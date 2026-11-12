Депутатите обсъждат нов праг за регистрация по ДДС

Народното събрание обсъжда на първо четене поетапно повишаване на прага за регистрация по ДДС. Предложението предвижда той да достигне 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Промените са част от законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2026 г. Разглеждането в пленарната зала е на първо четене, което означава, че предложената схема все още подлежи на обсъждане и гласуване от депутатите.

Обсъждат и нов акциз за мощни автомобили

В дневния ред е включено и предложение за въвеждане на изцяло нов акциз за мощни автомобили с двигатели с вътрешно горене. В предоставената информация не са посочени конкретни размери на акциза, нито параметри за определяне на автомобилите, които ще попаднат в обхвата му.

Домашната ракия също е в дневния ред

Депутатите ще обсъдят още продажбата и съхранението на домашна ракия в търговски обекти. Темата е част от пакета с промени в данъчните закони, по който Народното събрание започна работа на 11 ноември.

Промените за прага по ДДС, акциза за мощните автомобили и домашната ракия са на етап парламентарно обсъждане. След първото четене могат да бъдат предложени изменения, преди текстовете да бъдат разгледани окончателно.

Източници: bnrnews.bg