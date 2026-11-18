Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че тази седмица ще внесе сигнал в прокуратурата за предполагаемо фалшифициране на официалните данни за държавния дефицит и инфлацията, използвани при приемането на България в еврозоната. Той направи изявлението в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Костадинов заяви, че се позовава на данни на Евростат и на публични изказвания на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. „Тази седмица ще пусна сигнал до прокуратурата. Не по мои данни, а по изказвания на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков и данни на Евростат са били фалшифицирани данните както за държавния дефицит, така и за инфлацията, което означава, че е извършено престъпление“, каза лидерът на „Възраждане“.

Какви са твърденията за дефицита

През септември Симеон Дянков е заявил пред БНТ, че през 2025 г. са били използвани счетоводни практики, с които бюджетният дефицит е бил сведен до 2,9 процента. Според него реалният недостиг е бил около 5 процента.

Дянков е свързал разликата с отложено фактуриране на плащания по инфраструктурни договори за 2026 г. Във връзка с твърденията са възложени три специализирани одита в Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на финансите и Министерството на транспорта.

Костадинов не представи в телевизионното студио данни за внесен вече сигнал, а заяви намерение да го подаде в рамките на седмицата. Към момента няма потвърждение от прокуратурата за получен документ или за започнало разследване.

Критики към бюджета и еврозоната

Лидерът на „Възраждане“ повтори позицията си, че връщането на българския лев е единственият механизъм за овладяване на държавните финанси без поемане на нови милиардни дългове. Той определи проектобюджета за 2027 г. като зависим от решенията на външни институции.

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие рамката на проектобюджета за 2027 г. на първо четене с 12 гласа „за“ и 10 „против“ след близо осемчасови дебати.

Източници: bgonair.bg, dunavmost.com