Парламентът ще гласува избора на 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота в петък, 20 ноември. Вотът е първа точка в дневния ред, а за избора на всеки кандидат са нужни 160 гласа.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ и зам.-председател на антикорупционната комисия Велислав Величков заяви пред NOVA, че според парламентарните сметки „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ събират общо 168 гласа. По думите му в гласуването могат да се включат и депутати от „Възраждане“.

„Много по-близо сме до избор на нов състав на Висшия съдебен съвет“, каза Величков, като посочи, че изслушванията на кандидатите са продължили четири дни и общо 38 часа.

20 кандидати за 11 места

От общо 20 кандидати депутатите трябва да изберат шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската колегия. Според Величков ключово значение при обсъждането са имали кадровите досиета на претендентите.

Той заяви, че в част от тях се виждат „червени линии“ и определи като проблем случаи на магистрати, развивали кариерата си основно чрез командировки и с подкрепата на едни и същи административни ръководители.

Величков каза, че трите парламентарни групи разполагат с 12 кандидати, които смятат за достойни, но за избора на пълен състав ще са необходими взаимни компромиси. Според него това би избегнало започването на нов тримесечен цикъл на процедурата и допълнително лобиране.

Очаквания за главния прокурор

Депутатът настоя в новия съвет да не попадат кандидати, които биха възстановили статуквото в прокурорската колегия, както и представители на извънпарламентарни кръгове, включени в списъка на „Прогресивна България“.

По думите му досегашният състав на ВСС е останал на поста девет години и два месеца при петгодишен мандат. Величков заяви, че новият съвет трябва да бъде „коренно различен“ и да работи без зависимости и компромати.

Според него след избора на професионалната квота влиянията на бивши главни прокурори в прокурорската колегия са се разделили. Затова парламентарната квота щяла да има решаваща роля при избора на нов главен прокурор за първи път от 15 години.

Величков определи като първи тест за новата прокурорска колегия евентуалната смяна на ръководителя на Софийската градска прокуратура Русинова, както и на други ръководители на ключови прокуратури.

„Ако има избран в пълен състав Висш съдебен съвет и няма разтягане на процедурите, мисля, че за Великден трябва да има и нов главен прокурор, и нов председател на Върховния административен съд“, прогнозира Велислав Величков.