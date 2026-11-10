ПП призова за кръводаряване след катастрофата на АМ „Тракия“

„Продължаваме промяната“ призова гражданите да дарят кръв за пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Част от ранените са настанени в болницата в Сливен и се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Къде може да се дари кръв

„Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала „Тракия“. Мислите ни са с всички пострадали и техните близки“, заявиха от формацията.

Кръводарители се приемат от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2, в сградата на бившата Трета поликлиника.

В Бургас кръв може да се дарява в УМБАЛ Бургас в делнични дни от 7:30 до 14:00 часа. От „Продължаваме промяната“ посочиха, че желаещите могат да проверят работното време и в най-близкия до тях център по трансфузионна хематология.

Призивът е отправен след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която има загинали и ранени. Допълнителни данни за броя на пострадалите не са посочени в изявлението на формацията.

Източници: focus-news.net