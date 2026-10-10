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България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения

10 Октомври, 2026 17:47 437 2

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  • посланик-
  • таня димитрова-
  • rosa damascena

Те остават в Джакарта като жив подарък от България и като знак за отношения, които свързват две географски отдалечени държави чрез взаимно уважение, културен обмен и партньорство с перспектива за бъдещето

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения - 1
Снимка: Посолство на България в Индонезия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Двадесет български маслодайни рози Rosa damascena бяха подарени днес в Джакарта по повод 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия.

Това съобщиха от Посолството на България в Джакарта.

Инициативата е на Н. Пр. Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и е част от програмата на българското посолство в Джакарта за отбелязване на седем десетилетия дипломатически отношения между двете държави.

Розите бяха дарени на Правителството на провинция DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) като символичен подарък от България за индонезийската столица. С тяхното засаждане дипломатическият жест придобива трайно измерение и оставя видим знак за отношенията, изграждани между България и Индонезия в продължение на 70 години.

Изборът на Rosa damascena носи ясно българско послание. Маслодайната роза е сред най-разпознаваемите символи на страната и е в основата на вековната традиция в производството на българско розово масло. Добивано от цветовете на розата, то е известно в световен мащаб със своите характерни ароматни качества и с утвърденото наименование „течното злато“ на България.

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения
Снимка: Посолство на България в Индонезия

Така в сърцето на Джакарта България оставя частица от своето природно и културно наследство - символична връзка между българската Розова долина и една от най-големите столици в Югоизточна Азия.

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения
Снимка: Посолство на България в Индонезия

„Розата е един от най-разпознаваемите символи на България. С днешния жест искаме да споделим част от българската традиция и култура с нашите индонезийски приятели. Засаждаме тези рози като символ на приятелството между България и Индонезия - приятелство, което има своите корени в последните 70 години и което гледа към бъдещето“, заяви Н. Пр. Таня Димитрова.

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения
Снимка: Посолство на България в Индонезия

През юбилейната 2026 година Посолството на Република България в Джакарта организира и подкрепи поредица от инициативи в политическата, икономическата, културната, академичната и обществената сфера. Те поставят 70-годишнината не само в контекста на натрупаното дипломатическо наследство, но и на възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в нови области.

България подари на Джакарта 20 маслодайни рози по повод 70 години дипломатически отношения
Снимка: Посолство на България в Индонезия

Засаждането на 20-те български рози е част от този последователен дипломатически диалог. Те остават в Джакарта като жив подарък от България и като знак за отношения, които свързват две географски отдалечени държави чрез взаимно уважение, културен обмен и партньорство с перспектива за бъдещето.


Индонезия
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  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    0 0 Отговор
    защо гръцкото,,кисело мляко,, присъства във всички ,,рецепти,, в тубата? знае ли някой?

    Коментиран от #2

    17:53 10.10.2026

  • 2 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Нашите овчи глави традиционно жмят, и гърците ни окрадоха всичко!

    17:59 10.10.2026

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