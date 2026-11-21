Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреди шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия заради очакваното застудяване от 23 ноември. Прогнозирани са валежи от дъжд, а в сутрешните часове се очакват отрицателни температури и условия за заледявания.

От АПИ призоваха водачите да тръгват на път само с подходящи гуми, да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция. Целта е да не се блокира движението и да не се възпрепятства работата на снегопочистващата техника.

„Шофьорите трябва да подготвят автомобилите си за зимни условия и да се съобразяват с пътната обстановка“, посочват от АПИ.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните дружества следят метеорологичните прогнози, за да обработват своевременно настилките. Особено внимание ще се обръща на проходите и високопланинските райони.

От агенцията напомнят, че неподходящите гуми, високата скорост и неспазването на дистанция могат да затруднят движението и да попречат на снегопочистващите машини да достигнат до отделни участъци.

Гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка чрез информационната платформа на АПИ. Данни се предоставят и денонощно на телефон 0700 130 20.

Източници: focus-news.net