2 Те ще отидат ли да дарят

    21 6 Отговор
    Не само да призовават

    Петроханска сган

    Коментиран от #8

    16:49 10.11.2026

  • 3 Оня под Коня

    15 5 Отговор
    Аз призовавам ПП да се разпусне. Кокорчо да ходи за шоумен, има дарба да покори холивуд.

    16:50 10.11.2026

  • 4 АБЕ

    14 1 Отговор
    У парламентУ има 240 кръвопийци,които могат да дарят кръв.

    16:50 10.11.2026

  • 5 Министърката каза, че няма нужда!

    7 0 Отговор
    На кой да вярваме?

    Коментиран от #14, #17

    16:51 10.11.2026

  • 6 Гражданинът рундьо

    9 4 Отговор
    и неговите мъпети да кръводаряват, ама те вместо кръв имат "прогресивна" отрова!

    16:53 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Милицията

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Те ще отидат ли да дарят":

    превантивно дари,наскоро!Даже министъра!

    16:54 10.11.2026

  • 9 Хайде

    8 7 Отговор
    кокорчо и смирчев тръгнаха

    16:54 10.11.2026

  • 10 Прогресивен

    5 4 Отговор
    Някъде даряват ли мозък?

    16:55 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Макс

    7 8 Отговор
    ПБ да даряват . Те са силни , те са атлетични , даже коремни преси и набирания правят . И най-важното - отговорността е тяхна .

    Коментиран от #13

    16:57 10.11.2026

  • 13 Обърка ги

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Макс":

    с вожда ти

    17:00 10.11.2026

  • 14 Макс

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Министърката каза, че няма нужда!":

    Тя самата министърка май има нужда от кръвопреливане , като гледам колко е бяла . Напомня ми за Майкъл Джаксън в недобрите му времена .

    17:00 10.11.2026

  • 15 ПП са лицемери.

    13 4 Отговор
    Помним как асфалтираха отбивката за Аксаково, когато техният Кирил Петков уби човек и рани друг с неговата служебна кола!

    17:01 10.11.2026

  • 16 Докато не видя

    6 3 Отговор
    Мирчо и Кокорчо да дават кръв, не отивам!

    17:02 10.11.2026

  • 17 Наблюдател

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Министърката каза, че няма нужда!":

    Ако вярваш на тези министъри имам много лоши новини за теб.

    17:06 10.11.2026

  • 18 Стига Сме !

    2 0 Отговор
    Поощрявали !

    Извратеняците !

    Да Се Оправят !

    Сами !

    17:08 10.11.2026

  • 19 О, Морес

    0 0 Отговор
    Добре,че е ПП,че иначе,ние българите бехме гола вода откъм кръводаряването ! Утре нали ще "бутат" властта.Айде преди да надуят "свирките не гнева" първо да кръводарят,т.е. организаторите на протестите,като толкова обичат хуманността,да изискват от всеки техен фен,т.е. протестиращ бележка ,че е кръводарил,да ги съберат накуп и да ги пратят в Парламента.Това ми предложение е много добра идея към тях ,няма грам ирония !

    17:53 10.11.2026

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