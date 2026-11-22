Петко Петков е избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. За него са гласували 323-ма следователи, съобщи БНТ. Така изборът на представителите на професионалната квота във ВСС приключи.

Право на глас са имали 453 следователи, а в гласуването са участвали 378. Недействителните бюлетини са 15. Другият кандидат – Бойко Атанасов, е получил 40 гласа.

Петков е избран с мнозинство още на първи тур и е единственият член на ВСС, избран от професионалната квота по този начин. Преди следователите свои представители са избрали прокурорите и съдиите, а в петък парламентът е попълнил парламентарната квота от 11 членове.

Възможно обжалване

Бойко Атанасов разполага с едноседмичен срок, в който може да обжалва избора. Ако жалба не бъде подадена, новият състав на ВСС може да бъде публикуван в „Държавен вестник“ в началото на декември.

След встъпването си членовете на съвета ще трябва да започнат две ключови процедури – за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.

Източници: bntnews.bg