Две кучета от породата кане корсо са били застреляни край язовир между бургаските села Миролюбово и Изворище. За случая е привлечен като обвиняем 45-годишен мъж от Бургас, който е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Сигналът за простреляните животни е подаден на 19 ноември около 11:20 часа във Второ районно управление – Бургас. Телата на кучетата са открити в труднодостъпно дере в местността „Жълъда“. При огледа са установени огнестрелни рани.

Открити са две нерегистрирани пушки

В хода на разследването е установено, че 45-годишният мъж е обитавал временна постройка в района на язовира. При претърсването са намерени и иззети две нерегистрирани пушки 12-и калибър и боеприпаси към тях.

Задържаният е криминално проявен, но неосъждан. Мотивите за стрелбата все още се изясняват. „Мотивите са в процес на изясняване, но по данни на пострадалото лице кучетата не са били агресивни“, заяви Христо Христов, прокурор и говорител на Районна прокуратура – Бургас.

По данни, излъчени от БНТ, стопанинът е пуснал кучетата да се разхождат свободно на 19 ноември, но те не са се върнали. По-късно са били открити мъртви в дерето край язовира.

Зоозащитници настояват за по-строги санкции

Случаят предизвика реакция сред жителите на Миролюбово. Местен жител, представен като Динко, заяви, че познава задържания и не може да си обясни защо животните са били убити.

„Защо ще трепят животните? Ние ги използваме да пазят къщата, да дават сигнали, да не идват крадци“, каза той.

Пепа Иванова, председател на Сдружение „Обединени за правата на животните“, настоя за по-строги наказания при жестокост към животни. По думите ѝ липсата на ефективни санкции създава усещане за безнаказаност.

Разследването продължава. Към момента няма публично съобщение за произнасяне на съда по мярката след изтичането на прокурорското задържане до 72 часа.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg