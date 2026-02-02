България иска Розовата долина да влезе в списъците на ЮНЕСКО

България започва официална процедура за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и в Глобалните системи за селскостопанско наследство (GIAHS) на Организацията за прехрана и земеделие към ООН (ФАО). Решението беше обявено по време на дискусия в Казанлък, съобщиха от БТА.

Въпреки че българското розово масло е защитено географско указание в ЕС от 2014 година, страната ни все още няма нито една вписана система в програмата на ФАО. В Европа вече са регистрирани 15 подобни обекта в страни като Италия, Испания и Австрия, което показва значителното изоставане на българските институции в международното позициониране на сектора.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова подчерта, че е необходимо по-активно институционално усилие за утвърждаване на традицията като поминък. Според нея местната общност е истинският пазител на културата в региона.

Зад амбициите за престижни сертификати стоят сериозни икономически предизвикателства. Директорът на дирекция „Растениевъдство“ в МЗХ Петър Кировски отчете неблагоприятни тенденции, включително спад в производството на розов цвят и масло през последните години.

Основните конкуренти на България на световния пазар – Турция, Китай и Мароко, вече прилагат агресивни стратегии за развитие. В същото време климатичните промени у нас създават рискове за качеството на реколтата, като често съкращават периода на беритба и намаляват съдържанието на етерични масла.