България иска Розовата долина да влезе в списъците на ЮНЕСКО

2 Февруари, 2026 22:49 374 4

Кметът на Казанлък Галина Стоянова подчерта, че е необходимо по-активно институционално усилие за утвърждаване на традицията като поминък

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България започва официална процедура за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и в Глобалните системи за селскостопанско наследство (GIAHS) на Организацията за прехрана и земеделие към ООН (ФАО). Решението беше обявено по време на дискусия в Казанлък, съобщиха от БТА.

Въпреки че българското розово масло е защитено географско указание в ЕС от 2014 година, страната ни все още няма нито една вписана система в програмата на ФАО. В Европа вече са регистрирани 15 подобни обекта в страни като Италия, Испания и Австрия, което показва значителното изоставане на българските институции в международното позициониране на сектора.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова подчерта, че е необходимо по-активно институционално усилие за утвърждаване на традицията като поминък. Според нея местната общност е истинският пазител на културата в региона.

Зад амбициите за престижни сертификати стоят сериозни икономически предизвикателства. Директорът на дирекция „Растениевъдство“ в МЗХ Петър Кировски отчете неблагоприятни тенденции, включително спад в производството на розов цвят и масло през последните години.

Основните конкуренти на България на световния пазар – Турция, Китай и Мароко, вече прилагат агресивни стратегии за развитие. В същото време климатичните промени у нас създават рискове за качеството на реколтата, като често съкращават периода на беритба и намаляват съдържанието на етерични масла.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    А "долината на дълбоките гащи" от където е родом и новоназначената директорка в ЮНЕСКО,жената с дългата шия Габриел,кога?

    22:52 02.02.2026

  • 2 12343211

    0 1 Отговор
    Ок......

    22:53 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БоюЦиганина и РундюБоташа:

    1 0 Отговор
    Перлата в короната е ЗАВОДА НИ ЗА БАРУТ!

    23:00 02.02.2026

