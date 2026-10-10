България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения

Двадесет български маслодайни рози Rosa damascena бяха подарени днес в Джакарта по повод 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия.

Това съобщиха от Посолството на България в Джакарта.

Инициативата е на Н. Пр. Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и е част от програмата на българското посолство в Джакарта за отбелязване на седем десетилетия дипломатически отношения между двете държави.

Розите бяха дарени на Правителството на провинция DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) като символичен подарък от България за индонезийската столица. С тяхното засаждане дипломатическият жест придобива трайно измерение и оставя видим знак за отношенията, изграждани между България и Индонезия в продължение на 70 години.

Изборът на Rosa damascena носи ясно българско послание. Маслодайната роза е сред най-разпознаваемите символи на страната и е в основата на вековната традиция в производството на българско розово масло. Добивано от цветовете на розата, то е известно в световен мащаб със своите характерни ароматни качества и с утвърденото наименование „течното злато“ на България.

Снимка: Посолство на България в Индонезия

Така в сърцето на Джакарта България оставя частица от своето природно и културно наследство - символична връзка между българската Розова долина и една от най-големите столици в Югоизточна Азия.

Снимка: Посолство на България в Индонезия

„Розата е един от най-разпознаваемите символи на България. С днешния жест искаме да споделим част от българската традиция и култура с нашите индонезийски приятели. Засаждаме тези рози като символ на приятелството между България и Индонезия - приятелство, което има своите корени в последните 70 години и което гледа към бъдещето“, заяви Н. Пр. Таня Димитрова.

Снимка: Посолство на България в Индонезия

През юбилейната 2026 година Посолството на Република България в Джакарта организира и подкрепи поредица от инициативи в политическата, икономическата, културната, академичната и обществената сфера. Те поставят 70-годишнината не само в контекста на натрупаното дипломатическо наследство, но и на възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в нови области.

Снимка: Посолство на България в Индонезия

Засаждането на 20-те български рози е част от този последователен дипломатически диалог. Те остават в Джакарта като жив подарък от България и като знак за отношения, които свързват две географски отдалечени държави чрез взаимно уважение, културен обмен и партньорство с перспектива за бъдещето.