Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи предложения държавен бюджет, нито кандидатите на „Прогресивна България“ за членове на Висшия съдебен съвет. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента. Той поиска и свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

Борисов заяви, че ГЕРБ няма да подкрепи номинациите за съдебния орган, тъй като според него „Прогресивна България“ вече разполага с президентството, Министерския съвет, парламента и Конституционния съд. По думите му партията няма да допусне формацията да поеме контрол и върху съдебната система.

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Лидерът на ГЕРБ обвини вносителите, че не представят публично кандидатите си и не отговарят каква декларация са подписали в Дъблин. Той коментира и твърденията, че на ГЕРБ могат да бъдат приписани чужди кадрови назначения:

„Има двама Шишковци, си говорят вечерно време. Накрая ще кажат, че са мои“.

Критики към бюджета

Борисов определи финансовата рамка като бюджет, основан на нови задължения. Той заяви, че прогнозата е за 5 процента инфлация, ниски доходи и големи дългове. По думите му управляващите вземат заеми, за да финансират обещания, които представят като щедрост.

В отговор на въпроси за предишните управления на ГЕРБ Борисов каза, че носи отговорност за периода до 2020 година, когато е бил министър-председател, и заяви, че тогава държавните бюджети са завършвали с излишък.

Той предупреди и за нов законопроект, който според него се внася „през задния вход“ и предвижда почасово намаляване на трудовия стаж на работещите. Борисов посочи Илиана Жекова като депутат, която ще представи повече подробности по темата.

Критика за инцидентите в Черно море

По повод потопените и ограбени плавателни съдове в Черно море Борисов заяви, че България се е превърнала в „пиратска държава“. Според него правителството не смее да назове извършителите. Той посочи като иронична „радостна новина“ потвърждението, че в морските дълбини има находища на природен газ.

Борисов каза, че при подобна ситуация би наредил морските дронове да бъдат унищожени от авиацията и отбранителните системи. Той ги определи като бавно движещи се лодки по повърхността на водата и направи паралел със случаи от времето на своето управление, когато руски военни самолети са летели над акваторията.

„Тогава на Шабла отворихме шлюзовете на ракетите. Те още като се покажат, почват да им дават, че се прихващат и оттогава нямаше нито един набег на руски самолет. Нищо сложно няма“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Коментар за Русия, Китай и Съединените щати

Борисов коментира и срещата между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Според него липсата на обявен дневен ред затруднява прогнозите, но срещата вероятно е била подготвяна предварително на фона на сътресенията в Съединените щати.

Той посочи, че представители на ГЕРБ, сред които Томислав Дончев и Деница Сачева, са били в САЩ по време на проблеми с полетите, последвани от затруднения в банковата система и разузнавателната агенция. По думите му при продължаващата война в Украйна не може лесно да се очаква прекратяване на военните действия чрез дипломатически срещи, когато едната страна е много силна, а другата е много слаба.