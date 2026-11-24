Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание обсъжда на второ четене промените в данъчните закони. Заседанието е насрочено за 24 ноември, след като пакетът вече беше одобрен на първо гласуване в пленарната зала.

Сред основните предложения са по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. За едно дете облекчението се предвижда да бъде 5000 евро, за две деца – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. За семейства с дете с увреждане е заложено облекчение от 12 000 евро.

Проектът предвижда и възможност тези облекчения да се ползват авансово през данъчната година. В законопроекта е записано: „Данъчните облекчения по чл. 22в и 22г могат да се ползват и авансово“.

Данък върху свръхпечалбата

От следващата година се предлага въвеждане на данък върху свръхпечалбата с размер 33% за определени сектори. В обхвата са посочени банки, телекоми и търговски вериги. Мярката е част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и е предвидена като еднократно облагане.

В пакета е включено и облагане на ваучерите за храна. Според предложенията ваучерите на електронен носител над 102,26 евро ще се облагат с окончателен данък, като данъкът ще се удържа и внася от работодателя.

Промени за автомобилите и имотите

Предвижда се акциз за автомобили с мощност над 340 конски сили. Пакетът включва и поетапно увеличение с 30% на данъчните оценки на имотите през следващите години.

На първо четене е минало и предложение за забрана на държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в малки обекти за дестилиране.

След приключването на обсъждането в бюджетната комисия промените трябва да бъдат представени за второ гласуване в пленарната зала. До окончателното приемане и обнародване на законите предложенията не представляват действащи данъчни правила.

Източници: bntnews.bg